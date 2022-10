Pernah Dipermalukan Thierry Henry, Jamie Carragher Nilai Erling Haaland Bisa Jadi Momok Baru Buat Bek

Jamie Carragher has compared Erling Haaland to Premier League legend Thierry Henry saying the striker will make defenders scared of embarrassment.

Carragher bandingkan Haaland dengan Henry

Seperti Henry, Haaland bisa membuat bek lawan ketakutan

Legenda Liverpool Carragher pernah 'kena mental' gara-gara Henry APA YANG TERJADI? Erling Haaland mencetak hat-trick ketiganya saat Manchester City mengalahkan rival sekota Manchester United dalam pertandingan derbi pada 2 Oktober kemarin. Striker Norwegia itu mencetak tiga gol dan menyumbang dua assist sebagaimana ia memecahkan beberapa rekor dalam penampilan kedelapannya di Liga Primer Inggris. APA YANG DIKATAKAN? Berbicara tentang performa Haaland di derbi Manchester, Carragher mengatakan kepada Sky Sports: "Selama dua tahun, hanya ada satu pemain dalam karier saya yang sangat mempengaruhi saya secara mental dan itu adalah Thierry Henry. "Saya bermain melawan banyak pemain hebat dan saat akan bertanding, Anda berpikir 'Saya bisa lebih baik dari mereka, mereka mungkin membuat kesalahan', tetapi Henry dari 2002 hingga 2004 ketika saya melawannya, saya hanya memikirkan dia. "Salah satu yang paling memalukan yang pernah saya alami di lapangan sepakbola adalah gol ke gawang Liverpool di Highbury, saya seperti jatuh dan gemetar ketakutan dan saya malu karena itu bukan datang dari saya, itu bukan dari cara saya berpikir, tapi itu adalah efek Thierry Henry. "Dan dia [Haaland] membuat pemain lawan berpikir 'bisakah saya menghentikannya dari bermain bagus, bisakah saya menghentikannya mencetak gol?' Para pemain bertahan nantinya akan memasuki pertandingan dengan berpikir 'jangan mempermalukan saya', dan itulah yang saya rasakan saat melawan Henry. Dia boleh saja mencetak gol atau tampil apik, asalkan tidak mempermalukan saya." GAMBARAN BESAR Sejak gabung City, Haaland sukses mencetak 17 gol hanya dalam 11 penampilan. Putra dari Alf-Inge itu adalah pemain tercepat yang mencetak tiga hat-trick Liga Primer, melakukannya hanya dalam delapan penampilan. DALAM FOTO: Getty Images Getty Images Getty Images BERIKUTNYA BUAT HAALAND? Tampaknya tak terelakkan bahwa Haaland akan mencetak gol setiap kali dia menginjakkan kaki di lapangan dan dia akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan itu. Dua pertandingan ke depan yakni partai Liga Champions FC Copenhagen dan dilanjut duel Liga Primer melawan Southampton harusnya menjadi kesempatan Haaland untuk memperpanjang rekor golnya. Pilihan Editor Perbandingan Haaland, Messi, Ronaldo & Legenda Sepakbola Di Usia 22 Tahun

