Pesan tanpa balasan: percikan yang menyulut perang dingin antara Mbappe dan Dembele

Di balik pernyataan tenang dan senyuman di hadapan media, tampaknya hubungan antara Ousmane Dembele dan Kylian Mbappe masih menyimpan banyak ketegangan. Setelah duo tersebut mencoba membantah adanya perselisihan di antara mereka, situs "Foot Mercato" mengungkap detail baru yang menunjukkan bahwa krisis itu belum berakhir, dan bahwa kesalahpahaman antara dua bintang timnas Prancis mungkin meninggalkan bekas yang lebih dalam daripada yang terlihat di publik.

Mbappe sebelumnya menegaskan bahwa ia telah berbicara dengan Dembele, menekankan tidak ada ketegangan di antara mereka, tetapi surat kabar "L'Equipe" mengisyaratkan bahwa kenyataan di dalam kamp timnas Prancis jauh lebih rumit, dan bahwa pernyataan sang kapten Les Bleus mengejutkan sejumlah orang dekat Dembele.

Menurut laporan, tidak terjadi komunikasi nyata antara kedua pemain sebelum dimulainya pemusatan latihan Clairefontaine, kecuali sebuah pesan yang dikirim salah satu dari mereka kepada yang lain dan tidak mendapat balasan. Begitu Mbappe tiba di kamp, ia terkejut dengan reaksi Dembele, yang tampak marah dengan cara penanganan krisis tersebut.

Dembele sendiri sebelumnya telah mencoba mengakhiri polemik selama konferensi pers yang mendahului laga melawan Italia, dengan mengatakan bahwa masalahnya tidak lebih dari "pertengkaran kecil di media sosial", seraya menegaskan bahwa ia tidak peduli pada hal itu di usia ini, dan bahwa ia duduk di samping Mbappe di meja makan serta tidak ada masalah di antara mereka.









Detail tersebut mengungkap bahwa kesalahpahaman itu tidak berasal dari satu pihak saja, sebab tampaknya Mbappe tidak menduga kemarahan rekannya akan berlanjut sepanjang periode ini, terutama mengingat adanya perselisihan verbal sebelumnya yang tidak sampai pada tingkat ini.

Di sisi lain, "L'Equipe" mengisyaratkan bahwa hubungan antara kedua pemain sudah tidak seperti dulu, dan bahwa sebagian anggota timnas meyakini apa yang terjadi mungkin meninggalkan dampak jangka panjang pada hubungan mereka.

Lingkaran dekat Mbappe juga mengalami perubahan mencolok selama pemusatan latihan saat ini, setelah ia menjadi lebih akrab dengan Michael Olise, pada saat Dembele dan Mbappe tidak menunjukkan keakraban yang biasa di antara mereka.

Sementara kedua bintang itu bersikeras membantah adanya krisis, suasana di dalam timnas Prancis tampak lebih mendekati perang dingin yang membisu, jauh dari sorotan kamera.