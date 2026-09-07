Champions League - Pekan 1 8 Sep 2026 - 12.45 Jan Breydel Stadion

Club Brugge vs Aston Villa | kickoff pada 8 Sept 2026 pukul 12.45 EST dan 17.45 GMT.

Pratinjau pertandingan

Fase liga Liga Champions dimulai dengan Club Brugge menjamu juara Liga Europa musim lalu, Aston Villa.

Brugge yang terus membaik akan menguji Villa yang sedang bermasalah

Club Brugge mencatatkan rekor baru Belgia dengan penampilan ke-13 di fase grup/liga UCL setelah melaju mulus menuju gelar domestik musim lalu. Mereka memenangi empat dari lima pertandingan liga musim ini, dan telah mencapai fase gugur UCL dalam masing-masing dari tiga partisipasi terakhir mereka, sehingga kepercayaan diri mereka akan tinggi.

Memenangi Liga Europa pada Mei adalah momen besar bagi Villa dan manajer Unai Emery, tetapi kampanye domestik terbaru mereka dimulai dengan penuh gejolak. Mereka kehilangan pemain-pemain kunci Youri Tielemans, Morgan Rogers, dan Ezri Konsa ke rival Premier League dan gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan EPL pertama musim ini. Di bawah Emery, Villa sangat bagus di kompetisi UEFA, hanya kalah tiga kali dari 21 laga fase grup/liga terakhir mereka (M16, S2) sambil memenangi delapan dari 12 pertandingan mereka di UCL di bawah pelatih asal Spanyol itu.

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Statistik kunci & kabar cedera

15 pertandingan UCL terakhir Club Brugge menghasilkan lebih dari 2,5 gol.

Sejak awal UCL 2024-25, hanya Barcelona (44) yang kebobolan lebih banyak gol daripada Club Brugge (43).

Villa mencatatkan sembilan clean sheet dalam 16 pertandingan Eropa terakhir mereka.

Rekrutan baru Villa Johan Manzambi dan pemain yang absen jangka panjang Amadou Onana tetap menepi, tetapi Joao Gomes bisa bermain di Liga Champions di tengah skorsing tiga pertandingan di kompetisi domestik.

Penyerang Villa Nicolas Jackson terlibat dalam lima gol dalam sepuluh penampilan UCL untuk Bayern musim lalu (G3, A2).

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Perkiraan susunan pemain

Brugge (4231): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Potts, Vanaken; Forbs, Vetlesen, Diakhon; Tresoldi.

Villa (4231): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson.

Kabar tim & skuad

Club Brugge ditangani Ivan Leko, meski saat ini tidak ada informasi cedera atau skorsing yang telah dikonfirmasi untuk tim tuan rumah. Belum ada perkiraan susunan pemain yang dikonfirmasi jelang pertandingan, dan pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan tersedia mendekati kickoff.

Pelatih kepala Aston Villa Unai Emery juga belum mengonfirmasi proyeksi XI, dengan tidak ada cedera atau skorsing yang tercantum dalam data terbaru yang tersedia. Kabar tim untuk kedua kubu akan diperbarui ketika informasi tersedia.

Performa

Club Brugge memenangi tiga dan kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Gent di Belgian First Division A pada 30 Agustus. Sebelumnya, Brugge mengalahkan Cercle Brugge 1-0 dan menang 3-0 di kandang OH Leuven, dengan kemenangan kandang 3-0 atas Kortrijk juga masuk dalam rangkaian itu. Satu-satunya kekalahan lain mereka terjadi melawan Union St. Gilloise di Piala Super Belgia, berakhir 1-1 sebelum kalah adu penalti. Dalam lima pertandingan itu, Brugge mencetak delapan gol dan kebobolan lima.

Aston Villa kalah dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terakhir mereka adalah kekalahan 1-0 dari Arsenal di Premier League pada 31 Agustus. Sebelumnya, Villa dihajar Brighton 4-0, kalah 2-1 dari Borussia Moenchengladbach dalam laga persahabatan, tumbang 2-1 dari Paris Saint-Germain di Piala Super UEFA, dan kalah 2-1 dari Bayern Munich pada pramusim. Villa mencetak tiga gol dan kebobolan sepuluh dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 12 Maret 2025, ketika Aston Villa mengalahkan Club Brugge 3-0 di Liga Champions di Villa Park. Sebelumnya, Villa juga memenangi pertemuan pertama 3-1 di Jan Breydel Stadion pada 4 Maret 2025. Satu-satunya pertemuan sebelumnya dalam data ini memperlihatkan Club Brugge mengalahkan Aston Villa 1-0 di kandang pada laga Liga Champions pada 6 November 2024. Dalam tiga pertemuan yang tercatat, Aston Villa meraih dua kemenangan berbanding satu milik Club Brugge, dengan Villa mencetak enam gol dan Brugge dua gol.

Klasemen

Dalam klasemen Liga Champions, Club Brugge dan Aston Villa saat ini sama-sama berada di posisi pertama.