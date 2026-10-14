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Pratinjau Liga Primer Inggris Leeds United vs Manchester United: Semua yang perlu Anda ketahui

Leeds United vs Manchester United
Premier League
Leeds United
Manchester United

Ulasan lengkap jelang laga Leeds United F.C. melawan Manchester United F.C. di Liga Primer. Kami mengulas hasil terkini di kompetisi domestik dan Eropa, performa kedua tim, serta sorotan utama menjelang duel pekan ketujuh di Elland Road pada Minggu sore.

Leeds United vs Manchester United: Detail pertandingan

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Premier League - Pekan 7
Elland Road

Leeds United dan Manchester United akan memulai pertandingan pada 18 Oktober 2026 pukul 13.00 GMT (09.00 EST / 14.00 BST / 15.00 SAST).

Duel rival dari kawasan Pennines di Yorkshire

Leeds United menjamu rival sengitnya, Manchester United, di Elland Road pada pekan ketujuh Premier League 2026/27. Dengan atmosfer penuh permusuhan yang diperkirakan menyelimuti West Yorkshire, kedua tim berupaya bangkit dari hasil buruk belakangan ini dan meraih poin penting dalam salah satu rivalitas bersejarah paling sengit di sepakbola Inggris. Leeds ingin memanfaatkan dukungan di kandang untuk meraih kemenangan terbesar mereka musim ini, sementara Manchester United berusaha kembali tampil konsisten setelah jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

Kekalahan tipis Leeds dari Arsenal di Emirates

Leeds United menghadapi derbi hari Minggu dengan tekad bangkit setelah kalah 2–1 dalam pertandingan sengit di kandang Arsenal pada pekan keenam (10 Oktober). Bek James Justin menyamakan kedudukan bagi Leeds pada menit ke-55 lewat gol yang dituntaskan dengan baik, sebelum Arsenal akhirnya kembali unggul. Dengan dukungan lini tengah tangguh yang bertumpu pada Ethan Ampadu dan Anton Stach, serta ancaman James Justin di sisi sayap, skuad Daniel Farke membawa ketangguhan bertahan dan intensitas fisik ke laga hari Minggu.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Hasil buruk Manchester United di Eropa saat bertandang ke Madrid

Manchester United bertandang melintasi kawasan Pennines untuk kembali bangkit setelah pekan yang sulit. Seusai bermain imbang 1–1 dengan Tottenham Hotspur di Old Trafford pada pekan keenam (10 Oktober), United kalah 2–0 di kandang Atlético Madrid dalam pertandingan Champions League pada Selasa, 13 Oktober. Dengan pemain-pemain kreatif seperti Bruno Fernandes sebagai penggerak, United berupaya menghidupkan kembali kelancaran serangan mereka saat menghadapi Leeds yang menerapkan tekanan tinggi.

Duel di Elland Road

Dari sisi taktik, duel hari Minggu menjanjikan pertarungan sengit dalam perebutan bola secara fisik dan transisi cepat. Leeds akan mengandalkan kepemimpinan Tarik Muharemović dan Nico Elvedi di jantung pertahanan untuk meredam lini depan United, sembari mengalirkan bola kepada Dominic Calvert-Lewin dan Brenden Aaronson lewat serangan balik cepat. Sementara itu, Manchester United akan berupaya mengendalikan tempo melalui Youri Tielemans dan Andrey Santos, sekaligus membuka ruang bagi Bryan Mbeumo dan Marcus Rashford untuk menyerang dari sisi sayap. Dengan gengsi lokal dan poin penting Premier League yang dipertaruhkan, pertandingan hari Minggu menjanjikan laga penuh intensitas sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Leeds United vs Manchester United

Manajer

  • D. Farke

Leeds tidak akan diperkuat Mateo Joseph, Joe Rodon, dan Daniel James karena cedera, meski Daniel Farke belum mengonfirmasi susunan pemain awalnya menjelang pertandingan. Kabar terbaru mengenai ketersediaan pemain diperkirakan muncul mendekati waktu sepak mula.

Manchester United juga bertandang dengan sejumlah masalah cedera. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton, dan Manuel Ugarte semuanya harus menepi, sehingga pilihan Michael Carrick semakin terbatas. Luke Shaw juga diragukan tampil setelah terlihat berjalan pincang usai hasil imbang melawan Tottenham akhir pekan lalu, dan keterlibatannya masih belum pasti.

Performa

LEE

LEE - Performa

BHA
S1-1
CHE
K6-3
NEW
M4-1
CRY
S0-0
ARS
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
MUN

MUN - Performa

MCI
K0-1
BHA
K2-3
FUL
S1-1
TOT
S1-1
ATM
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Leeds United menghadapi pertandingan ini dengan hasil yang beragam belakangan ini: satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Hasil paling menonjol adalah kemenangan 4-1 atas Newcastle United di Premier League. Namun, setelah itu mereka kalah 6-3 dari Chelsea di Carabao Cup dan, yang terbaru, takluk 2-1 dari Arsenal di liga. Dalam lima laga tersebut, Leeds mencetak tujuh gol dan kebobolan sepuluh.

Lima pertandingan terakhir Manchester United menunjukkan inkonsistensi serupa: satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Satu-satunya kemenangan mereka diraih di Champions League dengan skor 4-0 atas Sabah FK. Namun, di kompetisi domestik mereka kesulitan: kalah dari Manchester City serta gagal mengalahkan Tottenham maupun Fulham. United mencetak tujuh gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan itu.

Rekor pertemuan

Head to Head

Leeds UnitedSeriManchester United
1
2
2
Club Friendlies
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
FT
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
FT
Premier League
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
Club Friendlies
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FT
Club Friendlies
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FT
4Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 1-2 bagi Leeds di Old Trafford pada April 2026, hasil yang akan memberi para pemain Farke kepercayaan diri menjelang pertandingan ini. Sebelumnya, pertandingan liga di Elland Road pada Januari 2026 berakhir 1-1. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, tidak ada tim yang mendominasi. Hasilnya berimbang dan kedua tim kerap mencetak gol.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
M
K
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
6411185+1313
M
M
M
S
K
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
S
M
S
S
S
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
S
M
S
S
S
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
M
K
S
K
M
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
623185+39
K
S
M
S
S
8
Hull CityHull CityHUL
623186+29
S
K
S
S
M
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
K
M
S
M
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
6303912-39
M
K
M
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
62221013-38
K
M
K
S
M
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
M
S
K
M
K
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
S
S
K
S
M
14
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
M
M
K
K
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
K
K
M
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
S
M
K
S
K
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
K
K
K
S
M
18
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
6033713-63
K
K
S
S
S
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
S
K
S
S
K
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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