Setidaknya jika perkataan rekan setimnya, Deniz Undav, dipercaya, itu bukanlah kasusnya. "Kalian tidak perlu khawatir. Dia tidak tidak di sini karena dia berada di klub lain. Saya tidak mengizinkan itu," demikian Undav dikutip oleh Bild pada Rabu saat menjawab pertanyaan terkait foto-foto Leweling di bandara Stuttgart.

Saat ini Leweling absen dari pemusatan latihan Stuttgart di Chiemsee karena infeksi yang membandel dan juga tidak bisa menyelesaikan sebagian dari tes kebugaran wajib. Pada laga uji coba melawan Paris FC pada Sabtu lalu, Leweling juga tidak berada di lokasi karena kondisinya, menurut Bild, masih belum membaik.

Kini, pada Selasa, muncul sebuah foto di Instagram yang mengisyaratkan bahwa Leweling sedang berada di check-in untuk penerbangan ke London, disertai pertanyaan: "Klub mana kira-kira?" Tiga pilihan jawabannya: Chelsea, Tottenham, dan Arsenal.

Jamie Leweling di VfB Stuttgart disebut sudah tidak lagi benar-benar tak terjual

Bild melaporkan bahwa foto-foto itu "asli", tetapi tidak ada kaitannya dengan potensi kepergian kilat pemain tim nasional Jerman tersebut, meski belakangan beberapa klub top menunjukkan minat kepada Leweling. Sumber dari klub disebut telah mengonfirmasi kepada Bild bahwa Leweling ingin bertahan di Stuttgart dan klub juga tetap memasukkan pemain ofensif itu ke dalam rencana mereka.

Namun, belakangan kicker menyanggah hal itu dengan menyebut bahwa Leweling tetap merupakan kandidat untuk dijual jika ada tawaran yang sesuai. Menurut laporan tersebut, sebuah tawaran dari AFC Bournemouth sudah masuk kepada klub Schwaben itu, tetapi dinilai "kurang menarik". Sky menaksir batas minimal yang diinginkan manajemen klub Stuttgart untuk Leweling berada di angka 50 juta euro.

Ke mana sebenarnya Leweling pergi, sejauh ini belum terungkap. Namun, diduga perjalanan itu memiliki alasan pribadi. Pada Senin, pemain berusia 25 tahun itu disebut akan menyelesaikan sisa tes kebugarannya di Stuttgart.