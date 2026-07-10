Piala Dunia mengubah peta kepelatihan... 15 pelatih tersingkir

Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, diwarnai gelombang perubahan besar-besaran di jajaran pelatih, di mana 15 pelatih dipecat atau mengundurkan diri dari jabatan mereka sebagai pelatih tim nasional masing-masing, akibat kegagalan mencapai hasil yang diharapkan.

Surat kabar Inggris "The Guardian" mengulas kisah di balik kepergian para pelatih tersebut dari jabatan kepelatihan dalam uraian berikut ini..

Tunisia... Dua Kali Ganti Pelatih dalam Waktu Singkat

Krisis kepelatihan timnas Tunisia dimulai dengan penunjukan Sabri Lamouchi pada 14 Januari lalu sebagai pengganti Sami Trabelsi setelah tersingkir dari Piala Afrika, namun ia segera dipecat setelah kekalahan telak 1-5 dari Swedia pada laga pembuka babak grup Piala Dunia.

Setelah pertandingan tersebut, Lemouchi menyatakan: "Kami memiliki harga diri, dan kami harus menunjukkan reaksi." Sementara itu, Federasi Sepak Bola Tunisia (FTF) mengumumkan dalam pernyataan resmi: "Federasi Sepak Bola Tunisia mengumumkan pengakhiran hubungan kontrak dengan pelatih Sabri Lamouchi atas kesepakatan bersama, dan mendoakan yang terbaik baginya dalam karier profesionalnya ke depan."

Penggantinya, pelatih asal Prancis Hervé Renard, yang ditunjuk pada 16 Juni, hanya bertahan selama 18 hari; ia mengumumkan pengunduran dirinya setelah gagal memperbaiki performa “Elang Kartago” yang kebobolan 12 gol di babak penyisihan grup. Renard menulis melalui akun Instagram-nya: “Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengenakan seragam Tunisia dan menjalani pengalaman yang tak terlupakan ini.”

Portugal... Akhir Perjalanan Roberto Martínez

Kepergian pelatih asal Spanyol, Roberto Martínez, dari timnas Portugal dipastikan setelah tim tersebut tersingkir di babak 16 besar oleh Spanyol. Ia mengambil alih jabatan tersebut pada 9 Januari 2023, menggantikan Fernando Santos setelah kegagalan di Piala Dunia sebelumnya melawan Maroko. Martínez menjelaskan alasannya mundur dengan mengatakan: "Saya datang ke sini dengan tujuan memenangkan Piala Dunia, dan karena saya tidak berhasil memenangkannya, tidak masuk akal bagi saya untuk tetap menjabat."

Korea Selatan... Pengunduran Diri di Tengah Kritik Pedas dari Presiden

Skenario menyedihkan yang dialami pelatih Hong Myung-bo terulang kembali pada masa jabatannya yang kedua yang dimulai pada 8 Juli 2024; di mana ia mengajukan pengunduran diri di tengah kritik tajam setelah kekalahan dari Meksiko dan Afrika Selatan serta tersingkirnya tim dari turnamen. Dalam pernyataan tertulisnya, ia mengatakan: “Jabatan pelatih kepala memikul tanggung jawab yang begitu besar sehingga tidak perlu ada penjelasan apa pun ketika hasil yang diraih tidak sesuai harapan.”

Tanggapan keras datang dari Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung yang secara terbuka menegurnya dengan mengatakan: “Jika orang yang tidak kompeten ditunjuk untuk memimpin, hasilnya sudah bisa diprediksi dan sejelas api.”

Republik Ceko.. Kirović Mengundurkan Diri karena "Kampanye Media"

Meskipun berhasil membawa Republik Ceko lolos ke Piala Dunia melalui babak play-off untuk pertama kalinya sejak 2006, Miroslav Kirović mengundurkan diri atas kesepakatan bersama pada 29 Juni setelah timnya finis di posisi terbawah grup. Kirović menyerang media dalam pernyataannya dengan mengatakan: “Kampanye media yang didasarkan pada serangkaian fakta setengah-setengah dan kebohongan terhadap saya juga turut berkontribusi pada keputusan ini.”

Sementara itu, David Trunda, Ketua Federasi Sepak Bola Ceko, mengucapkan terima kasih kepadanya dengan mengatakan: “Dia layak mendapatkan segala rasa hormat dan terima kasih yang tulus dari saya karena telah membawa kami ke putaran final.”

