Prakiraan Pertandingan Brasil vs Maroko di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Grp. C New York/New Jersey Stadium

Pertandingan Brasil vs Maroko akan dimulai pada 13 Juni 2026 pukul 22.00 GMT dan 18.00 EST.

Cara menonton Brasil vs Maroko dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa dari belahan dunia lain, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut di artikel ini, atau Anda juga dapat melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Brasil vs Maroko: Konteks Pertandingan

Kickoff pembuka di East Rutherford tak bisa lebih penting bagi kedua tim yang berambisi menancapkan kaki di grup yang sangat kompetitif. Di bawah tekanan domestik yang intens, pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti harus membuktikan sistem serangannya yang langsung dan mengandalkan ruang dapat berprestasi di panggung dunia di bawah beban ekspektasi historis. Mereka akan menghadapi tim Maroko yang gigih dan berpengalaman, yang dilatih oleh inovator taktik baru Mohamed Ouahbi—yang memimpin generasi brilian yang ingin meniru atau melampaui pencapaian semifinal bersejarah mereka empat tahun lalu. Bertanding di hadapan penonton global yang riuh di Stadion New York New Jersey yang canggih, pertandingan ini memiliki semua elemen untuk menjadi klasik Piala Dunia instan.

Dengan raksasa turnamen Skotlandia yang menunggu di belakang bersama skuad Haiti yang sangat energik di Grup C, satu langkah salah pada hari pertandingan pertama bisa berakibat fatal. Bagi Brasil, ini merupakan kesempatan untuk membuktikan supremasi sepak bola mereka, melupakan kesulitan kualifikasi baru-baru ini, dan menegaskan evolusi teknis elit mereka di bawah manajer asing pertama mereka dalam puluhan tahun. Bagi Maroko, ini adalah ujian krusial di era baru, beralih dari kerangka pertahanan yang disukai menjadi mesin taktis yang tak terkendali, siap menghadapi yang terbaik di dunia. Saat sorotan menerangi lapangan New Jersey, tekanan besar dari pertandingan pembuka akan mengubah lapangan ini menjadi panci tekanan, di mana ketahanan taktis dan kemampuan memecah ruang akan sangat menentukan siapa yang akan membawa pulang tiga poin berharga.

Baca lebih lanjut: Cara menonton dan menyiarkan langsung Piala Dunia FIFA 2026

Jalan menuju Piala Dunia FIFA 2026

Perjalanan Brasil menuju Amerika Utara

Perjalanan Brasil menuju Piala Dunia 2026 sama sekali tidak mulus; mereka harus melewati babak kualifikasi CONMEBOL yang sangat bergejolak, yang pada akhirnya memicu pergantian pelatih besar-besaran. Awalnya, Seleção terseok-seok di babak-babak awal kualifikasi Amerika Selatan, mengalami kemunduran bersejarah termasuk kekalahan memalukan 4-1 dari rival mereka, Argentina, di bawah kepemimpinan pelatih sebelumnya, yang membuat mereka tergelincir ke posisi bawah klasemen.

Titik balik terjadi dengan penunjukan sensasional manajer legendaris Italia, Carlo Ancelotti. Ditugaskan untuk menstabilkan tim dan mengubah bakat individu yang mentah menjadi permainan kolektif yang terstruktur, Ancelotti mengambil alih tim yang saat itu berada di peringkat keempat dengan 21 poin. Brasil akhirnya menstabilkan kampanye mereka, menunjukkan tekad taktis yang cukup dan meraih hasil-hasil penting di jendela kualifikasi terakhir tahun 2025 untuk mengamankan posisi kelima. Dengan mengamankan tiket otomatis ke Amerika Utara, juara dunia lima kali ini memastikan rekor sempurna mereka dalam menghadiri setiap Piala Dunia tetap utuh, sekaligus menyiapkan panggung untuk kisah penebusan yang megah di bawah sorotan lampu New Jersey.

Kelas master kualifikasi Maroko

Sebaliknya, Singa Atlas memastikan tempat mereka di ajang 2026 dengan menuntaskan perjalanan kualifikasi Afrika yang sempurna dan dominan. Memanfaatkan momentum psikologis yang luar biasa dari finis keempat legendaris mereka di Qatar 2022, Maroko mengubah kampanye kualifikasi CAF mereka menjadi pernyataan supremasi benua yang murni.

