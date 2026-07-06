Prakiraan Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026: AS vs Belgia: Semua yang Perlu Anda Ketahui

AS vs Belgia: Rincian pertandingan

World Cup - Final Stage Seattle Stadium

Pertandingan AS vs Belgia akan dimulai pada 7 Juli 2026 pukul 02:00 GMT dan 22:00 EST (6 Juli).

Baca selengkapnya: 'Kondisi yang adil bagi kami' - Folarin Balogun kembali, Christian Pulisic siap tampil, dan tim USMNT asuhan Mauricio Pochettino memiliki sesuatu untuk dibuktikan: Lima kunci melawan Belgia

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Tuan rumah bersama menghadapi perombakan taktis melawan Red Devils yang dipenuhi bintang

Pertandingan spektakuler antara dua raksasa menjadi sorotan utama di babak 16 besar saat tuan rumah bersama AS berhadapan dengan Belgia di Seattle Stadium. Mauricio Pochettino memimpin tim AS yang penuh percaya diri, didukung oleh antusiasme besar dari suporter tuan rumah, dan bertekad memanfaatkan skema taktis berintensitas tinggi mereka untuk melaju ke perempat final.

Yang menghalangi jalan mereka adalah tim Belgia yang sangat berpengalaman di bawah asuhan Rudi Garcia. Red Devils tiba di wilayah Pasifik Barat Laut dengan membawa kemampuan teknis yang luar biasa, bersemangat untuk mendikte permainan melalui para pengatur serangan elit mereka. Bagi AS, melewati babak gugur yang monumental ini merupakan ujian pamungkas bagi kedalaman skuad mereka, yang menuntut konsentrasi pertahanan tanpa cela di bawah sorotan lampu malam musim panas yang penuh taruhan tinggi.

Bagaimana Stars and Stripes dan Red Devils sampai di sini

AS lolos dari babak penyisihan grup dengan mengamankan posisi teratas di Grup D dengan enam poin, mengalahkan Paraguay 4-1 dan Australia 2-0 sebelum mengalami kekalahan tipis 3-2 melawan Turki. Pasukan asuhan Pochettino menerjemahkan momentum tersebut menjadi kemenangan 2-0 yang diraih dengan susah payah atas Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar untuk mengamankan tempat mereka. Namun, kemenangan tersebut ternoda oleh masalah internal karena salah satu pemain kunci di lini depan harus absen akibat sanksi disiplin.

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Belgia memastikan tiket mereka ke Washington dengan menunjukkan ketangguhan luar biasa di grup yang sangat kompetitif. Setan Merah menunjukkan kekuatan serangan mereka di babak sebelumnya, menghasilkan kemenangan menegangkan 3-2 atas tim Senegal yang sedang on fire untuk memastikan lolosnya mereka. Setelah menunjukkan efisiensi luar biasa di sepertiga akhir lapangan, pasukan Garcia memiliki berbagai cara untuk menembus formasi pertahanan yang kokoh.

Dorongan terakhir dari FIFA dan pilihan lini depan menjadi penentu susunan pemain

Persiapan taktis untuk pertandingan ini mengalami perubahan dramatis di menit-menit akhir menyusul keberhasilan banding yang diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola AS. Meskipun penyerang bintang Folarin Balogun awalnya menghadapi skorsing satu pertandingan setelah menerima kartu merah langsung pada menit ke-64 saat melawan Bosnia dan Herzegovina, FIFA secara resmi telah mencabut skorsing tersebut. Komite disiplin badan pengatur tersebut membatalkan keputusan tersebut. Akibatnya, Balogun sepenuhnya diizinkan untuk memimpin lini depan di kandang sendiri, menghilangkan apa yang tampaknya menjadi masalah taktis besar bagi Mauricio Pochettino.

Belgia memasuki pertandingan ini dalam kondisi fisik yang prima, meskipun dilema pemilihan pemain tetap berpusat pada pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka. Romelu Lukaku, yang telah mencetak dua gol dalam empat penampilan musim panas ini, diperkirakan akan memulai pertandingan dari bangku cadangan karena beban kerjanya terus dikelola. Charles De Ketelaere diprediksi akan memimpin lini depan sejak awal, didampingi oleh Leandro Trossard yang lincah dan Jérémy Doku.

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Serangan sayap yang gencar vs pengaturan lini tengah oleh para veteran akan menentukan jalannya pertandingan

Pertarungan strategis ini akan sangat berfokus pada penguasaan ruang di lini tengah dan kecepatan transisi. Rencana permainan Belgia bergantung pada kejeniusan abadi Kevin De Bruyne, yang akan mengendalikan permainan dari area serang, berusaha mengirim umpan-umpan yang membelah pertahanan melalui ruang-ruang kosong di antara lini untuk dimanfaatkan oleh Doku dan Trossard.

Strategi balasan AS harus berfokus pada koordinasi tekanan tinggi dan mengutamakan keamanan selama fase peralihan bola. Dengan Tyler Adams, Weston McKennie, dan Malik Tillman yang berupaya mengganggu ritme distribusi bola Belgia, tuan rumah bersama ini akan berusaha merebut bola di area tengah dan memanfaatkan kecepatan horizontal Christian Pulisic yang luar biasa untuk menyerang Setan Merah melalui serangan balik.

