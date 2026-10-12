Pratinjau Everton vs Chelsea di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Everton vs Chelsea: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 7 17 Okt 2026 - 07.30 Hill Dickinson Stadium

Everton F.C. dan Chelsea F.C. akan memulai pertandingan pada 17 Oktober 2026 pukul 11.30 GMT (07.30 EST / 12.30 BST / 13.30 SAST).

Everton menjamu Chelsea yang sedang tampil impresif

Everton kembali ke Hill Dickinson Stadium untuk menjamu Chelsea pada pekan ketujuh Premier League 2026/27. Seusai jeda internasional musim gugur, Everton berupaya melanjutkan penampilan penuh perjuangan di laga tandang dan meraih hasil penting di kandang, di Liverpool. Bagi Chelsea, lawatan ke Merseyside setelah mencetak lima gol dalam penampilan dominan sebelum jeda menjadi kesempatan untuk naik lebih tinggi di klasemen Premier League.

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Laga empat gol Everton di MKM Stadium

Everton menyambut pertandingan Sabtu setelah meraih hasil imbang 2-2 di kandang Hull City pada pekan keenam (11 Oktober). Gelandang Kiernan Dewsbury-Hall menyamakan kedudukan pada menit ke-55 sebelum penyerang Thierno Barry membawa Everton unggul pada menit ke-68, lalu Hull mencetak gol penyama kedudukan pada fase akhir pertandingan. Dengan dukungan kreativitas Jack Grealish, James Garner, dan Kiernan Dewsbury-Hall di area tengah, Everton berupaya membangun permainan lini tengah yang solid di kandang.

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Pesta lima gol Chelsea atas Bournemouth

Chelsea bertandang ke Liverpool dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan meyakinkan 5-1 atas AFC Bournemouth di Stamford Bridge pada 10 Oktober. Gol-gol awal Jordan Henderson dan Morgan Rogers membuat Chelsea mengendalikan pertandingan, sebelum João Pedro mencetak dua gol pada babak kedua dan Henderson menambah gol keduanya menjelang akhir laga. Dengan kreativitas Cole Palmer dan Morgan Rogers serta kehadiran penyerang João Pedro, Chelsea membawa ketajaman serangan mereka ke pertandingan Sabtu.

Duel di Merseyside

Dari sisi taktik, pertandingan Sabtu menyajikan pertemuan menarik antara pola serangan Chelsea yang cair dan lini belakang Everton yang terorganisasi dengan Jarrad Branthwaite serta James Tarkowski sebagai tumpuan. Chelsea akan berupaya menguasai bola melalui Jordan Henderson dan Moisés Caicedo, sembari mengandalkan Pedro Neto serta Cole Palmer untuk membongkar pertahanan Everton. Sementara itu, Everton akan mengandalkan transisi cepat melalui Jack Grealish dan Thierno Barry untuk menguji pertahanan Chelsea lewat serangan balik. Dengan poin-poin penting Premier League dipertaruhkan, laga Sabtu menjanjikan pertarungan sengit.

Kabar tim & skuad

David Moyes belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemainnya menjelang pertandingan, dan sejauh ini Everton tidak memiliki masalah cedera atau skorsing yang tercatat. Kabar terbaru diperkirakan muncul mendekati waktu pertandingan.

Di kubu Chelsea, Xabi Alonso tidak dapat memainkan Jamie Gittens yang absen karena cedera. Tidak ada skorsing yang dilaporkan di skuad tim tamu, sementara ketersediaan pemain Alonso lainnya akan dikonfirmasi mendekati pertandingan.

Performa terkini

Everton memasuki pertandingan ini dengan performa solid, tanpa kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi berkat tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Tim asuhan Moyes bermain imbang 2-2 dengan Hull City pada laga terbarunya, setelah sebelumnya meraih dua kemenangan beruntun 1-0 atas Ipswich Town di Premier League dan Wolverhampton Wanderers di Carabao Cup. Hasil imbang 2-2 dengan Manchester United pada awal rangkaian tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu mengimbangi tim papan atas. Dalam lima pertandingan itu, Everton mencetak lima gol dan hanya kebobolan tiga kali, catatan yang mencerminkan pertahanan tim yang semakin solid.

Performa Chelsea belakangan ini lebih beragam. Tim asuhan Alonso meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Sorotannya adalah kemenangan telak 5-1 atas Bournemouth pada pertandingan terbaru, meski hasil itu diraih setelah kekalahan 3-0 dari Brentford. Kemenangan 6-3 atas Leeds United di Carabao Cup juga termasuk dalam rangkaian tersebut. Chelsea mencetak 16 gol dalam lima pertandingan itu, tetapi kebobolan sembilan kali, menunjukkan tim yang sama-sama mampu tampil gemilang dan rentan.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Maret 2026, ketika Everton menang 3-0 di kandang, hasil paling meyakinkan mereka dalam riwayat pertemuan belakangan ini. Sebelumnya, Chelsea mendominasi dengan kemenangan 2-0 di Stamford Bridge pada Desember 2025 dan 1-0 pada April tahun sebelumnya. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, Chelsea memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik, meski kemenangan kandang Everton pada awal tahun ini menjadi pengingat bahwa hasil pertandingan ini tidak selalu mengikuti performa terkini.