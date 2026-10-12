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Champions League
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Raiffeisen Arena
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Pratinjau LASK vs Liverpool di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

LASK vs Liverpool
LASK
Liverpool
Champions League

Pratinjau lengkap laga LASK kontra Liverpool saat Liga Champions kembali setelah jeda internasional yang panjang. Kami membahas taktik, kabar tim, performa, dan banyak lagi.

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Champions League - Pekan 2
Raiffeisen Arena

Laga LASK vs Liverpool akan dimulai pada 14 Oktober 2026 pukul 12.45 EST atau 16.45 GMT.

Dua tim yang sedang kesulitan bertemu di Austria

LASK Linz dan Liverpool sama-sama sangat membutuhkan kemenangan untuk membalikkan keadaan musim mereka. Apa yang akan terjadi saat kedua tim bertemu dalam laga yang dimulai lebih awal pada Rabu?

Tuan rumah kalah tiga kali dalam empat laga

LASK menelan tiga kekalahan dalam empat laga terakhirnya di semua kompetisi, termasuk saat menghadapi AEK Athens pada pertandingan pertama. Liverpool membuka kiprahnya di Liga Champions dengan kemenangan atas Atletico Madrid di Anfield, tetapi performanya di kompetisi domestik belum konsisten. Satu-satunya kekalahan mereka sejauh ini di Liga Primer terjadi pada akhir pekan melawan Man City. Namun, tiga hasil imbang turut memperberat situasi mereka karena setelah enam putaran Liga Primer, mereka sudah tertinggal sembilan poin dari City yang memimpin klasemen.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Statistik penting dan cedera

  • Moses Usor dan George Bello mengalami cedera saat LASK kalah dari Rapid Wien pada akhir pekan, sementara Liverpool menghadapi Man City tanpa Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai, dan Alexander Isak.
  • LASK mencetak 15 gol dalam empat laga kandang terakhirnya.
  • Liverpool mencetak tepat dua gol dalam lima dari enam laga tandang terakhirnya.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain LASK vs Liverpool

3-5-2
LASK crest
LASK
LAS
Formasi
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthA. AndradeA. AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaJ. TornichJ. TornichK. JoergensenK. JoergensenR. LjubicicR. LjubicicG. BelloG. BelloS. HorvathS. HorvathM. BogardeM. BogardeM. UsorM. UsorC. LangC. LangA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzT. NyoniT. NyoniA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcolateam-logoL. Koumas
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-5-2
LASK

Susunan Pemain Utama

Liverpool

Manajer

  • D. Kuehbauer
  • A. Iraola

LASK asuhan Dietmar Kuehbauer diperkirakan menurunkan Lukas Jungwirth sebagai penjaga gawang, dengan lini belakang yang diisi Andres Andrade, Xavier Mbuyamba, dan Joao Tornich. Perkiraan susunan pemain inti mencakup Robert Ljubicic dan Sascha Horvath di area tengah, sementara Moses Usor dan Christoph Lang menjadi ancaman dalam serangan. Belum ada cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk tuan rumah menjelang laga ini. Informasi terbaru akan ditambahkan mendekati waktu pertandingan jika situasinya berubah.

Andoni Iraola diperkirakan menurunkan Alisson Becker sebagai penjaga gawang Liverpool, dengan Virgil van Dijk dan Ronald Araujo berduet di jantung pertahanan. Perkiraan susunan pemain inti mencakup Florian Wirtz dan Alexis Mac Allister di lini tengah, sementara Bradley Barcola dan Lewis Koumas mendukung serangan. Pada tahap ini, belum ada cedera atau skorsing yang dilaporkan di kubu tim tamu.

Performa

LAS

LAS - Performa

AEK
K1-0
SGR
K2-1
HAR
S3-3
FVI
M2-1
RAP
K0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
LIV

LIV - Performa

ATM
M2-1
FUL
S0-0
TOT
M3-1
BOU
M0-1
MCI
K0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

LASK kesulitan menjaga konsistensi, dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Rapid Wien di Bundesliga. Dalam rangkaian itu, mereka juga kalah dari Sturm Graz dan AEK Athens. Tim asal Austria tersebut bermain imbang 3-3 dengan Hartberg dan meraih kemenangan atas First Vienna FC dalam laga persahabatan, tetapi performa mereka di laga kompetitif masih belum meyakinkan. Mereka kerap kebobolan dan membutuhkan peningkatan signifikan untuk bersaing dengan Liverpool yang tampil di level Eropa.

Liverpool meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-0 dari Manchester City di Liga Primer. Sebelumnya, mereka mengalahkan AFC Bournemouth 1-0 dan Atletico Madrid 2-1 di Liga Champions. Kemenangan 3-1 atas Tottenham Hotspur di Piala Carabao serta hasil imbang tanpa gol di kandang Fulham melengkapi catatan tersebut. Liverpool telah menunjukkan kemampuan untuk tampil baik di berbagai kompetisi, dan catatan mereka di Eropa musim ini memberi mereka kepercayaan diri menjelang lawatan ke Linz.

Rekor pertemuan

Head to Head

LASKSeriLiverpool
0
0
2
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
FT
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FT
1Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/2

Kedua klub pernah bertemu dua kali di kompetisi Eropa, keduanya pada fase grup Liga Europa UEFA 2023-24. Liverpool menang 4-0 di Anfield pada November 2023, setelah sebelumnya mengalahkan LASK 3-1 di Linz pada September tahun itu. Liverpool memenangi kedua pertemuan tersebut, mencetak tujuh gol dan hanya kebobolan satu kali dalam dua laga, sehingga memiliki rekor yang sangat dominan atas LASK.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

Di klasemen Liga Champions, LASK saat ini berada di posisi ke-27, sementara Liverpool menempati posisi ke-13. Posisi tersebut mencerminkan perbedaan rekam jejak kedua tim di Eropa pada tahap kompetisi ini.

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