Skotlandia.. Steve Clarke Mengucapkan Selamat Tinggal kepada Para Penggemar Melalui Surat Terbuka

Steve Clarke mengakhiri karier panjangnya yang dimulai pada tahun 2019, di mana ia memimpin Skotlandia di tiga turnamen besar, dengan mengajukan pengunduran diri setelah gagal lolos sebagai salah satu dari tiga tim terbaik di Piala Dunia.

Dalam surat terbuka kepada para penggemar, Clark menulis: “Hal yang paling memuaskan bagi saya adalah melihat terjalinnya kembali ikatan dan kekompakan antara tim nasional kami dan para penggemar.”

Ian Maxwell, CEO Asosiasi Sepak Bola Skotlandia, menambahkan: “Dia mengambil keputusan untuk mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. Ada beberapa komentar histeris di dalam negeri yang tentu saja tidak membantu, tetapi pada akhirnya keputusan ada di tangan Steve.”

Uruguay... Bielsa Mengundurkan Diri dalam Konferensi Pers yang Panjang dan Penyesalan yang Mendalam

Pelatih asal Argentina, Marcelo Bielsa, mengundurkan diri dari jabatannya setelah kontraknya yang berdurasi tiga tahun berakhir, menyusul tersingkirnya Uruguay dari babak penyisihan grup. Ia sempat menciptakan revolusi segera setelah ditunjuk pada Mei 2023 dengan menyingkirkan para pemain senior.

Bielsa mengungkapkan penyesalannya dalam konferensi pers yang berlangsung selama 100 menit dengan mengatakan: "Saya tidak meninggalkan warisan apa pun bagi sepak bola Uruguay." Sementara itu, bek Sebastián Cáceres menolak membocorkan detail pertemuan perpisahan dengan para pemain, dengan mengatakan: "Saya tidak akan mengatakan apa yang dibahas. Hal itu harus tetap di antara kami, sebagaimana seharusnya sejak awal."

Kroasia... Akhir Era Keemasan Zlatko Dalić

Pelatih yang paling lama menjabat dalam daftar tersebut, Zlatko Dalić, mengundurkan diri dari jabatan pelatih Kroasia setelah kontraknya berakhir menyusul kekalahan dari Portugal (1-2) di babak 32 besar.

Dalic mengakhiri masa jabatannya dengan mengatakan: “Saat saya mengambil alih tugas ini, saya tidak berani bermimpi bahwa kami akan mencapai semua yang telah kami raih.” Federasi Sepak Bola Kroasia menanggapi dalam pernyataan yang penuh emosi: “Terima kasih atas segalanya; atas kemenangan, prestasi, kualifikasi ke turnamen, medali, persatuan, rasa hormat, dan komitmen teguh Anda untuk berjuang demi Kroasia.”

Ghana.. Keros Mengundurkan Diri Secara Online dan Menteri Menolak

Pelatih veteran Carlos Queiroz mengundurkan diri dari jabatannya setelah Ghana tersingkir oleh Kolombia di babak 32 besar, dan menulis melalui akun media sosialnya: “Saya meninggalkan perjalanan ini dengan rasa bangga atas apa yang telah kita raih.”

Namun, pengumuman ini memicu kemarahan Menteri Olahraga, Kofi Adams, yang menyatakan: “Saya belum menerima surat pengunduran diri apa pun dari Federasi Sepak Bola… Dia tidak ditunjuk melalui media sosial, jadi saya tidak percaya dia mengundurkan diri melalui media sosial.”

Jerman.. Nagelsmann Membuka Jalan bagi Era Baru

Julian Nagelsmann mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih timnas Jerman setelah kekalahan mengejutkan dari Paraguay di babak 32 besar, dan ia menyatakan: “Prioritas utama saya selalu adalah kesuksesan tim. Setelah kekecewaan pahit ini, timnas layak mendapatkan kesempatan untuk memulai dari awal.”

Rudi Völler, direktur olahraga Federasi Sepak Bola Jerman, memujinya dengan mengatakan: “Dia adalah pelatih yang luar biasa dan akan tetap demikian, dan saya yakin dia akan sukses dalam kariernya selanjutnya,” sambil mengisyaratkan bahwa Jürgen Klopp adalah kandidat terkuat untuk menggantikannya.