Di bawah arahan Walid Regragui, Maroko tanpa ampun membersihkan jalan mereka di Grup E, mencatatkan rekor tak terkalahkan delapan kemenangan dari delapan pertandingan. Mereka menghancurkan lawan-lawan mereka dengan perpaduan seimbang antara keamanan pertahanan yang terstruktur dan efisiensi mematikan di sayap. Meskipun Regragui membuat keputusan mengejutkan untuk mundur pada Maret 2026 demi memungkinkan evolusi alami tim, ia meninggalkan skuad elit yang tak terkendali. Pelatih baru yang baru saja ditunjuk, Mohamed Ouahbi, mewarisi mesin yang menderu kencang yang melesat ke turnamen tanpa rasa takut sama sekali terhadap tim-tim raksasa dunia, secara matematis memastikan tiket mereka lebih awal sebagai tim paling tangguh di Afrika.

Berita tim Brasil vs Maroko

Berita tim Brasil

Pelatih kepala Carlo Ancelotti telah menyusun skuad beranggotakan 26 pemain yang dipenuhi bintang, dengan inti yang sangat bergantung pada para juara Eropa. Topik utama menjelang laga pembuka berpusat pada bintang utama Neymar Jr., yang kembalinya ke panggung Piala Dunia setelah absen dua setengah tahun di level internasional terhalang oleh edema otot ringan yang dialaminya saat membela Santos. Ancelotti telah mengonfirmasi bahwa staf medis sedang menangani pemulihannya secara individual, memastikan ia tetap bersama skuad meskipun mungkin dilindungi untuk tahap-tahap akhir turnamen.

Dengan Neymar yang dikelola dengan hati-hati, kunci serangan telah sepenuhnya diserahkan kepada bintang Real Madrid Vinicius Junior dan penyerang sayap Barcelona yang sedang dalam performa terbaiknya, Raphinha. Ancelotti secara terbuka memuji Raphinha sebagai aset terbaik dunia dalam menyerang ruang dalam, yang mengindikasikan bahwa ia akan menempatkannya dalam peran gelandang serang yang fleksibel. Di lini pertahanan, finalis Liga Champions Marquinhos mengenakan ban kapten, berpasangan dengan bek tengah Arsenal Gabriel Magalhães untuk mengamankan pertahanan tengah.

Getty

Berita tim Maroko

Maroko memasuki turnamen ini di bawah kepemimpinan taktis baru Mohamed Ouahbi, yang dipromosikan secara cepat ke kursi pelatih tim senior berkat kesuksesannya yang gemilang dalam mengantarkan skuad U-20 meraih gelar juara dunia pada tahun 2025. Ouahbi tidak memiliki masalah cedera serius setelah kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan melawan Kosovo, sehingga ia dapat menurunkan sebelas pemain inti yang berpengalaman dan sangat kompak, yang dibangun di atas fondasi yang sudah mapan.

Hal yang menarik dari pemilihan skuad ini adalah masuknya anak didik Ouahbi di tim U-20, Othmane Maamma dan Yassir Zabiri, meskipun keduanya diperkirakan akan memberikan energi dinamis dari bangku cadangan. Bek kanan kelas dunia Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, tetap menjadi pilar struktural tak terbantahkan dalam tim, yang sangat diandalkan untuk menjadi jangkar pertahanan sekaligus menggerakkan serangan sayap Maroko.

Getty Images

Profil manajer & filosofi taktis

Carlo Ancelotti (Brasil)

Getty Images

Dihormati sebagai salah satu manajer terbesar dan paling berprestasi dalam sejarah sepak bola, Carlo Ancelotti melakukan debutnya di turnamen internasional yang sangat dinantikan sebagai manajer asing pertama Brasil dalam puluhan tahun. Taktikus Italia ini ahli dalam hubungan pemain dan keluwesan struktural, membangun sistem yang dirancang untuk memberikan kebebasan kreatif maksimal kepada penyerangnya sambil menegakkan tanggung jawab pertahanan yang mutlak.

