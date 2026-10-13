Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Premier League
team-logoBrentford
Gtech Community Stadium
team-logoLiverpool
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Didukung oleh

Pratinjau laga Brentford vs Liverpool di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Brentford vs Liverpool
Brentford
Liverpool
Premier League
K. Schade
R. Gravenberch
K. Andrews
A. Iraola
D. Szoboszlai
A. Isak

Pratinjau lengkap pertandingan Brentford kontra Liverpool di Liga Primer Inggris. Kami membahas taktik, kabar tim, performa terkini, dan lainnya.

crest
Premier League - Pekan 7
Gtech Community Stadium

Brentford vs Liverpool dimulai pada 17 Oktober 2026 pukul 10.00 EST dan 14.00 GMT.

Liverpool harus menyusun ulang rencana saat bertandang ke Brentford

Setelah mengawali musim dengan cukup solid, Liverpool kalah 0-3 dari Manchester City di Anfield pada laga terakhir mereka, dalam pertandingan yang diwarnai kontroversi. Sejumlah pengamat memperdebatkan apakah kartu kuning kedua Ryan Gravenberch saat menghadapi Manchester City memang layak diberikan. Gelandang asal Belanda itu akan absen dalam pertandingan ini, membuat pelatih Andoni Iraola harus mencari pilihan lain di posisi gelandang bertahan karena Dominik Szoboszlai juga absen. Kekalahan dari City merupakan yang pertama bagi Liverpool musim ini, meski tiga hasil imbang membuat mereka hanya berada sedikit di atas papan tengah.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Brentford kerap bermain imbang dan sulit dikalahkan

Hanya Brentford dan Everton yang mencatat lebih banyak hasil imbang (4) daripada Liverpool di Liga Primer Inggris musim ini. Kedua tim itu, bersama Manchester City, menjadi satu-satunya tim yang masih belum terkalahkan di kompetisi tersebut. Brentford bermain imbang 2-2 melawan Aston Villa pada laga terakhir mereka. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit itu, kedua tim sempat unggul, tetapi lawannya selalu menyamakan kedudukan dua menit kemudian. Kabar buruk bagi pelatih Keith Andrews, pemain sayap asal Jerman sekaligus pencetak gol terbanyak tim, Kevin Schade, ditarik keluar karena cedera saat menghadapi Aston Villa dan tampaknya akan absen cukup lama.

Aston Villa FC v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images

Statistik penting & cedera

  • Kekalahan terakhir Brentford di Liga Primer Inggris terjadi saat menghadapi Manchester City pada 9 Mei.
  • Brentford bermain imbang dalam delapan dari 19 laga kandangnya di Liga Primer Inggris musim lalu.
  • Lima pertemuan terakhir kedua tim di Gtech Community Stadium menghasilkan 17 gol.
  • Selain Gravenberch yang terkena skorsing, Liverpool juga harus tampil tanpa tiga pemain cedera: Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, dan Alexander Isak.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Brentford vs Liverpool

Manajer

  • K. Andrews

Brentford akan menghadapi pertandingan ini tanpa Antoni Milambo, Joshua Dasilva, Mikkel Damsgaard, dan Kevin Schade karena cedera. Tidak ada pemain tuan rumah yang tercatat terkena skorsing, sementara pelatih Keith Andrews belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain awal.

Liverpool menghadapi persoalan pemilihan pemain yang lebih besar. Ryan Gravenberch terkena skorsing menyusul kartu merahnya saat melawan Manchester City. Liverpool juga kehilangan Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Cody Gakpo, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai, dan Vitezslav Jaros karena cedera. Pelatih Andoni Iraola belum mengonfirmasi perkiraan sebelas pemain awalnya, dan kabar terbaru diperkirakan muncul menjelang sepak mula.

Performa

BRE

BRE - Performa

SUN
S1-1
BOU
S2-2
REA
M1-2
CHE
M3-0
AVL
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
LIV

LIV - Performa

ATM
M2-1
FUL
S0-0
TOT
M3-1
BOU
M0-1
MCI
K0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Brentford meraih dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tidak menelan kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Aston Villa di Liga Primer Inggris, sementara hasil terbaik dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-0 atas Chelsea. Brentford juga bermain imbang 2-2 dengan AFC Bournemouth dan 1-1 dengan Sunderland. Satu-satunya kemenangan mereka selain atas Chelsea diraih saat menghadapi Reading di Piala Carabao.

Liverpool meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari empat hasil terakhir yang tersedia dalam kumpulan data ini. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-3 dari Manchester City di Liga Primer Inggris. Sebelum kekalahan itu, Liverpool mengalahkan AFC Bournemouth 1-0 dan Atletico Madrid 2-1, serta bermain imbang 0-0 di kandang Fulham. Mereka juga mengalahkan Tottenham 3-1 di Piala Carabao dalam periode tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

BrentfordSeriLiverpool
1
1
3
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FT
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FT
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FT
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FT
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
FT
5Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 24 Mei 2026, ketika laga Liga Primer Inggris di Anfield berakhir 1-1. Sebelumnya, Brentford mengalahkan Liverpool 3-2 di Gtech Community Stadium pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Liverpool menang tiga kali dan Brentford dua kali, dengan total 16 gol tercipta dalam laga-laga tersebut.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
M
K
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
6411185+1313
M
M
M
S
K
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
S
M
S
S
S
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
S
M
S
S
S
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
M
K
S
K
M
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
623185+39
K
S
M
S
S
8
Hull CityHull CityHUL
623186+29
S
K
S
S
M
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
K
M
S
M
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
6303912-39
M
K
M
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
62221013-38
K
M
K
S
M
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
M
S
K
M
K
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
S
S
K
S
M
14
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
M
M
K
K
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
K
K
M
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
S
M
K
S
K
17
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
K
K
K
S
M
18
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
6033713-63
K
K
S
S
S
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
S
K
S
S
K
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

Di klasemen Liga Primer Inggris, Brentford berada di posisi keempat, sedangkan Liverpool di urutan kesembilan. Dengan selisih posisi itu, Brentford akan berusaha mengukuhkan tempat di papan atas, sementara Liverpool membutuhkan hasil positif untuk memangkas jarak dari tim-tim di atas mereka.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google