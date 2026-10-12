Pratinjau LASK vs Liverpool di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Champions League - Pekan 2 14 Okt 2026 - 12.45 Raiffeisen Arena

Laga LASK vs Liverpool akan dimulai pada 14 Oktober 2026 pukul 12.45 EST atau 16.45 GMT.

Dua tim yang sedang kesulitan bertemu di Austria

LASK Linz dan Liverpool sama-sama sangat membutuhkan kemenangan untuk membalikkan keadaan musim mereka. Apa yang akan terjadi saat kedua tim bertemu dalam laga yang dimulai lebih awal pada Rabu?

Tuan rumah kalah tiga kali dalam empat laga

LASK menelan tiga kekalahan dalam empat laga terakhirnya di semua kompetisi, termasuk saat menghadapi AEK Athens pada pertandingan pertama. Liverpool membuka kiprahnya di Liga Champions dengan kemenangan atas Atletico Madrid di Anfield, tetapi performanya di kompetisi domestik belum konsisten. Satu-satunya kekalahan mereka sejauh ini di Liga Primer terjadi pada akhir pekan melawan Man City. Namun, tiga hasil imbang turut memperberat situasi mereka karena setelah enam putaran Liga Primer, mereka sudah tertinggal sembilan poin dari City yang memimpin klasemen.

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Statistik penting dan cedera

Moses Usor dan George Bello mengalami cedera saat LASK kalah dari Rapid Wien pada akhir pekan, sementara Liverpool menghadapi Man City tanpa Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai, dan Alexander Isak.

LASK mencetak 15 gol dalam empat laga kandang terakhirnya.

Liverpool mencetak tepat dua gol dalam lima dari enam laga tandang terakhirnya.

Kabar tim dan skuad

LASK asuhan Dietmar Kuehbauer diperkirakan menurunkan Lukas Jungwirth sebagai penjaga gawang, dengan lini belakang yang diisi Andres Andrade, Xavier Mbuyamba, dan Joao Tornich. Perkiraan susunan pemain inti mencakup Robert Ljubicic dan Sascha Horvath di area tengah, sementara Moses Usor dan Christoph Lang menjadi ancaman dalam serangan. Belum ada cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk tuan rumah menjelang laga ini. Informasi terbaru akan ditambahkan mendekati waktu pertandingan jika situasinya berubah.

Andoni Iraola diperkirakan menurunkan Alisson Becker sebagai penjaga gawang Liverpool, dengan Virgil van Dijk dan Ronald Araujo berduet di jantung pertahanan. Perkiraan susunan pemain inti mencakup Florian Wirtz dan Alexis Mac Allister di lini tengah, sementara Bradley Barcola dan Lewis Koumas mendukung serangan. Pada tahap ini, belum ada cedera atau skorsing yang dilaporkan di kubu tim tamu.

Performa

LASK kesulitan menjaga konsistensi, dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Rapid Wien di Bundesliga. Dalam rangkaian itu, mereka juga kalah dari Sturm Graz dan AEK Athens. Tim asal Austria tersebut bermain imbang 3-3 dengan Hartberg dan meraih kemenangan atas First Vienna FC dalam laga persahabatan, tetapi performa mereka di laga kompetitif masih belum meyakinkan. Mereka kerap kebobolan dan membutuhkan peningkatan signifikan untuk bersaing dengan Liverpool yang tampil di level Eropa.

Liverpool meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Manchester City di Liga Primer. Sebelumnya, mereka mengalahkan AFC Bournemouth 1-0 dan Atletico Madrid 2-1 di Liga Champions. Kemenangan 3-1 atas Tottenham Hotspur di Piala Carabao serta hasil imbang tanpa gol di kandang Fulham melengkapi catatan tersebut. Liverpool telah menunjukkan kemampuan untuk tampil baik di berbagai kompetisi, dan catatan mereka di Eropa musim ini memberi mereka kepercayaan diri menjelang lawatan ke Linz.

Rekor pertemuan

Kedua klub pernah bertemu dua kali di kompetisi Eropa, keduanya pada fase grup Liga Europa UEFA 2023-24. Liverpool menang 4-0 di Anfield pada November 2023, setelah sebelumnya mengalahkan LASK 3-1 di Linz pada September tahun itu. Liverpool memenangi kedua pertemuan tersebut, mencetak tujuh gol dan hanya kebobolan satu kali dalam dua laga, sehingga memiliki rekor yang sangat dominan atas LASK.

Klasemen

Di klasemen Liga Champions, LASK saat ini berada di posisi ke-27, sementara Liverpool menempati posisi ke-13. Posisi tersebut mencerminkan perbedaan rekam jejak kedua tim di Eropa pada tahap kompetisi ini.