Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Champions League
team-logoInter
Giuseppe Meazza
team-logoShakhtar Donetsk
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Didukung oleh

Pratinjau Inter Milan vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions UEFA: Semua yang perlu Anda ketahui

Inter vs Shakhtar Donetsk
Champions League
Inter
Shakhtar Donetsk

Pratinjau lengkap pertandingan Inter Milan melawan FC Shakhtar Donetsk di Liga Champions UEFA. Kami mengulas hasil terbaru kedua tim di kompetisi domestik dan Eropa, performa mereka, serta hal-hal penting menjelang duel matchday ketiga pada Rabu malam di Stadion San Siro, Milan.

Inter vs Shakhtar Donetsk: Detail pertandingan

crest
Champions League - Pekan 3
Giuseppe Meazza

Inter Milan dan FC Shakhtar Donetsk akan memulai pertandingan pada 21 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Raksasa Italia menjamu juara Ukraina yang sedang dalam performa apik

Inter Milan menjamu FC Shakhtar Donetsk di Stadion San Siro yang ikonis pada pertandingan ketiga fase liga Liga Champions UEFA 2026/27. Setelah mengalami kekalahan dramatis dalam laga Eropa yang menghasilkan tujuh gol pada pertandingan kedua, Inter asuhan Cristian Chivu bertekad memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih tiga poin penting di Milan. Bagi Shakhtar Donetsk asuhan Arda Turan, lawatan ke Italia dengan bekal tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi menjadi kesempatan untuk menguji ketangguhan taktis mereka melawan salah satu tim papan atas Eropa.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Kemenangan comeback Inter di Bologna

Inter Milan menghadapi laga hari Rabu dengan semangat tinggi setelah menang 3–1 di kandang Bologna dalam pertandingan Serie A pada Sabtu, 17 Oktober. Setelah tertinggal lebih dulu, Marcus Thuram menyamakan kedudukan sebelum gol Carlos Augusto (menit ke-68) dan Ange-Yoan Bonny (menit ke-82) pada babak kedua memastikan tiga poin. Kemenangan di liga itu menjadi respons ideal setelah mereka kalah 4–3 dari Club Brugge dalam laga Liga Champions yang menghasilkan banyak gol pada 13 Oktober. Marcus Thuram, Nicolò Barella, dan Federico Dimarco memimpin penampilan menyerang yang mengesankan dengan 15 tembakan.

FC Shakhtar Donetsk v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Kemenangan Shakhtar di Eropa dan performanya di liga domestik

Shakhtar Donetsk bertandang ke Milan dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih tiga kemenangan beruntun. Seusai menang 3–0 atas NK Veres Rivne pada 9 Oktober, juara Ukraina itu meraih kemenangan kandang penting 3–1 atas AEK Athens dalam laga Liga Champions di London pada 14 Oktober. Mereka melanjutkannya dengan kemenangan 2–1 atas FC Kolos Kovalivka di liga domestik pada Sabtu, 17 Oktober, sehingga memperkokoh posisi di puncak klasemen Liga Primer Ukraina.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Inter vs Shakhtar Donetsk

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramA. BonnyA. BonnyD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter

Susunan Pemain Utama

Shakhtar Donetsk

Manajer

  • C. Chivu
  • A. Turan

Inter ditangani Cristian Chivu untuk pertandingan ini. Saat ini belum ada informasi pasti mengenai cedera atau skorsing, dan kabar tim akan diperbarui menjelang kick-off.

Shakhtar Donetsk ditangani Arda Turan. Seperti halnya tim tuan rumah, belum ada informasi pasti mengenai skuad atau cedera, dan perkembangan lebih lanjut diperkirakan akan tersedia menjelang pertandingan.

Performa

INT

INT - Performa

ROM
S2-2
LUM
M2-0
PAR
M3-0
CLB
K3-4
BOL
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
SHK

SHK - Performa

CHO
M2-0
LNZ
M3-0
VRI
M0-3
AEK
M3-1
KOL
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/2
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Inter mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka adalah kekalahan 3-4 dari Club Brugge di Liga Champions, setelah sebelumnya menang 3-0 atas Parma di Serie A. Dalam rangkaian itu, Inter juga mengalahkan Udinese 5-3 di liga dan bermain imbang 2-2 dengan Roma. Mereka mencetak 13 gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Shakhtar Donetsk memenangi empat dari lima pertandingan terakhir, dengan satu-satunya poin yang gagal mereka raih terjadi saat bermain imbang 1-1 dengan PSV Eindhoven di Liga Champions. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 3-1 atas AEK Athens di Liga Champions, dan mereka juga mengalahkan Veres Rivne 3-0 di Liga Primer Ukraina. Shakhtar mencetak sembilan gol dan kebobolan dua kali dalam rangkaian lima pertandingan itu.

Rekor pertemuan

Head to Head

InterSeriShakhtar Donetsk
2
3
0
Champions League
Inter badge
Inter
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FT
Champions League
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FT
Champions League
Inter badge
Inter
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FT
Champions League
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FT
Europa League
Inter badge
Inter
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FT
7Gol yang Dicetak0
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Champions pada 24 November 2021, ketika Inter menang 2-0 di Giuseppe Meazza. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat antara kedua klub, Inter memiliki rekor lebih baik, termasuk kemenangan 5-0 di Liga Europa pada 17 Agustus 2020. Tiga pertemuan lainnya seluruhnya berakhir imbang 0-0, dalam tiga pertandingan beruntun pada fase grup Liga Champions 2020 dan 2021.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
M
M
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
M
M
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
M
M
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
M
M
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
M
M
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
M
M
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
M
M
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
S
M
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
M
S
12
ComoComoCOM
210164+23
K
M
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
K
M
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
M
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
M
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
M
K
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
K
M
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
K
M
19
LensLensRCL
210134-13
K
M
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
M
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
M
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
M
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
M
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
M
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
S
26
PSVPSVPSV
201112-11
K
S
27
VikingVikingVIK
201146-21
S
K
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
K
S
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
Lolos ke 16 besar

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google