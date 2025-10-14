Pertandingan antara AS melawan Paraguay akan dimulai pada 13 Juni 2026 pukul 02.00 GMT dan 21.00 EST.

Tendangan pembuka di Los Angeles tak bisa lebih penting lagi bagi kedua tim yang berambisi meneguhkan posisi mereka di grup yang sangat kompetitif. Di bawah tekanan domestik yang intens, pelatih kepala AS Mauricio Pochettino harus membuktikan bahwa sistem serangan vertikal dan tekanan tinggi yang diusungnya mampu bersaing di panggung dunia di bawah beban ekspektasi tuan rumah. Mereka akan menghadapi tim Paraguay yang tak kenal lelah dan berpengalaman, yang dilatih oleh jenius taktik Gustavo Alfaro—yang terkenal telah membangun kembali tim Amerika Selatan ini menjadi kekuatan pertahanan yang mengutamakan intensitas dan clean sheet di atas segalanya. Bertanding di hadapan penonton yang riuh dan penuh harapan di Stadion Los Angeles yang canggih, pertandingan ini memiliki semua elemen untuk menjadi klasik Piala Dunia instan. Dengan raksasa turnamen Turki yang menunggu di Grup D bersama skuad Australia yang sangat energik, satu langkah salah pada hari pertandingan pertama bisa berakibat fatal. Bagi Amerika Serikat, ini merupakan kesempatan untuk membuktikan pertumbuhan olahraga mereka di tanah air, melampaui satu dekade identitas transisi, dan menegaskan evolusi teknis elit mereka di panggung besar. Bagi Paraguay, ini adalah puncak emosional dari pengasingan yang melelahkan selama 16 tahun dari sorotan utama sepak bola, kembali ke turnamen global untuk pertama kalinya sejak penampilan bersejarah mereka pada 2010. Saat sorotan menerangi lapangan, tekanan besar dari laga pembuka di kandang akan mengubah arena ini menjadi panci tekanan, di mana ketahanan taktis dan kemampuan menembus blok pertahanan yang kokoh akan sangat menentukan siapa yang akan membawa pulang tiga poin berharga.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026

Perjalanan Amerika Serikat menuju Piala Dunia di kandang sendiri

Sebagai tuan rumah bersama turnamen bersejarah yang diikuti 48 tim ini bersama Meksiko dan Kanada, Tim Nasional Putra Amerika Serikat sama sekali tidak perlu melalui proses kualifikasi regional yang melelahkan. Alih-alih menjalani siklus kualifikasi CONCACAF yang terdiri dari beberapa babak, Tim Bintang dan Garis-garis secara otomatis mengamankan tempat mereka di turnamen tersebut begitu penawaran bersama Amerika Utara disahkan oleh FIFA.

Namun, ketiadaan kualifikasi tradisional berisiko tinggi menghadirkan hambatan unik: bagaimana membentuk skuad yang tangguh di turnamen sepenuhnya melalui jendela pertandingan persahabatan dan turnamen kontinental. Tekanan untuk tampil di kandang sendiri pada akhirnya memicu pergeseran administratif besar-besaran, yang berpuncak pada penunjukan pelatih kepala Mauricio Pochettino yang sangat dinanti. Bertugas mengubah generasi emas talenta individu yang berbasis di Eropa menjadi satu kesatuan yang kompak, Pochettino memanfaatkan masa menjelang turnamen untuk menguji skuadnya melawan lawan-lawan elit dunia. Tanpa jaring pengaman berupa tabel kualifikasi, setiap pertandingan persiapan menjadi ajang uji coba bertekanan tinggi, yang dirancang untuk mempersiapkan skuad muda ini menghadapi beban ekspektasi tuan rumah yang belum pernah terjadi sebelumnya saat mereka akhirnya turun ke lapangan di Los Angeles.

Kelas master kualifikasi Paraguay

Sebaliknya, Albirroja mencapai putaran final Piala Dunia 2026 dengan bertahan dalam perang habis-habisan: babak kualifikasi sistem gugur CONMEBOL yang terkenal kejam. Setelah menanggung pengasingan yang menyakitkan selama 16 tahun dari panggung global sejak penampilan bersejarah mereka di perempat final 2010, Paraguay mematahkan kutukan turnamen mereka bukan dengan serangan yang flamboyan, melainkan dengan mengeksekusi kelas master pertahanan yang membuat mereka hanya kebobolan 10 gol dalam 18 pertandingan yang intens.

