Champions League - Pekan 2 14 Okt 2026 - 15.00 Stadio Olimpico, Rome

Laga Roma vs Real Madrid akan dimulai pada 14 Oktober 2026 pukul 15.00 EST atau 20.00 GMT.

Roma menyambut sosok yang tak asing di Olimpico

Roma kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam enam tahun, dan laga kandang pertama mereka mempertemukan mereka dengan mantan pelatih Jose Mourinho, sosok yang membawa mereka menjuarai UEFA Conference League pada 2022.

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Roma kesulitan memastikan kemenangan

Dalam beberapa pekan terakhir, Roma bermain imbang dalam tiga dari empat pertandingan di semua kompetisi, termasuk hasil 1-1 melawan Fenerbahce pada pertandingan pertama fase liga Liga Champions.

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Real Madrid masih belum mencapai performa terbaik

Madrid bersusah payah sebelum akhirnya mengalahkan Villarreal 1-0 berkat gol Yan Diomande, rekrutan asal Pantai Gading dengan biaya besar, tak lama setelah laga memasuki menit ke-60 di LaLiga. Ini hasil bagus bagi tim asuhan Jose Mourinho, mengingat mereka bermain dengan sepuluh pemain selama 20 menit terakhir setelah Vini Jr diusir keluar. Madrid mengalahkan Inter 2-1 di Bernabeu dalam laga pembuka Liga Champions mereka.

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Statistik penting & cedera

Roma mencetak sedikitnya dua gol dalam masing-masing dari tiga laga kandang terakhir mereka di kompetisi Eropa.

Roma harus tampil tanpa Mile Svilar dan Bryan Cristante, sementara dua pemain Brasil, Éder Militão dan Rodrygo, masih absen untuk Real Madrid.

Dari delapan kemenangan terakhir Madrid di semua kompetisi, hanya dua yang diraih tanpa kebobolan.

Kabar tim & skuad

Perkiraan susunan sebelas pemain pilihan Gasperini menempatkan Mile Svilar di bawah mistar, dengan empat bek yang terdiri dari Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Evan N'Dicka, dan Wesley. Marten de Roon dan Manu Kone diperkirakan menjadi poros lini tengah, sementara Matias Soule, Paulo Dybala, dan Devyne Rensch beroperasi di depan mereka, dengan Donyell Malen memimpin serangan. Saat ini, tidak ada pemain Roma yang tercatat cedera atau terkena skorsing, meski kondisi Malen akan dipantau setelah kartu merahnya saat melawan Como. Pembaruan akan ditambahkan menjelang sepak mula jika situasinya berubah.

Mourinho diperkirakan menurunkan Thibaut Courtois di bawah mistar, di belakang empat bek yang terdiri dari Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, dan Denzel Dumfries. Jude Bellingham dan Trent Alexander-Arnold diproyeksikan bermain di lini tengah bersama Yan Diomande, sementara Brahim Diaz dan Federico Valverde mendukung Kylian Mbappe di lini serang. Saat ini, tidak ada pemain tim tamu yang tercatat cedera atau terkena skorsing, meski kartu merah Vinicius Junior saat melawan Villarreal mungkin memengaruhi ketersediaannya untuk laga ini.

Performa

Roma meraih tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima laga terakhir mereka, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali. Laga terbaru mereka berakhir 0-0 di markas Como dalam ajang Serie A, hasil yang menuntut ketangguhan besar setelah mereka bermain dengan sepuluh pemain. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 melawan Inter dan mengalahkan Torino 2-0. Dalam periode itu, Roma juga bermain imbang 1-1 melawan Fenerbahce di Liga Champions dan menang 2-1 atas Atalanta di Serie A.

Real Madrid memenangi tiga dari lima laga terakhir mereka, kalah sekali dan memenangi satu laga lainnya. Mereka terakhir kali mengalahkan Villarreal 1-0. Sebelumnya dalam periode tersebut, Madrid menaklukkan Inter 2-1 di Liga Champions dan Rayo Vallecano 4-1 di LaLiga. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 2-1 dari Atletico Madrid di LaLiga. Madrid mencetak sepuluh gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan itu.

Rekor pertemuan

Real Madrid secara historis mendominasi pertemuan ini. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Madrid menang empat kali, Roma tidak pernah menang, dan satu laga berakhir imbang, yakni pertandingan persahabatan dengan skor 2-2 pada Agustus 2019. Keempat pertemuan kompetitif berlangsung di Liga Champions, dengan Madrid menang masing-masing dengan skor 0-2, 3-0, 2-0, dan 2-0. Roma belum pernah mengalahkan Real Madrid dalam pertandingan kompetitif yang tercatat dalam data ini, dan Stadio Olimpico belakangan ini belum terbukti menjadi tempat yang sulit bagi lawan tersebut.

Klasemen

Di Liga Champions, Roma saat ini menempati posisi ke-17 dan Real Madrid posisi ke-13. Keduanya berada di bagian klasemen yang menuntut tambahan poin agar dapat melewati fase liga dengan nyaman.