Galatasaray vs Barcelona: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 2 13 Okt 2026 - 15.00 Rams Global Stadyumu

Galatasaray dan FC Barcelona akan memulai pertandingan pada 13 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Galatasaray menjamu raksasa Catalunya di Istanbul

Galatasaray kembali bermain di kandang, Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, untuk menjamu raksasa Spanyol FC Barcelona pada pertandingan kedua fase liga Champions League 2026/27. Dengan dukungan atmosfer kandang yang bergelora, skuad Okan Buruk bertekad memanfaatkan performa mereka di kompetisi domestik untuk meraih kemenangan besar di pentas Eropa di Istanbul. Bagi Barcelona asuhan Hansi Flick, lawatan ke Turki setelah kembali tampil dominan di kompetisi domestik menjadi kesempatan untuk memperkuat posisi mereka di klasemen Champions League.

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Gol-gol larut Galatasaray pastikan kemenangan atas Kasımpaşa

Galatasaray menyambut pertandingan Selasa malam dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan kandang 3-1 atas Kasımpaşa di Süper Lig pada 9 Oktober. Bek Abdülkerim Bardakcı membuka skor pada babak pertama sebelum Barış Alper Yılmaz dan Mario Lemina mencetak gol pada menit-menit akhir untuk memastikan tiga poin. Dengan lini serang dinamis yang diperkuat Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané, dan Gabriel Sara, Galatasaray membawa daya gedor berbahaya ke pentas Eropa.

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Gordon dan Jesus antar Barcelona kalahkan Getafe

FC Barcelona bertandang ke Istanbul dengan rekor sempurna di kompetisi domestik setelah mengalahkan Getafe 3-0 tanpa kebobolan di Spotify Camp Nou pada 10 Oktober. Gol cepat Anthony Gordon (menit ke-2) dan Gabriel Jesus (menit ke-30) menjadi awal yang meyakinkan sebelum bek Jules Koundé memastikan kemenangan pada babak kedua. Dengan Lamine Yamal menjadi sumber kreativitas bersama Dani Olmo, Gavi, dan Pedri di lini tengah, Barcelona berupaya mempertahankan tekanan berintensitas tinggi saat bermain tandang.

Duel di RAMS Park

Dari segi taktik, pertemuan Selasa ini menyajikan duel menarik antara transisi cepat Galatasaray dan permainan penguasaan bola Barcelona yang cair. Galatasaray akan berusaha mengandalkan Rafael Leão dan Barış Alper Yılmaz di sisi sayap, sementara Gabriel Sara dan Mario Lemina ditugaskan mengganggu proses Barcelona membangun serangan. Sementara itu, Barcelona akan berupaya mengendalikan tempo melalui Eric García, Xavi Espart, dan Lamine Yamal untuk menembus pertahanan tengah Galatasaray. Dengan poin penting di fase liga Champions League dipertaruhkan, laga Selasa ini menjanjikan persaingan sengit di Istanbul.

Kabar tim & skuad

Okan Buruk belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain Galatasaray menjelang pertandingan, dan klub sejauh ini belum memberikan kabar terbaru mengenai cedera atau skorsing. Informasi lebih lanjut mengenai tim diperkirakan akan dikonfirmasi mendekati waktu pertandingan.

Di kubu Barcelona, Hansi Flick juga belum mengumumkan perkiraan sebelas pemain inti, sementara daftar resmi pemain yang cedera atau terkena skorsing belum tersedia. Jules Kounde bersaing memperebutkan tempat sebagai starter setelah posisinya diambil alih Eric Garcia, sedangkan berkurangnya peran Alejandro Balde di bawah Flick musim ini menambah ketidakpastian mengenai susunan lini pertahanan. Kabar terbaru akan menyusul menjelang pertandingan.

Performa

Galatasaray menghadapi pertandingan ini setelah kesulitan tampil konsisten. Tim asuhan Buruk mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan sebelas kali. Laga terakhir mereka berakhir imbang 3-3 melawan Pendikspor, sementara kekalahan 4-0 dari Trabzonspor di Süper Lig menunjukkan bahwa lini belakang mereka bisa dieksploitasi. Kekalahan 3-1 dari Sporting CP di Champions League bulan lalu semakin menambah kekhawatiran atas performa mereka di kompetisi Eropa.

Catatan terbaru Barcelona sangat berbeda. Tim asuhan Flick memenangi seluruh lima pertandingan terakhir, mencetak 24 gol dan hanya kebobolan sembilan kali. Kemenangan 7-2 atas Racing Santander dan kemenangan 5-1 atas Feyenoord di Champions League menunjukkan lini serang yang tampil di level tinggi. Barcelona belum kehilangan satu poin pun sejak jeda internasional, dan mereka datang ke Istanbul dengan momentum besar.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Europa League 2022, ketika Barcelona unggul dalam duel tersebut berkat kemenangan 2-1 di Istanbul sebelum hasil imbang 0-0 di Camp Nou memastikan mereka lolos. Sebelumnya, kedua tim bertemu pada fase grup Champions League 2002/03, dan Barcelona menang dalam kedua pertandingan. Dari lima pertemuan yang tercatat, Barcelona belum pernah kalah dari Galatasaray, sementara tim Turki itu belum pernah mengalahkan mereka di semua kompetisi dalam data ini.