Meksiko... Akhir yang Dramatis bagi Masa Jabatan Ketiga Javier Aguirre

Masa jabatan ketiga pelatih Javier Aguirre berakhir dengan kekalahan dramatis dari Inggris (2-3) di babak 16 besar, masa jabatan yang juga diwarnai cedera kepala berdarah yang dialaminya setelah dilempari botol bir di Honduras sebelum Piala Dunia.

Sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada asistennya, Rafael Márquez, Aguirre berkata: “Saya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada rakyat saya dengan sebuah kemenangan agar semua orang puas. Ini menyakitkan… sangat menyakitkan, tapi saya tidak punya banyak kata-kata. Saya tidak akan mencari-cari alasan, kekalahan ya kekalahan.”

Belanda… Koeman Mengundurkan Diri dan Memilih Kehidupan di Luar Sepak bola

Ronald Koeman mengundurkan diri dari jabatan pelatih timnas Belanda setelah kekalahan melalui adu penalti melawan Maroko di babak 32 besar, pertandingan di mana ia mendapat kritik tajam karena gaya permainannya yang terlalu defensif.

Koeman berkomentar, “Melihat karier saya, saya merasa sangat bangga. Beberapa tahun terakhir ini membuat saya menyadari kembali bahwa ada hal-hal dalam hidup yang lebih penting daripada sepak bola.” Marian van Leeuwen, dari Federasi Sepak Bola Belanda, memujinya sambil menegaskan bahwa “ia telah memberikan segalanya untuk timnas Belanda.”

Ekuador.. Picacisi Mundur karena Ketidakcocokan dengan Suporter

Pelatih asal Argentina, Sebastián Picacisi, mengajukan pengunduran dirinya segera setelah timnya tersingkir di babak 32 besar melawan Meksiko dengan skor (0-2). Meskipun ia sebelumnya memimpin tim meraih kemenangan bersejarah atas Jerman, kritik suporter terhadap gaya permainannya yang defensif mempercepat kepergiannya.

Pikassisi menjelaskan, “Kontrak saya berakhir bersamaan dengan berakhirnya Piala Dunia… Dan bagi para suporter yang tidak mengenal saya, saya rasa saya tidak sepenuhnya cocok dengan mereka.” Federasi Sepak Bola Ekuador mengucapkan terima kasih kepadanya atas “komitmen, dedikasi, dan profesionalismenya selama periode ini.”

Yordania... Akhir Petualangan Jamal Al-Salamy

Pangeran Ali bin Al-Hussein, Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), mengumumkan berakhirnya karier pelatih Jamal Al-Salamy bersama tim nasional sepak bola Yordania “Al-Nashami”, sambil menghargai upaya dan kontribusinya dalam mencapai prestasi bersejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026.

Pangeran Ali menulis melalui akun resminya di platform “X”, setelah pertemuannya dengan Al-Salamy: “Selama pertemuan saya dengan saudara terkasih Kapten Jamal Al-Salamy hari ini, dan seiring berakhirnya perjalanan Anda bersama timnas Al-Nashami, kami mengucapkan terima kasih atas usaha dan dedikasi luar biasa Anda, serta kontribusi Anda dalam mencapai prestasi bersejarah berupa lolosnya timnas kami ke Piala Dunia.”

Al-Salamy merupakan pelatih pertama yang membawa timnas Yordania ke putaran final Piala Dunia, namun perjalanan tersebut berakhir cepat di babak penyisihan grup dengan tiga kekalahan.

Afrika Selatan.. Hugo Broos Pensiun Setelah Mencapai Prestasi

Pelatih asal Belgia, Hugo Broos (74 tahun), mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan pelatih kepala setelah meninggalkan kepemimpinan timnas Afrika Selatan. Ia menjadi pelatih ke-15 yang meninggalkan jabatannya selama Piala Dunia 2026, meskipun telah mencatatkan prestasi bersejarah dengan membawa “Bafana Bafana” ke babak 32 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Afrika Selatan tersingkir dari Piala Dunia akibat gol penentu dari Kanada di babak gugur, sehingga mengakhiri perjalanan Bruce selama 5 tahun bersama tim nasional Afrika tersebut, setelah ia mencatatkan diri dalam sejarah sebagai pelatih tertua yang berpartisipasi di babak gugur pada usia 74 tahun dan 79 hari.