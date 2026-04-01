Phil Foden harus benar-benar khawatir soal posisinya di skuad Inggris untuk Piala Dunia

Phil Foden sama sekali tidak berhasil tampil mengesankan bersama tim nasional Inggris selama periode pertandingan internasional terakhir. Pelatih kepala Thomas Tuchel menyatakan setelah laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang bahwa Foden sama sekali tidak dalam kondisi prima, dan hal tersebut dapat berdampak pada posisinya dalam skuad Piala Dunia.

Foden sama sekali tidak dijamin mendapat tempat di starting line-up Manchester City musim ini. Meskipun demikian, gelandang serang berusia 25 tahun itu dipanggil oleh Tuchel, yang memberinya kesempatan dengan menempatkannya di starting line-up melawan Uruguay maupun Jepang.

Foden diturunkan sebagai nomor 10 di belakang striker Dominic Solanke saat melawan Uruguay (1-1). Saat melawan Jepang (kalah 0-1), ia ditempatkan di belakang Morgan Rogers. Dalam kedua pertandingan tersebut, pemain yang telah 49 kali membela timnas ini tidak mampu memberikan pengaruh signifikan pada permainan The Three Lions.

"Dia sudah mencoba segalanya," jawab Tuchel saat ditanya apakah Foden telah memanfaatkan kesempatannya. "Saya akan mengatakan dia tampil luar biasa selama pemusatan latihan, tapi ya, dia kesulitan menunjukkan itu di lapangan."

"Belakangan ini dia jelas tidak banyak mendapat waktu bermain di City, tapi saat dia datang ke kamp pelatihan dengan senyum cerah, dia tampil fantastis dalam latihan."

"Saya pikir dia akan mengejutkan kami dan bermain dengan energi serta antusiasme yang sama, tapi dia kesulitan untuk memanfaatkan potensi penuhnya."

Tuchel kemudian ditanya apakah dia bisa membawa seseorang yang jarang bermain di klubnya, tidak dalam performa terbaik, dan tidak tampil bagus di tim nasional. "Ya, saya bisa," kata pelatih asal Jerman itu. "Pertanyaannya hanya apakah kita akan melakukannya. Tidak ada jaminan dia akan ikut."

Foden masih memiliki waktu sekitar delapan minggu sebelum Tuchel mengumumkan skuad Inggris untuk Piala Dunia. "Saya terus belajar," lanjut pelatih tim nasional itu. "Saya belajar dari setiap sesi latihan, bagaimana tim bekerja sama, bagaimana para pemain merespons rencana permainan, dan bagaimana mereka beradaptasi."

“Seberapa cepat mereka bisa belajar, seberapa cepat mereka bisa beradaptasi, dan bagaimana mereka bisa menerapkannya di lapangan. Semuanya adalah proses belajar. Yang terpenting sekarang adalah para pemain kembali ke klub mereka, mengakhiri musim dengan baik, dan kemudian kami bisa mengumpulkan mereka di kamp pelatihan untuk mempersiapkan mereka dengan baik dan melanjutkan dari sana,” kata Tuchel.