Tim nasional Brasil kembali mendapat pukulan telak setelah hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa gelandang andalan mereka, Lucas Paquetá, mengalami cedera paha yang akan menghalanginya untuk tampil dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia mendatang, sehingga namanya pun masuk ke dalam daftar pemain yang cedera di pemusatan latihan “Seleção”.

Paqueta sebelumnya telah meninggalkan lapangan sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua dalam pertandingan babak 32 besar kemarin, Senin, melawan Jepang—pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Brasil (2-1). Penyerang muda Endrick masuk menggantikannya, sebelum gelandang tersebut terlihat di bangku cadangan pada babak kedua dengan tertatih-tatih sambil mengenakan sepatu medis.

Pemain tersebut menjalani pemeriksaan MRI di New York hari Selasa ini, dan sumber dari Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengonfirmasi bahwa ia mengalami robekan otot di paha, yang berarti ia dipastikan absen dari lapangan setidaknya hingga pertandingan berikutnya, menurut laporan surat kabar Prancis “L’Équipe”.

Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengeluarkan pernyataan resmi untuk menenangkan para penggemar mengenai program rehabilitasi sang pemain, yang berbunyi: “Lucas Paquetá akan menjalani program terapi intensif di bawah pengawasan tim medis tim nasional Brasil, dengan tujuan mempercepat proses pemulihannya dan kembalinya ke lapangan secepat mungkin.”

Dengan absennya ini, secara resmi dipastikan bahwa mantan bintang Lyon tersebut tidak akan tampil dalam laga babak 16 besar yang dinantikan pada Minggu mendatang di Stadion “MetLife” di East Rutherford, pinggiran New York, di mana timnas Brasil akan menghadapi pemenang antara Norwegia dan Pantai Gading.

Cedera Paqueta ini merupakan cedera kedua pada otot paha belakang yang menimpa skuad “Seleção” selama Piala Dunia ini, setelah cedera serupa yang dialami oleh pemain sayap Raphinha pada awal turnamen.