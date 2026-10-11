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Champions League
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Pratinjau Arsenal vs Lille di Liga Champions UEFA: Semua yang perlu Anda ketahui

Arsenal vs Lille
Champions League
Arsenal
Lille

Pratinjau lengkap pertandingan Arsenal F.C. melawan LOSC Lille di Liga Champions UEFA. Kami mengulas hasil terbaru di kompetisi domestik, performa kedua tim, dan hal-hal penting menjelang pertemuan pada matchday kedua, Selasa malam di Stadion Emirates, London.

Arsenal vs Lille: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 2
Emirates Stadium

Arsenal F.C. dan LOSC Lille akan memulai pertandingan pada 13 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Arsenal menjamu Lille dalam duel Eropa

Arsenal kembali ke Emirates Stadium untuk menjamu klub Prancis LOSC Lille pada pertandingan kedua fase reguler Liga Champions UEFA 2026/27. Arsenal asuhan Mikel Arteta ingin memanfaatkan momentum kuat mereka di kompetisi domestik dan mengawali kiprah di Eropa dengan meyakinkan. Bagi skuad Lille asuhan Davide Ancelotti, perjalanan ke London Utara setelah meraih kemenangan pada akhir pekan menghadirkan ujian menarik bagi organisasi permainan dan kecepatan mereka saat menghadapi salah satu pesaing papan atas Liga Primer.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images

Calafiori dan Guimarães bawa Arsenal kalahkan Leeds

Arsenal menyambut pertandingan Selasa malam dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan kandang 2-1 atas Leeds United di Liga Primer pada 10 Oktober. Setelah tertinggal pada awal babak kedua, bek Riccardo Calafiori menyamakan kedudukan bagi Arsenal pada menit ke-61 sebelum gelandang Bruno Guimarães mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-69. Dengan dukungan pengatur serangan Martin Ødegaard dan Bukayo Saka, Arsenal berupaya menguasai pertandingan sejak awal di kandang.

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-LE HAVREGetty Images

Gol cepat Bakwa antar Lille kalahkan Le Havre

Lille bertandang ke London dengan modal positif setelah meraih kemenangan kandang 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Le Havre AC di Ligue 1 pada 10 Oktober. Pemain sayap Dilane Bakwa mencetak satu-satunya gol pada menit keempat untuk memastikan tiga poin di Decathlon Arena. Dengan lini depan yang bertumpu pada penyerang veteran Olivier Giroud bersama Dilane Bakwa dan Maurits Kjærgaard, Lille memiliki kualitas serangan untuk merepotkan pertahanan lawan di Eropa lewat serangan balik.

Duel di Emirates

Dari sisi taktik, pertemuan pada Selasa ini menyajikan adu strategi menarik antara permainan menekan berbasis penguasaan bola Arsenal dan kemampuan Lille melakukan transisi cepat di bawah Ancelotti. Arsenal akan berupaya menguasai area tengah melalui Declan Rice dan Kai Havertz, sembari menciptakan situasi satu lawan satu bagi pemain sayap Bukayo Saka dan Noni Madueke melawan bek sayap Lille. Sementara itu, Lille akan mengandalkan disiplin Nabil Bentaleb dan Tanguy Nianzou di area tengah untuk meredam tekanan dan menyalurkan bola kepada Olivier Giroud sebagai titik tumpu di lini depan. Dengan poin penting di fase liga menjadi taruhan, duel Selasa ini menjanjikan pertandingan Eropa berkualitas tinggi.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Arsenal vs Lille

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formasi
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
D. RayaD. RayaP. HincapieP. HincapieE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeM. OedegaardM. OedegaardB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. MerinoM. MerinoV. GyoekeresV. GyoekeresB. OzerB. OzerN. NgoyN. NgoyTiago SantosTiago SantosA. RibeiroA. RibeiroR. PerraudR. PerraudB. AndreB. AndreD. BakwaD. BakwaN. BentalebN. BentalebG. PerrinG. PerrinH. HaraldssonH. HaraldssonA. UedaA. Ueda
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
Arsenal

Susunan Pemain Utama

Lille

Manajer

  • M. Arteta
  • D. Ancelotti

Mikel Arteta menghadapi kekhawatiran terkait kondisi fisik pemain menjelang pertandingan ini setelah Ezri Konsa ditarik dari skuad Inggris saat jeda internasional karena dua masalah fisik yang berbeda. Bek tengah Arsenal itu kembali ke London untuk menjalani perawatan, dan kepastiannya tampil dalam pertandingan ini masih belum diketahui. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai cedera atau skorsing pemain Arsenal yang dikonfirmasi menjelang sepak mula, dan kabar terbaru diperkirakan muncul mendekati pertandingan.

Di kubu Lille, Davide Ancelotti belum mengonfirmasi adanya pemain penting yang absen pada tahap ini. Kabar lengkap mengenai tim tamu akan diperbarui saat informasi tersedia menjelang pertandingan.

Performa

ARS

ARS - Performa

NAP
M0-1
SUN
M0-2
IPS
M2-4
BHA
K3-0
LEE
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
LIL

LIL - Performa

BET
K2-3
TRO
M2-0
NCE
K2-1
ZUL
M2-1
LEH
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Arsenal menyambut pertandingan ini dengan tiga kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, meski performa mereka masih menyisakan kekhawatiran. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Brighton di Liga Primer, hasil yang menyoroti rapuhnya pertahanan mereka saat bermain tandang musim ini. Sebelum kekalahan itu, Arsenal meraih kemenangan tandang 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Napoli di Liga Champions dan mengalahkan Chelsea 2-1 di Liga Primer, menunjukkan bahwa mereka mampu tampil di level tertinggi saat berada dalam performa terbaik.

Lima pertandingan terakhir Lille menunjukkan performa yang tidak konsisten. Dalam laga teranyar, mereka mengalahkan Zulte Waregem 2-1 dalam pertandingan persahabatan, tetapi hasil mereka di laga kompetitif beragam. Dua kemenangan beruntun di Ligue 1 atas Troyes dan Toulouse diimbangi oleh kekalahan dari Nice serta kekalahan 3-2 dari Real Betis di Liga Champions. Kekalahan di Eropa itu khususnya memberi Ancelotti banyak hal untuk dibenahi sebelum tiba di London.

Rekor pertemuan

Tidak tersedia data pertemuan terbaru antara Arsenal dan Lille. Karena itu, riwayat pertemuan kedua tim tidak banyak memberi gambaran untuk laga ini. Keduanya akan lebih mengacu pada performa terkini dan posisi di kompetisi.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

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