Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Champions League
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
team-logoReal Madrid
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Didukung oleh

Pratinjau Liga Champions Roma vs Real Madrid: Semua yang perlu Anda ketahui

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Champions League
J. Mourinho

Pratinjau lengkap pertandingan Roma kontra Real Madrid saat Liga Champions kembali bergulir setelah jeda internasional yang panjang. Kami membahas taktik, kabar tim, performa terkini, dan lainnya.

crest
Champions League - Pekan 2
Stadio Olimpico, Rome

Laga Roma vs Real Madrid akan dimulai pada 14 Oktober 2026 pukul 15.00 EST atau 20.00 GMT.

Roma menyambut sosok yang tak asing di Olimpico

Roma kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam enam tahun, dan laga kandang pertama mereka mempertemukan mereka dengan mantan pelatih Jose Mourinho, sosok yang membawa mereka menjuarai UEFA Conference League pada 2022.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALGetty Images

Roma kesulitan memastikan kemenangan

Dalam beberapa pekan terakhir, Roma bermain imbang dalam tiga dari empat pertandingan di semua kompetisi, termasuk hasil 1-1 melawan Fenerbahce pada pertandingan pertama fase liga Liga Champions.

Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

Real Madrid masih belum mencapai performa terbaik

Madrid bersusah payah sebelum akhirnya mengalahkan Villarreal 1-0 berkat gol Yan Diomande, rekrutan asal Pantai Gading dengan biaya besar, tak lama setelah laga memasuki menit ke-60 di LaLiga. Ini hasil bagus bagi tim asuhan Jose Mourinho, mengingat mereka bermain dengan sepuluh pemain selama 20 menit terakhir setelah Vini Jr diusir keluar. Madrid mengalahkan Inter 2-1 di Bernabeu dalam laga pembuka Liga Champions mereka.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALGetty Images

Statistik penting & cedera

  • Roma mencetak sedikitnya dua gol dalam masing-masing dari tiga laga kandang terakhir mereka di kompetisi Eropa.
  • Roma harus tampil tanpa Mile Svilar dan Bryan Cristante, sementara dua pemain Brasil, Éder Militão dan Rodrygo, masih absen untuk Real Madrid.
  • Dari delapan kemenangan terakhir Madrid di semua kompetisi, hanya dua yang diraih tanpa kebobolan.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Roma vs Real Madrid

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
Formasi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
M. SvilarM. SvilarG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyM. de RoonM. de RoonD. RenschD. RenschM. SouleM. SouleP. DybalaP. DybalaM. KoneM. KoneD. MalenD. MalenT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesJ. BellinghamJ. BellinghamT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldB. DiazB. DiazF. ValverdeF. ValverdeY. DiomandeY. DiomandeK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Roma

Susunan Pemain Utama

Real Madrid

Manajer

  • G. Gasperini
  • J. Mourinho

Perkiraan susunan sebelas pemain pilihan Gasperini menempatkan Mile Svilar di bawah mistar, dengan empat bek yang terdiri dari Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Evan N'Dicka, dan Wesley. Marten de Roon dan Manu Kone diperkirakan menjadi poros lini tengah, sementara Matias Soule, Paulo Dybala, dan Devyne Rensch beroperasi di depan mereka, dengan Donyell Malen memimpin serangan. Saat ini, tidak ada pemain Roma yang tercatat cedera atau terkena skorsing, meski kondisi Malen akan dipantau setelah kartu merahnya saat melawan Como. Pembaruan akan ditambahkan menjelang sepak mula jika situasinya berubah.

Mourinho diperkirakan menurunkan Thibaut Courtois di bawah mistar, di belakang empat bek yang terdiri dari Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, dan Denzel Dumfries. Jude Bellingham dan Trent Alexander-Arnold diproyeksikan bermain di lini tengah bersama Yan Diomande, sementara Brahim Diaz dan Federico Valverde mendukung Kylian Mbappe di lini serang. Saat ini, tidak ada pemain tim tamu yang tercatat cedera atau terkena skorsing, meski kartu merah Vinicius Junior saat melawan Villarreal mungkin memengaruhi ketersediaannya untuk laga ini.

Performa

ROM

ROM - Performa

ATA
M2-1
FB
S1-1
TOR
M0-2
INT
S2-2
COM
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RMA

RMA - Performa

INT
M2-1
RAY
M4-1
ELC
M2-3
ATM
K2-1
VIL
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Roma meraih tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima laga terakhir mereka, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali. Laga terbaru mereka berakhir 0-0 di markas Como dalam ajang Serie A, hasil yang menuntut ketangguhan besar setelah mereka bermain dengan sepuluh pemain. Sebelumnya, mereka bermain imbang 2-2 melawan Inter dan mengalahkan Torino 2-0. Dalam periode itu, Roma juga bermain imbang 1-1 melawan Fenerbahce di Liga Champions dan menang 2-1 atas Atalanta di Serie A.

Real Madrid memenangi tiga dari lima laga terakhir mereka, kalah sekali dan memenangi satu laga lainnya. Mereka terakhir kali mengalahkan Villarreal 1-0. Sebelumnya dalam periode tersebut, Madrid menaklukkan Inter 2-1 di Liga Champions dan Rayo Vallecano 4-1 di LaLiga. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 2-1 dari Atletico Madrid di LaLiga. Madrid mencetak sepuluh gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan itu.

Rekor pertemuan

Head to Head

RomaSeriReal Madrid
1
0
4
Club Friendlies
Roma badge
Roma
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Roma badge
Roma
ROM
0
FT
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Roma badge
Roma
ROM
0
FT
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
2Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Real Madrid secara historis mendominasi pertemuan ini. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Madrid menang empat kali, Roma tidak pernah menang, dan satu laga berakhir imbang, yakni pertandingan persahabatan dengan skor 2-2 pada Agustus 2019. Keempat pertemuan kompetitif berlangsung di Liga Champions, dengan Madrid menang masing-masing dengan skor 0-2, 3-0, 2-0, dan 2-0. Roma belum pernah mengalahkan Real Madrid dalam pertandingan kompetitif yang tercatat dalam data ini, dan Stadio Olimpico belakangan ini belum terbukti menjadi tempat yang sulit bagi lawan tersebut.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

Di Liga Champions, Roma saat ini menempati posisi ke-17 dan Real Madrid posisi ke-13. Keduanya berada di bagian klasemen yang menuntut tambahan poin agar dapat melewati fase liga dengan nyaman.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google