Struktur permainan yang mapan akan diuji habis-habisan

AS menghadapi tugas berat untuk menjaga komunikasi yang sempurna di seluruh lini belakang guna membatasi umpan ke De Bruyne, karena mereka tahu bahwa setiap kelengahan akan dihukum tanpa ampun.

Belgia harus menunjukkan konsentrasi penuh selama fase pengejaran saat bertahan, memastikan empat pemain belakang mereka tetap rapat untuk mencegah Pulisic dan gelandang yang maju memanfaatkan area tengah.

Susunan Pemain AS yang Kemungkinan Melawan Belgia

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic

Susunan Pemain Belgia vs AS

Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

Statistik Utama AS vs Belgia

AS dan Belgia telah bertemu dua kali di Piala Dunia FIFA: AS menang 3-0 pada babak penyisihan grup turnamen perdana tahun 1930 — salah satu pertandingan pertama dalam sejarah Piala Dunia — sebelum Belgia meraih kemenangan 2-1 melalui perpanjangan waktu dalam pertandingan babak 16 besar di putaran final 2014. Sejak kekalahan pada 1930 itu, Belgia telah mencatatkan enam kemenangan beruntun atas AS, termasuk pertemuan terakhir mereka: kemenangan 5-2 dalam laga persahabatan di Atlanta pada Maret 2026.

Kemenangan di babak 32 besar melawan Bosnia dan Herzegovina merupakan kali kedua saja Amerika Serikat memenangkan pertandingan sistem gugur. Satu-satunya kesempatan sebelumnya terjadi pada tahun 2002 ketika mereka mengalahkan Meksiko 2-0 di babak 16 besar.

Gol Malik Tillman yang membawa AS unggul 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina merupakan gol ke-50 yang dicetak oleh AS dalam sejarah Piala Dunia FIFA.

Belgia telah memenangkan tiga pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia FIFA melawan tim-tim dari CONCACAF, termasuk kemenangan 2-1 mereka melalui perpanjangan waktu atas AS di babak 16 besar tahun 2014 — satu-satunya pertemuan mereka di babak gugur dengan tim dari CONCACAF.

Thibaut Courtois berpotensi menjadi pemain Belgia pertama yang mencapai 20 penampilan di Piala Dunia. Ia juga akan menjadi kiper ketiga dalam sejarah kompetisi ini yang mencapai tonggak tersebut, setelah Manuel Neuer (23) dan Hugo Lloris (20).

Skuad 26 pemain AS

Penjaga gawang: Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady

Bek: Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally

Gelandang: Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Malik Tillman

Penyerang: Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah, Alejandro Zendejas.

Skuad 26 pemain Belgia

Penjaga gawang: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Bek: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Gelandang: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Penyerang: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Berita tim & susunan pemain

Skuad asuhan Mauricio Pochettino harus menghadapi absennya salah satu pemain kunci menjelang pertandingan ini. Folarin Balogun, pencetak gol terbanyak USMNT di turnamen ini, diskors setelah menerima kartu merah saat melawan Bosnia dan Herzegovina dan tidak dapat digantikan melalui banding. Saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai cedera atau skorsing bagi tim Amerika Serikat, dan susunan pemain yang diproyeksikan akan diperbarui menjelang kick-off.

Untuk Belgia, Rudi Garcia belum melaporkan adanya masalah cedera atau skorsing yang pasti pada tahap ini. Skuad yang berhasil mengalahkan Senegal pada babak perpanjangan waktu tetap tersedia secara lengkap, tergantung pada masalah kebugaran yang mungkin muncul menjelang pertandingan. Pembaruan akan ditambahkan seiring berjalannya waktu menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Timnas AS telah meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina pada 2 Juli, hasil yang diraih meskipun bermain dengan sepuluh pemain selama lebih dari 30 menit. Dalam lima pertandingan tersebut, AS telah mencetak 11 gol dan kebobolan enam gol, dengan kemenangan lainnya diraih atas Paraguay (4-1) dan Australia (2-0). Kedua kekalahan tersebut terjadi saat menghadapi lawan dari Eropa, yaitu kalah 3-2 dari Turkiye dan 2-1 dari Jerman dalam pertandingan persahabatan.

Belgia mencatatkan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tidak ada kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan dramatis 3-2 melalui perpanjangan waktu atas Senegal pada 1 Juli. Setan Merah juga mengalahkan Selandia Baru 5-1 dan Tunisia 5-0, sementara bermain imbang 0-0 dengan Iran dan 1-1 dengan Mesir. Mereka telah mencetak 14 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan empat gol, serta belum pernah kalah dalam lima pertandingan terakhir mereka.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi dalam laga persahabatan pada Maret 2026, di mana Belgia menang 5-2 di Atlanta. Hasil tersebut memperpanjang rekor head-to-head yang kuat bagi The Red Devils, yang juga mengalahkan Amerika Serikat 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2014 melalui perpanjangan waktu serta menang 2-4 dan 1-0 dalam laga persahabatan sebelumnya. Dari empat pertemuan dalam dataset ini, Belgia memenangkan semuanya dan mencetak 12 gol, sedangkan Amerika Serikat hanya mencetak lima gol.

Klasemen

Amerika Serikat finis di puncak Grup D, sementara Belgia menjadi juara Grup G menjelang pertemuan di babak 16 besar ini.