Ancelotti menggunakan formasi 4-2-3-1 yang seimbang yang dapat berubah menjadi senjata serangan balik vertikal. Ia menuntut gelandangnya untuk segera mengarah ke depan begitu merebut bola, melewati urutan penguasaan bola yang panjang dari sisi ke sisi untuk mengeksploitasi ruang di belakang barisan pertahanan lawan. Tantangan utamanya di East Rutherford adalah memastikan duo gelandang tengahnya dapat melindungi barisan belakang saat bek sayapnya yang berorientasi menyerang naik tinggi ke depan.

Mohamed Ouahbi (Maroko)

Getty Images

Memasuki sorotan tim senior hanya tiga bulan sebelum turnamen, Mohamed Ouahbi membawa reputasi sebagai pelatih yang berani melakukan penyesuaian taktik dan integrasi pemain muda. Setelah memimpin tim muda meraih gelar dunia bersejarah, pelatih kelahiran Belgia berusia 49 tahun ini lebih suka memainkan gaya permainan yang energik dan berbasis penguasaan bola, dengan fokus kuat pada penumpukan pemain di sayap.

Sambil tetap menghormati identitas pertahanan yang kompak dan blok rendah yang membuat Maroko terkenal pada 2022, Ouahbi secara bertahap menerapkan skema serangan yang lebih vertikal. Ia lebih suka menggunakan lini tengah tiga orang yang sangat atletis untuk menekan bola kedua secara agresif sebelum memanfaatkan kombinasi cepat antara bek sayap dan sayap terbaliknya untuk menembus barisan lawan, menghadirkan tampilan yang lebih ekspansif daripada pendahulunya.

Skuad Piala Dunia beranggotakan 26 orang

Skuad Piala Dunia Brasil

Penjaga gawang: Alisson, Ederson, Weverton

Bek: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Roger Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley

Gelandang: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá

Penyerang: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Junior, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior

Skuad Piala Dunia Maroko

Penjaga gawang: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti

Bek: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari, Achraf Hakimi, Zakaria El Ouahdi, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Redouane Halhal, Issa Diop

Gelandang: Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari

Penyerang: Abde Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Díaz, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni

Pertandingan penting Brasil vs Maroko

Vinicius Junior vs Achraf Hakimi: Pertarungan kelas dunia yang sangat dinanti di sayap. Vinicius Junior datang dengan niat membuktikan reputasi Ballon d'Or-nya, menggunakan kecepatan dribel mematikan untuk mengisolasi bek dalam situasi 1 lawan 1. Dia akan berhadapan langsung dengan Achraf Hakimi, salah satu bek sayap di dunia sepak bola yang memiliki kecepatan pemulihan, kekuatan fisik, dan kecerdasan taktis untuk mengimbangi pemain Brasil ini langkah demi langkah. Pemain mana pun yang memenangkan duel eksplosif ini akan mengubah seluruh lanskap Grup C.

Raphinha vs Blok Gelandang Tengah Maroko: Dengan Ancelotti secara eksplisit menginstruksikan Raphinha untuk beroperasi dekat garis pertahanan guna mengeksploitasi ruang vertikal, beban pengendalian sepenuhnya jatuh pada gelandang tengah Maroko. Sofyan Amrabat akan ditugaskan untuk mengawasi pergerakan sentral cerdas Raphinha, memastikan bintang Barcelona itu tidak bisa menerima bola dengan bersih saat berbalik arah untuk memberi umpan kepada pemain Brasil yang overlap.

Gabriel Magalhães vs Youssef En-Nesyri: Pertarungan udara dan fisik yang melelahkan di dalam kotak penalti. En-Nesyri adalah penyerang target yang tak kenal lelah yang unggul dalam menyambut umpan silang dan mengganggu bek tengah dengan intensitas kerjanya. Gabriel dari Arsenal harus memanfaatkan posisi dan kekuatan fisiknya yang luar biasa untuk mendominasi wilayah pertahanannya, mencegah Maroko mendapatkan peluang jelas dari situasi bola mati dan umpan silang.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa





Rekor Head-to-Head

BRA Last 1 matches MAR 0 Menang 0 Seri 1 Menang Morocco 2 - 1 Brazil 1 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1





Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton pertandingan Brasil vs Maroko hari ini

NordVPN

Unduh & Instal : Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu: