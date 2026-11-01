"Pergi ke Paris, Bro!" Bintang Bayer mendapat saran karier dari lawan

Setelah Stuttgart menang 4-2 atas Bayer Leverkusen pada Sabtu, Maza dan Bilal El Khannouss dari Stuttgart berbincang di lorong stadion. Undav ikut bergabung dan, menurut Bild , berkata kepada pemain Leverkusen itu: "Pergilah ke Paris, Bung, aku tidak mau lagi bermain melawanmu!" Itu pujian luar biasa dari penyerang tim nasional tersebut untuk pemain serang berusia 20 tahun itu. Pasalnya, Paris Saint-Germain bukan hanya menjadi tim nomor satu di Prancis selama bertahun-tahun, tetapi juga juara bertahan Liga Champions.

Dalam wawancara dengan Sky , Undav kemudian menegaskan penilaiannya: "Leverkusen punya pemain luar biasa dalam diri Maza. Dia membuka ruang dan memenangi duel." Pemain asal Aljazair itu juga tampil meyakinkan di lapangan. Dalam laga melawan Stuttgart, ia menjadi salah satu pemain Leverkusen yang paling menonjol dan mencetak gol lewat sundulan yang mengubah skor menjadi 2-4.

Maza bahkan belakangan sudah dikaitkan dengan kepindahan ke PSG. Menurut jurnalis Aljazair Brahim Hanifi, klub papan atas Prancis itu disebut ingin merekrut pemain kelahiran Berlin tersebut "dengan segala cara". Sky juga melaporkan bahwa PSG bisa mengambil langkah konkret pada musim dingin untuk memboyong Maza dari Leverkusen. Pemain asal Aljazair itu disebut-sebut sebagai calon pengganti Khvicha Kvaratskhelia, yang mengalami cedera lutut parah dan kemungkinan absen sepanjang musim.

Pada musim lalu, Maza sudah menarik perhatian saat membela Aljazair di Piala Afrika. Pada musim panas 2025, pemain serang itu pindah dari Hertha BSC ke Leverkusen dengan biaya transfer 12 juta euro. Di sana, ia juga diproyeksikan sebagai salah satu calon pengganti Florian Wirtz. Musim ini, pemain berusia 20 tahun tersebut sejauh ini mencatatkan empat gol dan tiga assist dalam 12 pertandingan kompetitif.

Dalam pemilihan Kopa Trophy untuk pemain muda terbaik pada acara penghargaan Ballon d'Or, Maza juga menempati peringkat kesembilan. Ia bahkan mendapat satu suara dari Lionel Messi.

Maza sebenarnya juga bisa saja bergabung dengan VfB Stuttgart pada 2025. Namun, transfer itu tidak terwujud. "Ada banyak alasan mengapa klub dan pemain sering kali tidak mencapai kesepakatan. Saat itu, prosesnya tidak berlanjut lebih jauh dari pernyataan ketertarikan kedua pihak," kata petinggi VfB Fabian Wohlgemuth kepada Bild. Maza justru memilih Leverkusen, tempat ia terikat kontrak hingga 2030.