Pemicu sejati dari perubahan drastis ini adalah penunjukan jenius taktik Gustavo Alfaro pada Agustus 2024. Menerima tim yang mengalami kesulitan parah di tahap awal kualifikasi Amerika Selatan, manajer asal Argentina ini memanfaatkan psikologi dan kebanggaan nasional, dengan terkenal mendorong para pemainnya untuk menemukan kembali "ketangguhan" historis yang telah lama melekat pada sepak bola Paraguay.Di bawah bimbingannya, Paraguay mencatatkan kenaikan peringkat yang legendaris, dengan mencatatkan sembilan pertandingan tak terkalahkan yang diwarnai kemenangan bersejarah dan penuh pernyataan atas raksasa-raksasa benua seperti Brasil, Argentina, dan Uruguay. Dengan mengubah sepertiga area pertahanan mereka menjadi tembok yang benar-benar tak tertembus, tim asuhan Alfaro berhasil melewati fase akhir kualifikasi yang penuh tekanan, merebut satu-satunya tiket otomatis terakhir dari CONMEBOL untuk memastikan kembalinya mereka yang penuh emosi dan hasil kerja keras ke panggung utama sepak bola internasional.

Berita tim AS vs Paraguay

Berita tim Amerika Serikat

Pelatih kepala AS, Mauricio Pochettino, telah memilih 26 pemain yang sangat kompetitif untuk turnamen bersejarah di tanah air ini, dengan menciptakan keseimbangan yang disengaja dengan memanggil delapan bintang yang berbasis di MLS bersama dengan inti dari generasi emas Eropa mereka. Meskipun menjalani siklus persiapan yang menuntut untuk membentuk identitas yang siap turnamen tanpa jaring pengaman kualifikasi kompetitif, skuad ini terlihat sangat fokus menjelang pertandingan pembuka di Los Angeles.

Pemain sayap andalan Christian Pulisic bergabung dalam turnamen ini, membawa pengalamannya dari AC Milan, dan sudah dipastikan akan menjadi starter di sayap kiri, sementara Folarin Balogun dari Monaco dan Ricardo Pepi dari PSV bersaing untuk memimpin lini depan sebagai striker tengah utama. Di lini tengah, motor Juventus Weston McKennie dan kapten Bournemouth Tyler Adams kembali untuk menjadi tulang punggung tim. Berita utama di lini pertahanan berkisar pada pemain veteran Charlotte FC berusia 38 tahun, Tim Ream; jika bek tengah ini diturunkan melawan Paraguay, ia secara resmi akan menjadi pemain tertua yang pernah membela Amerika Serikat di Piala Dunia FIFA putra.

Berita tim Paraguay

Albirroja tiba di California dengan skuad yang sangat solid dan kontinuitas pertahanan yang kuat setelah menjalani maraton kualifikasi CONMEBOL yang tak kenal lelah selama 18 pertandingan. Ahli taktik Gustavo Alfaro telah menyelesaikan seleksi 26 pemainnya tanpa masalah cedera serius, sangat mengandalkan skuad yang memiliki identitas fisik dan tangguh yang sangat sesuai dengan prinsip pertahanan ketatnya.

Skuad ini menampilkan perwakilan elit Liga Premier di sayap, dengan Julio Enciso dari Brighton yang kreatif dan Miguel Almirón dari Newcastle yang berintensitas tinggi, yang siap memberikan transisi vertikal yang eksplosif dalam serangan balik. Namun, fondasi sejati sistem Alfaro terletak pada tulang punggung pertahanannya. Kapten Palmeiras, Gustavo Gómez, dan Omar Alderete dipastikan akan memimpin barisan belakang yang kokoh yang hanya kebobolan sepuluh gol selama kualifikasi, sementara gelandang box-to-box São Paulo yang luar biasa, Damián Bobadilla, diperkirakan akan menjadi starter di lini tengah bersama jangkar pertahanan yang tak banyak dikenal, Andrés Cubas.

Profil manajer & filosofi taktis

Mauricio Pochettino (Amerika Serikat)

Ditunjuk dengan mandat eksplisit untuk mengubah USMNT menjadi tim yang mampu bersaing dengan elit global di kandang sendiri, Mauricio Pochettino membawa warisan kelas dunia ke bangku cadangan Amerika. Pelatih asal Argentina ini terkenal dengan filosofi fisik yang intens dan menuntut, yang berakar pada tekanan balik agresif, struktur pertahanan yang kokoh, dan transisi vertikal yang lancar dari belakang.

Menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 yang serbaguna, Pochettino menuntut komitmen fisik mutlak dari para pemainnya, mengharuskan bek sayapnya untuk maju ke depan sambil memanfaatkan garis pertahanan tinggi untuk mempersempit lapangan permainan. Tantangan taktis utamanya di Piala Dunia ini adalah menemukan keseimbangan sempurna antara gaya serangan berkecepatan tinggi dan mempertahankan pertahanan yang kokoh melawan lawan yang bermain sinis dan mengandalkan serangan balik, yang berusaha memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan oleh barisan pemain Amerika yang saling tumpang tindih.

Gustavo Alfaro (Paraguay)

Sebagai sosok legendaris di dunia sepak bola Amerika Selatan, Gustavo Alfaro telah membangun reputasi tak terbantahkan sebagai arsitek pertahanan terbaik dan motivator ulung dalam sepak bola internasional. Setelah sebelumnya memimpin Ekuador di Piala Dunia 2022, Alfaro berhasil menciptakan perubahan spektakuler di Asunción dengan sangat mengandalkan pengondisian psikologis yang mendalam, identitas nasional historis, dan pragmatisme taktis yang mutlak.

Alfaro lebih menyukai formasi bertahan 4-3-3 atau 4-4-2 yang kokoh dan sangat mengandalkan kekuatan fisik, yang benar-benar menutup rapat ruang-ruang di tengah lapangan. Tim-timnya dilatih untuk bertahan dalam blok tengah-belakang yang sangat disiplin dan terkoordinasi, dengan rela menyerahkan penguasaan wilayah demi membatasi pergerakan para pengatur serangan lawan. Alfaro meminimalkan risiko operasional di sepertiga pertahanan sendiri, mengandalkan pasangan bek tengah yang dominan untuk mengontrol kotak penalti sebelum memanfaatkan tendangan bebas transisi atau melepaskan pemain sayap yang eksplosif dan langsung dalam serangan balik untuk mencetak gol-gol penentu.

Pertandingan kunci AS vs Paraguay

Christian Pulisic vs Gustavo Gómez: Pertarungan bintang utama dalam laga Grup D ini. Pulisic masuk ke turnamen sebagai talisman tak terbantahkan USMNT, berencana bergerak ke dalam dari sayap kiri untuk menciptakan kelebihan pemain dan memanfaatkan ruang setengah. Ia akan berhadapan langsung dengan tembok pertahanan yang dipimpin kapten veteran Paraguay, Gustavo Gómez. Bek tengah Palmeiras ini adalah raksasa sejati dalam sistem pertahanan rendah; kekuatan fisik, kemampuan pemulihan, dan dominasi udara elitnya berarti Pulisic harus mengandalkan permainan kombinasi cepat dan rumit daripada isolasi individu mentah untuk membongkar pertahanan.

Antonee Robinson vs Miguel Almirón: Duel taktis yang menarik antara dua pemain yang sangat paham tuntutan fisik transisi level tinggi. Lari tumpang tindih tanpa henti Robinson di sayap kiri menjadi kunci lebar serangan Pochettino, namun posisinya akan diuji habis-habisan oleh Miguel Almirón dari Newcastle. Beroperasi di sisi kanan garis transisi Paraguay, Almirón memiliki kecepatan pemulihan yang mematikan dan tingkat kerja intensitas tinggi. Robinson harus dengan hati-hati menyeimbangkan serangan ke depan, karena setiap kehilangan bola yang ceroboh dapat membuat barisan belakang USMNT langsung terekspos terhadap sprint vertikal serangan balik mematikan Almirón.

Weston McKennie vs Diego Gómez: Arena pertarungan supremasi lini tengah. McKennie menjadi mesin fisik, kehadiran udara dari kotak ke kotak, dan serangan yang memecah barisan pertahanan bagi lini tengah Amerika. Ia akan berhadapan langsung dengan bintang muda Brighton, Diego Gómez. Gelandang tengah muda asal Paraguay ini adalah jantung taktis dari mesin permainan Alfaro, yang menggabungkan kemampuan melacak lawan yang elit dengan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi tekanan. Pemain mana pun yang berhasil memenangkan duel bola kedua dan mendikte tempo distribusi bola akan memberikan keunggulan taktis yang sangat besar bagi negaranya.

