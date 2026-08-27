Chelsea dari Inggris telah mencapai kesepakatan untuk merekrut salah satu bintang timnas Argentina, runner-up Piala Dunia 2026 dan juara edisi 2022, menurut sebuah laporan pers.

Mat Law, jurnalis terkemuka di "Telegraph" Inggris, mengungkapkan pada hari Kamis ini melalui akunnya di platform "X" bahwa Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk mengontrak kiper Argentina, Emiliano Martinez, dengan nilai 7,5 juta pound sterling.

Ia menambahkan bahwa Martinez, yang berusia 33 tahun, akan pindah ke Chelsea secara permanen.

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Kepindahan Martinez ke Chelsea datang setelah 5 musim yang ia habiskan bersama Aston Villa, klub yang ia bela setelah datang dari Arsenal pada September 2020.

Pemain Argentina itu berhasil, selama masa baktinya bersama Aston Villa, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kiper terbaik di Liga Primer Inggris.

Ia juga memainkan peran penting bersama timnas Argentina dalam beberapa tahun terakhir, di mana ia turut berkontribusi dalam meraih gelar Piala Dunia 2022 dan Copa America dua kali, di samping meraih penghargaan Lev Yashin untuk kiper terbaik di dunia pada tahun 2023 dan 2024.

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