Premier League - Pekan 7 17 Okt 2026 - 10.00 Gtech Community Stadium

Brentford vs Liverpool dimulai pada 17 Oktober 2026 pukul 10.00 EST dan 14.00 GMT.

Liverpool harus menyusun ulang rencana saat bertandang ke Brentford

Setelah mengawali musim dengan cukup solid, Liverpool kalah 0-3 dari Manchester City di Anfield pada laga terakhir mereka, dalam pertandingan yang diwarnai kontroversi. Sejumlah pengamat memperdebatkan apakah kartu kuning kedua Ryan Gravenberch saat menghadapi Manchester City memang layak diberikan. Gelandang asal Belanda itu akan absen dalam pertandingan ini, membuat pelatih Andoni Iraola harus mencari pilihan lain di posisi gelandang bertahan karena Dominik Szoboszlai juga absen. Kekalahan dari City merupakan yang pertama bagi Liverpool musim ini, meski tiga hasil imbang membuat mereka hanya berada sedikit di atas papan tengah.

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Brentford kerap bermain imbang dan sulit dikalahkan

Hanya Brentford dan Everton yang mencatat lebih banyak hasil imbang (4) daripada Liverpool di Liga Primer Inggris musim ini. Kedua tim itu, bersama Manchester City, menjadi satu-satunya tim yang masih belum terkalahkan di kompetisi tersebut. Brentford bermain imbang 2-2 melawan Aston Villa pada laga terakhir mereka. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit itu, kedua tim sempat unggul, tetapi lawannya selalu menyamakan kedudukan dua menit kemudian. Kabar buruk bagi pelatih Keith Andrews, pemain sayap asal Jerman sekaligus pencetak gol terbanyak tim, Kevin Schade, ditarik keluar karena cedera saat menghadapi Aston Villa dan tampaknya akan absen cukup lama.

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Statistik penting & cedera

Kekalahan terakhir Brentford di Liga Primer Inggris terjadi saat menghadapi Manchester City pada 9 Mei.

Brentford bermain imbang dalam delapan dari 19 laga kandangnya di Liga Primer Inggris musim lalu.

Lima pertemuan terakhir kedua tim di Gtech Community Stadium menghasilkan 17 gol.

Selain Gravenberch yang terkena skorsing, Liverpool juga harus tampil tanpa tiga pemain cedera: Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, dan Alexander Isak.

Kabar tim & skuad

Brentford akan menghadapi pertandingan ini tanpa Antoni Milambo, Joshua Dasilva, Mikkel Damsgaard, dan Kevin Schade karena cedera. Tidak ada pemain tuan rumah yang tercatat terkena skorsing, sementara pelatih Keith Andrews belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain awal.

Liverpool menghadapi persoalan pemilihan pemain yang lebih besar. Ryan Gravenberch terkena skorsing menyusul kartu merahnya saat melawan Manchester City. Liverpool juga kehilangan Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Cody Gakpo, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai, dan Vitezslav Jaros karena cedera. Pelatih Andoni Iraola belum mengonfirmasi perkiraan sebelas pemain awalnya, dan kabar terbaru diperkirakan muncul menjelang sepak mula.

Performa

Brentford meraih dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tidak menelan kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Aston Villa di Liga Primer Inggris, sementara hasil terbaik dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-0 atas Chelsea. Brentford juga bermain imbang 2-2 dengan AFC Bournemouth dan 1-1 dengan Sunderland. Satu-satunya kemenangan mereka selain atas Chelsea diraih saat menghadapi Reading di Piala Carabao.

Liverpool meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari empat hasil terakhir yang tersedia dalam kumpulan data ini. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-3 dari Manchester City di Liga Primer Inggris. Sebelum kekalahan itu, Liverpool mengalahkan AFC Bournemouth 1-0 dan Atletico Madrid 2-1, serta bermain imbang 0-0 di kandang Fulham. Mereka juga mengalahkan Tottenham 3-1 di Piala Carabao dalam periode tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 24 Mei 2026, ketika laga Liga Primer Inggris di Anfield berakhir 1-1. Sebelumnya, Brentford mengalahkan Liverpool 3-2 di Gtech Community Stadium pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Liverpool menang tiga kali dan Brentford dua kali, dengan total 16 gol tercipta dalam laga-laga tersebut.

Klasemen

Di klasemen Liga Primer Inggris, Brentford berada di posisi keempat, sedangkan Liverpool di urutan kesembilan. Dengan selisih posisi itu, Brentford akan berusaha mengukuhkan tempat di papan atas, sementara Liverpool membutuhkan hasil positif untuk memangkas jarak dari tim-tim di atas mereka.