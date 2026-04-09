Pihak manajemen Al-Ittihad Jeddah mengambil keputusan penting terkait masa depan Consesao

Pihak manajemen Klub Al-Ittihad Jeddah, hari Kamis ini, mengambil keputusan mendadak terkait masa depan pelatih asal Portugal, Sergio Conceição, bersama "Al-Amid".

Surat kabar "Al-Youm" dari Arab Saudi mengutip sumber yang dekat dengan klub Jeddah tersebut, menyatakan bahwa manajemen Al-Ittihad memperbarui kepercayaan mereka kepada pelatih asal Portugal tersebut, dan memutuskan untuk mempertahankannya di jabatannya hingga akhir musim ini.

Al-Ittihad menelan kekalahan kesembilan mereka di musim ini di Liga Roshen, kali ini dari Neom dengan skor 3-4, pada Rabu, di Stadion Kota Pangeran Abdullah Al-Faisal, dalam pertandingan tunda dari putaran ke-29.

Kekalahan ini terjadi beberapa hari sebelum dimulainya perjalanan "The Tigers" di babak kualifikasi Liga Champions Asia Elite, di mana mereka akan menghadapi Al-Wahda dari Uni Emirat Arab, pada Selasa mendatang, di babak 16 besar.

Keputusan ini diambil setelah pertandingan tim melawan Al-Wahda di Liga Roshen Profesional, di mana manajemen menegaskan dukungannya kepada Consesao untuk memimpin tim pada sisa musim ini.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Sergio Conceição saat ini sedang memperbaiki kesalahan-kesalahan teknis yang muncul dalam tim, dan akan menjalani evaluasi menyeluruh di akhir musim untuk menentukan nasibnya bersama klub pada musim depan.

Al-Ittihad bersiap menghadapi Al-Wehda, dalam pertandingan babak berikutnya Liga Champions Asia, yang akan digelar di Stadion Al-Inmaa.