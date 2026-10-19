Pratinjau Inter Milan vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions UEFA: Semua yang perlu Anda ketahui

Inter vs Shakhtar Donetsk: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 3 21 Okt 2026 - 15.00 Giuseppe Meazza

Inter Milan dan FC Shakhtar Donetsk akan memulai pertandingan pada 21 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Raksasa Italia menjamu juara Ukraina yang sedang dalam performa apik

Inter Milan menjamu FC Shakhtar Donetsk di Stadion San Siro yang ikonis pada pertandingan ketiga fase liga Liga Champions UEFA 2026/27. Setelah mengalami kekalahan dramatis dalam laga Eropa yang menghasilkan tujuh gol pada pertandingan kedua, Inter asuhan Cristian Chivu bertekad memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih tiga poin penting di Milan. Bagi Shakhtar Donetsk asuhan Arda Turan, lawatan ke Italia dengan bekal tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi menjadi kesempatan untuk menguji ketangguhan taktis mereka melawan salah satu tim papan atas Eropa.

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Kemenangan comeback Inter di Bologna

Inter Milan menghadapi laga hari Rabu dengan semangat tinggi setelah menang 3–1 di kandang Bologna dalam pertandingan Serie A pada Sabtu, 17 Oktober. Setelah tertinggal lebih dulu, Marcus Thuram menyamakan kedudukan sebelum gol Carlos Augusto (menit ke-68) dan Ange-Yoan Bonny (menit ke-82) pada babak kedua memastikan tiga poin. Kemenangan di liga itu menjadi respons ideal setelah mereka kalah 4–3 dari Club Brugge dalam laga Liga Champions yang menghasilkan banyak gol pada 13 Oktober. Marcus Thuram, Nicolò Barella, dan Federico Dimarco memimpin penampilan menyerang yang mengesankan dengan 15 tembakan.

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Kemenangan Shakhtar di Eropa dan performanya di liga domestik

Shakhtar Donetsk bertandang ke Milan dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih tiga kemenangan beruntun. Seusai menang 3–0 atas NK Veres Rivne pada 9 Oktober, juara Ukraina itu meraih kemenangan kandang penting 3–1 atas AEK Athens dalam laga Liga Champions di London pada 14 Oktober. Mereka melanjutkannya dengan kemenangan 2–1 atas FC Kolos Kovalivka di liga domestik pada Sabtu, 17 Oktober, sehingga memperkokoh posisi di puncak klasemen Liga Primer Ukraina.

Kabar tim & skuad

Inter ditangani Cristian Chivu untuk pertandingan ini. Saat ini belum ada informasi pasti mengenai cedera atau skorsing, dan kabar tim akan diperbarui menjelang kick-off.

Shakhtar Donetsk ditangani Arda Turan. Seperti halnya tim tuan rumah, belum ada informasi pasti mengenai skuad atau cedera, dan perkembangan lebih lanjut diperkirakan akan tersedia menjelang pertandingan.

Performa

Inter mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka adalah kekalahan 3-4 dari Club Brugge di Liga Champions, setelah sebelumnya menang 3-0 atas Parma di Serie A. Dalam rangkaian itu, Inter juga mengalahkan Udinese 5-3 di liga dan bermain imbang 2-2 dengan Roma. Mereka mencetak 13 gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Shakhtar Donetsk memenangi empat dari lima pertandingan terakhir, dengan satu-satunya poin yang gagal mereka raih terjadi saat bermain imbang 1-1 dengan PSV Eindhoven di Liga Champions. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 3-1 atas AEK Athens di Liga Champions, dan mereka juga mengalahkan Veres Rivne 3-0 di Liga Primer Ukraina. Shakhtar mencetak sembilan gol dan kebobolan dua kali dalam rangkaian lima pertandingan itu.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Liga Champions pada 24 November 2021, ketika Inter menang 2-0 di Giuseppe Meazza. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat antara kedua klub, Inter memiliki rekor lebih baik, termasuk kemenangan 5-0 di Liga Europa pada 17 Agustus 2020. Tiga pertemuan lainnya seluruhnya berakhir imbang 0-0, dalam tiga pertandingan beruntun pada fase grup Liga Champions 2020 dan 2021.