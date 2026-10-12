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Premier League
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Hill Dickinson Stadium
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Pratinjau Everton vs Chelsea di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Everton vs Chelsea
Premier League
Everton
Chelsea

Pratinjau lengkap pertandingan Everton F.C. melawan Chelsea F.C. di Liga Primer Inggris. Kami mengulas hasil terkini di kompetisi domestik, performa kedua tim, dan sorotan utama menjelang laga pekan ketujuh pada Sabtu sore di Hill Dickinson Stadium, Liverpool.

Everton vs Chelsea: Detail pertandingan

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Premier League - Pekan 7
Hill Dickinson Stadium

Everton F.C. dan Chelsea F.C. akan memulai pertandingan pada 17 Oktober 2026 pukul 11.30 GMT (07.30 EST / 12.30 BST / 13.30 SAST).

Everton menjamu Chelsea yang sedang tampil impresif

Everton kembali ke Hill Dickinson Stadium untuk menjamu Chelsea pada pekan ketujuh Premier League 2026/27. Seusai jeda internasional musim gugur, Everton berupaya melanjutkan penampilan penuh perjuangan di laga tandang dan meraih hasil penting di kandang, di Liverpool. Bagi Chelsea, lawatan ke Merseyside setelah mencetak lima gol dalam penampilan dominan sebelum jeda menjadi kesempatan untuk naik lebih tinggi di klasemen Premier League.

Hull City v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Laga empat gol Everton di MKM Stadium

Everton menyambut pertandingan Sabtu setelah meraih hasil imbang 2-2 di kandang Hull City pada pekan keenam (11 Oktober). Gelandang Kiernan Dewsbury-Hall menyamakan kedudukan pada menit ke-55 sebelum penyerang Thierno Barry membawa Everton unggul pada menit ke-68, lalu Hull mencetak gol penyama kedudukan pada fase akhir pertandingan. Dengan dukungan kreativitas Jack Grealish, James Garner, dan Kiernan Dewsbury-Hall di area tengah, Everton berupaya membangun permainan lini tengah yang solid di kandang.

Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Pesta lima gol Chelsea atas Bournemouth

Chelsea bertandang ke Liverpool dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan meyakinkan 5-1 atas AFC Bournemouth di Stamford Bridge pada 10 Oktober. Gol-gol awal Jordan Henderson dan Morgan Rogers membuat Chelsea mengendalikan pertandingan, sebelum João Pedro mencetak dua gol pada babak kedua dan Henderson menambah gol keduanya menjelang akhir laga. Dengan kreativitas Cole Palmer dan Morgan Rogers serta kehadiran penyerang João Pedro, Chelsea membawa ketajaman serangan mereka ke pertandingan Sabtu.

Duel di Merseyside

Dari sisi taktik, pertandingan Sabtu menyajikan pertemuan menarik antara pola serangan Chelsea yang cair dan lini belakang Everton yang terorganisasi dengan Jarrad Branthwaite serta James Tarkowski sebagai tumpuan. Chelsea akan berupaya menguasai bola melalui Jordan Henderson dan Moisés Caicedo, sembari mengandalkan Pedro Neto serta Cole Palmer untuk membongkar pertahanan Everton. Sementara itu, Everton akan mengandalkan transisi cepat melalui Jack Grealish dan Thierno Barry untuk menguji pertahanan Chelsea lewat serangan balik. Dengan poin-poin penting Premier League dipertaruhkan, laga Sabtu menjanjikan pertarungan sengit.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Everton vs Chelsea

Manajer

  • D. Moyes

David Moyes belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemainnya menjelang pertandingan, dan sejauh ini Everton tidak memiliki masalah cedera atau skorsing yang tercatat. Kabar terbaru diperkirakan muncul mendekati waktu pertandingan.

Di kubu Chelsea, Xabi Alonso tidak dapat memainkan Jamie Gittens yang absen karena cedera. Tidak ada skorsing yang dilaporkan di skuad tim tamu, sementara ketersediaan pemain Alonso lainnya akan dikonfirmasi mendekati pertandingan.

Performa terkini

EVE

EVE - Performa

MUN
S2-2
TOT
S0-0
WOL
M1-0
IPS
M1-0
HUL
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
CHE

CHE - Performa

ARS
K2-1
LEE
M6-3
HUL
S2-2
BRE
K3-0
BOU
M5-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Everton memasuki pertandingan ini dengan performa solid, tanpa kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi berkat tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Tim asuhan Moyes bermain imbang 2-2 dengan Hull City pada laga terbarunya, setelah sebelumnya meraih dua kemenangan beruntun 1-0 atas Ipswich Town di Premier League dan Wolverhampton Wanderers di Carabao Cup. Hasil imbang 2-2 dengan Manchester United pada awal rangkaian tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu mengimbangi tim papan atas. Dalam lima pertandingan itu, Everton mencetak lima gol dan hanya kebobolan tiga kali, catatan yang mencerminkan pertahanan tim yang semakin solid.

Performa Chelsea belakangan ini lebih beragam. Tim asuhan Alonso meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Sorotannya adalah kemenangan telak 5-1 atas Bournemouth pada pertandingan terbaru, meski hasil itu diraih setelah kekalahan 3-0 dari Brentford. Kemenangan 6-3 atas Leeds United di Carabao Cup juga termasuk dalam rangkaian tersebut. Chelsea mencetak 16 gol dalam lima pertandingan itu, tetapi kebobolan sembilan kali, menunjukkan tim yang sama-sama mampu tampil gemilang dan rentan.

Rekor pertemuan

Head to Head

EvertonSeriChelsea
1
1
3
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Everton badge
Everton
EVE
0
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
6
Everton badge
Everton
EVE
0
FT
3Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol0/5

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Maret 2026, ketika Everton menang 3-0 di kandang, hasil paling meyakinkan mereka dalam riwayat pertemuan belakangan ini. Sebelumnya, Chelsea mendominasi dengan kemenangan 2-0 di Stamford Bridge pada Desember 2025 dan 1-0 pada April tahun sebelumnya. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, Chelsea memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik, meski kemenangan kandang Everton pada awal tahun ini menjadi pengingat bahwa hasil pertandingan ini tidak selalu mengikuti performa terkini.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
6600165+1118
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
M
K
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
6411185+1313
M
M
M
S
K
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
S
M
S
S
S
5
EvertonEvertonEVE
624085+310
S
M
S
S
S
6
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
M
K
S
K
M
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
623185+39
K
S
M
S
S
8
Hull CityHull CityHUL
623186+29
S
K
S
S
M
9
LiverpoolLiverpoolLIV
62317709
K
M
S
M
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
6303912-39
M
K
M
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
12
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
6213912-37
M
S
K
M
K
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
S
S
K
S
M
14
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
K
K
M
S
S
15
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
S
M
K
S
K
16
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
K
K
K
S
M
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
6033713-63
K
K
S
S
S
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
S
K
S
S
K
19
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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