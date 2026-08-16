Arsenal memasuki fase krusial dalam pergerakan mereka di bursa musim panas, setelah perhitungan mereka soal memperkuat lini serang berbenturan dengan situasi yang menentukan dan mengancam mempersulit rencana mereka sebelum jendela transfer ditutup.

Perhatian klub asal London itu tertuju pada Victor Osimhen, penyerang Galatasaray, di tengah masih sulitnya merekrut Julian Alvarez, yang oleh Atletico Madrid dipatok seharga 150 juta pound sterling untuk menyetujui kepergiannya.

Meski Arsenal berminat pada penyerang asal Nigeria itu, Galatasaray telah memberi tahu klub Inggris tersebut bahwa Osimhen tidak akan pergi sebelum jendela transfer musim panas berakhir.

Dursun Ozbek, presiden Galatasaray, bersikeras mempertahankan sang pemain, setelah klub menolak tawaran senilai 130 juta euro, atau setara sekitar 111 juta pound sterling, dari Al Hilal Saudi.

Situs 343 Digital mengutip pernyataan Ozbek kepada orang-orang dekatnya: "Saya tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun yang merugikan Galatasaray atau tidak menguntungkan klub. Berapa pun kompensasi finansialnya, saya tidak akan menjual Osimhen."

Osimhen bergabung dengan Galatasaray dari Napoli dengan nilai 75 juta euro, dan mencetak 59 gol dalam 74 pertandingan bersama klub Turki itu, serta berkontribusi mengantarkan mereka menjuarai liga dalam dua musim terakhir.

Baca juga: Akankah ia mematahkan kebijakan ketatnya? Juventus rencanakan kesepakatan berani dari Manchester United

Arsenal merespons dan Osimhen

Meski sikap manajemen Galatasaray demikian, surat kabar Turki "Sozcu" menyebutkan bahwa Arsenal dan Mikel Arteta masih bertahan pada niat mendatangkan Osimhen, dan menganggapnya sebagai opsi yang tidak serumit kesepakatan Alvarez, menurut yang dilaporkan situs Metro.

Osimhen sendiri tidak menutup pintu kepergian, sebab ia mengatakan usai pertandingan pertama Galatasaray di liga musim ini: "Rumor selalu ada selama periode transfer. Saya akan fokus pada pekerjaan saya, dan setelah itu kita lihat apa yang akan terjadi."

Minat Arsenal pada Osimhen datang setelah musim yang naik-turun bagi penyerang asal Swedia Viktor Gyokeres, yang bergabung dengan klub itu seharga 64 juta pound sterling musim panas lalu.

John Obi Mikel, mantan bintang Nigeria, sebelumnya menyarankan rekan senegaranya, Osimhen, untuk pindah ke klub yang bersaing di Liga Champions Eropa, dengan menilai bahwa Arsenal bisa jadi tujuan yang tepat baginya, mengingat keinginannya untuk tampil di kompetisi Eropa tersebut dan membuktikan kemampuannya di salah satu liga besar.

Pergerakan Arsenal bersamaan dengan kegagalan Galatasaray meyakinkan Gabriel Martinelli, pemain Arsenal dengan masa bakti terlama di tim, untuk pindah ke liga Turki.

Baca juga: Misi luar biasa di tengah absennya nomor 9, semua mata Barcelona tertuju pada Gordon

Baca juga: "Membuat pertandingan lebih indah", media Turki menganalisis debut Salah bersama Trabzon