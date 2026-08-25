Perburuan jam-jam terakhir: Al Hilal bersaing dengan Galatasaray untuk transfer Sar

Klub Al Hilal dari Arab Saudi masuk ke dalam jalur negosiasi untuk merekrut penyerang internasional Senegal Ismaila Sarr, guna memperkuat lini depan mereka beberapa jam sebelum tirai jendela transfer musim panas saat ini ditutup.

Situs "Foot Mercato" mengungkap bahwa manajemen "Sang Pemimpin" menanyakan situasi pemain berusia 28 tahun itu dengan klubnya Crystal Palace dari Inggris, di tengah ketidakpastian yang menyelimuti masa depannya di "Selhurst Park". Meski hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan, Al Hilal menempatkan pemain tersebut dalam pantauan langsung sebagai antisipasi untuk mengajukan tawaran resmi.

Pada saat yang sama, klub Turki Galatasaray mengintensifkan pergerakannya untuk menggagalkan upaya Arab Saudi tersebut, di mana mereka memimpin negosiasi lanjutan dengan klub asal London itu guna mencapai kesepakatan finansial yang menjamin penyelesaian transfer. Hal ini mengisyaratkan persaingan sengit antara Riyadh dan Istanbul pada hari-hari terakhir bursa transfer untuk memenangkan jasa bintang Senegal tersebut.

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Perlu diingat bahwa Sarr bergabung dengan skuad Crystal Palace dari Marseille pada musim panas 2024, dan tidak tampil pada pertandingan pertama musim baru Premier League, yang membuat timnya kalah tandang dari Everton dengan skor dua gol tanpa balas.

Musim lalu Sarr menjalani 45 pertandingan di seluruh ajang bersama Crystal Palace, di mana ia berhasil mencetak 21 gol dan menyumbang dua assist lainnya, serta menjuarai gelar Liga Konferensi Eropa bersama tim London itu.

Ia juga tampil musim panas ini di Piala Dunia bersama timnas Senegal, dan berhasil mencetak 4 gol, sebelum tersingkir dari ajang tersebut di babak 32 besar akibat kekalahan dari Belgia.