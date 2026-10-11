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Pratinjau Galatasaray vs Barcelona di Liga Champions UEFA: Semua yang perlu diketahui

Galatasaray vs Barcelona
Champions League
Galatasaray
Barcelona

Pratinjau lengkap pertandingan Galatasaray S.K. melawan FC Barcelona di Liga Champions UEFA. Kami mengulas hasil terbaru kedua tim di kompetisi domestik, performa mereka, serta sorotan utama menjelang duel pekan kedua pada Selasa malam di RAMS Park, Istanbul.

Galatasaray vs Barcelona: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 2
Rams Global Stadyumu

Galatasaray dan FC Barcelona akan memulai pertandingan pada 13 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Galatasaray menjamu raksasa Catalunya di Istanbul

Galatasaray kembali bermain di kandang, Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, untuk menjamu raksasa Spanyol FC Barcelona pada pertandingan kedua fase liga Champions League 2026/27. Dengan dukungan atmosfer kandang yang bergelora, skuad Okan Buruk bertekad memanfaatkan performa mereka di kompetisi domestik untuk meraih kemenangan besar di pentas Eropa di Istanbul. Bagi Barcelona asuhan Hansi Flick, lawatan ke Turki setelah kembali tampil dominan di kompetisi domestik menjadi kesempatan untuk memperkuat posisi mereka di klasemen Champions League.

Galatasaray SK v Kasimpasa SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Gol-gol larut Galatasaray pastikan kemenangan atas Kasımpaşa

Galatasaray menyambut pertandingan Selasa malam dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan kandang 3-1 atas Kasımpaşa di Süper Lig pada 9 Oktober. Bek Abdülkerim Bardakcı membuka skor pada babak pertama sebelum Barış Alper Yılmaz dan Mario Lemina mencetak gol pada menit-menit akhir untuk memastikan tiga poin. Dengan lini serang dinamis yang diperkuat Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané, dan Gabriel Sara, Galatasaray membawa daya gedor berbahaya ke pentas Eropa.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Gordon dan Jesus antar Barcelona kalahkan Getafe

FC Barcelona bertandang ke Istanbul dengan rekor sempurna di kompetisi domestik setelah mengalahkan Getafe 3-0 tanpa kebobolan di Spotify Camp Nou pada 10 Oktober. Gol cepat Anthony Gordon (menit ke-2) dan Gabriel Jesus (menit ke-30) menjadi awal yang meyakinkan sebelum bek Jules Koundé memastikan kemenangan pada babak kedua. Dengan Lamine Yamal menjadi sumber kreativitas bersama Dani Olmo, Gavi, dan Pedri di lini tengah, Barcelona berupaya mempertahankan tekanan berintensitas tinggi saat bermain tandang.

Duel di RAMS Park

Dari segi taktik, pertemuan Selasa ini menyajikan duel menarik antara transisi cepat Galatasaray dan permainan penguasaan bola Barcelona yang cair. Galatasaray akan berusaha mengandalkan Rafael Leão dan Barış Alper Yılmaz di sisi sayap, sementara Gabriel Sara dan Mario Lemina ditugaskan mengganggu proses Barcelona membangun serangan. Sementara itu, Barcelona akan berupaya mengendalikan tempo melalui Eric García, Xavi Espart, dan Lamine Yamal untuk menembus pertahanan tengah Galatasaray. Dengan poin penting di fase liga Champions League dipertaruhkan, laga Selasa ini menjanjikan persaingan sengit di Istanbul.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Galatasaray vs Barcelona

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Formasi
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
U. CakirU. CakirD. SanchezD. SanchezE. ElmaliE. ElmaliI. JakobsI. JakobsR. SallaiR. SallaiY. AkgunY. AkgunL. SaneL. SaneGabriel SaraGabriel SaraA. BatrakovA. BatrakovL. TorreiraL. TorreiraB. YilmazB. YilmazJ. GarciaJ. GarciaP. CubarsiP. CubarsiJ. KoundeJ. KoundeG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloD. OlmoD. OlmoRodriRodriPedriPedriK. AdeyemiK. AdeyemiG. JesusG. JesusL. YamalL. Yamal
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
Galatasaray

Susunan Pemain Utama

Barcelona

Manajer

  • O. Buruk
  • H. Flick

Okan Buruk belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain Galatasaray menjelang pertandingan, dan klub sejauh ini belum memberikan kabar terbaru mengenai cedera atau skorsing. Informasi lebih lanjut mengenai tim diperkirakan akan dikonfirmasi mendekati waktu pertandingan.

Di kubu Barcelona, Hansi Flick juga belum mengumumkan perkiraan sebelas pemain inti, sementara daftar resmi pemain yang cedera atau terkena skorsing belum tersedia. Jules Kounde bersaing memperebutkan tempat sebagai starter setelah posisinya diambil alih Eric Garcia, sedangkan berkurangnya peran Alejandro Balde di bawah Flick musim ini menambah ketidakpastian mengenai susunan lini pertahanan. Kabar terbaru akan menyusul menjelang pertandingan.

Performa

GAL

GAL - Performa

SCP
K3-1
KOB
M1-0
TRS
K4-0
PEN
S3-3
KAS
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
BAR

BAR - Performa

FEY
M5-1
LEV
M2-4
SAN
M7-2
SEV
M1-3
GET
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
22/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Galatasaray menghadapi pertandingan ini setelah kesulitan tampil konsisten. Tim asuhan Buruk mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan sebelas kali. Laga terakhir mereka berakhir imbang 3-3 melawan Pendikspor, sementara kekalahan 4-0 dari Trabzonspor di Süper Lig menunjukkan bahwa lini belakang mereka bisa dieksploitasi. Kekalahan 3-1 dari Sporting CP di Champions League bulan lalu semakin menambah kekhawatiran atas performa mereka di kompetisi Eropa.

Catatan terbaru Barcelona sangat berbeda. Tim asuhan Flick memenangi seluruh lima pertandingan terakhir, mencetak 24 gol dan hanya kebobolan sembilan kali. Kemenangan 7-2 atas Racing Santander dan kemenangan 5-1 atas Feyenoord di Champions League menunjukkan lini serang yang tampil di level tinggi. Barcelona belum kehilangan satu poin pun sejak jeda internasional, dan mereka datang ke Istanbul dengan momentum besar.

Rekor pertemuan

Head to Head

GalatasaraySeriBarcelona
0
1
4
Europa League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FT
Europa League
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FT
Champions League
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FT
Champions League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FT
Champions League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FT
2Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Europa League 2022, ketika Barcelona unggul dalam duel tersebut berkat kemenangan 2-1 di Istanbul sebelum hasil imbang 0-0 di Camp Nou memastikan mereka lolos. Sebelumnya, kedua tim bertemu pada fase grup Champions League 2002/03, dan Barcelona menang dalam kedua pertandingan. Dari lima pertemuan yang tercatat, Barcelona belum pernah kalah dari Galatasaray, sementara tim Turki itu belum pernah mengalahkan mereka di semua kompetisi dalam data ini.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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