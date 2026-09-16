Peringatan mengejutkan: prediksi kepergian Carrick dari Manchester United sebelum Januari

Manchester United hanya meraih satu kemenangan dari empat laga mereka di Liga Premier Inggris, dan ada isyarat bahwa tekanan sudah semakin bertambah terhadap pelatih Michael Carrick usai tahap terakhir dari proses pembangunan kembali klub.

Mantan gelandang Manchester United, Nicky Butt, menyatakan bahwa Michael Carrick mungkin tidak akan bertahan hingga Januari setelah awal musim yang sulit.

Butt menjelaskan bahwa pelatih Manchester United, yang mengemban jabatan itu secara permanen musim panas lalu, tidak memiliki lini pertahanan yang cukup kuat untuk bersaing, dan hal ini bisa menjadi penyebab kejatuhannya.

Dalam perbincangannya di acara "The Good, The Bad & The Football", Butt menyinggung bahwa ia merasa Carrick tidak mendapatkan cukup rekrutan pada bursa transfer musim panas.

Sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "Mirror", ia berkata: "Menurut saya semua ini bagus, ketika mereka mengatakan bahwa mereka melakukannya secara bertahap dari sisi klub dan rekrutan, tetapi jika kau seorang pelatih, kau berpikir, baiklah, para penyerang, mereka menganggap kondisinya sudah bagus, saya tidak berpendapat begitu".

Ia menambahkan: "Saya rasa mereka membutuhkan seorang penyerang murni, penyerang murni dalam arti sesungguhnya. Mereka telah membenahi para gelandang, dan itu masih bisa diperdebatkan".

Ia melanjutkan: "Saya kira mereka telah melakukan pekerjaan yang bagus dalam hal itu, tetapi Michael mungkin bahkan tidak akan mencapai bursa transfer berikutnya, dan ia bisa saja berkata: 'Baiklah, saya kehilangan pekerjaan saya sementara kalian tidak menyediakan bagi saya alat yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan saya dengan barisan empat bek'".

Ia meneruskan: "Karena apa pun yang kau katakan tentang barisan empat bek, Harry Maguire adalah pemain yang luar biasa, pemain kelas atas, tetapi ia kini telah mencapai usia tertentu, ia semakin menua, dan kita semua pernah melalui hal itu, bukan? Ketika seseorang bertambah tua, ia melambat, atau tidak sebagus dulu, dan tidak secepat dulu".

Ia menyambung pernyataannya: "Lisandro Martinez masih berada di puncak performanya, dan ia masih menjadi pemain yang sangat bagus. Saya juga mengagumi Luke Shaw ketika ia bugar dan bermain, ia termasuk yang terbaik di Eropa, tetapi faktanya ia sering mengalami cedera".

Ia menyambung lagi: "Saya tidak berpendapat ada satu pun bek kanan yang cukup bagus. Karena itu, sebagai pelatih atau manajer, kau melihat hal ini dan berkata: 'Baiklah, saya sangat membutuhkan penambahan beberapa pemain untuk barisan empat bek'".

Ia mengakhiri: "Namun sepertinya tim rekrutmen dan para pejabat United berkata: 'Tidak, ini adalah tahap berikutnya, dan itu bisa terjadi pada Januari, bahkan mungkin sudah terjadi, dan itu akan menjadi sangat sulit, atau mungkin akan terjadi pada musim panas'. Dan hal ini tidak membantu para pelatih".

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