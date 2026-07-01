Penggemar: Rahasia Gyokeres dalam mencetak gol adalah bir - 'itulah sebabnya dia begitu kuat'

Empat penggemar menyebutnya luar biasa, sang raksasa, dan legenda. Penggemar kelima punya pendapat yang sama sekali berbeda, dan GOAL pun harus memintanya untuk mengulanginya.

GOAL mengajukan pertanyaan sederhana kepada sekelompok penggemar sepak bola: gambarkan Viktor Gyökeres dalam satu kata. Empat jawaban pertama persis seperti yang Anda harapkan dari seorang striker yang membawa Arsenal meraih gelar juara Liga Premier pada musim debutnya. Jawaban kelima tidak demikian.

'Luar Biasa', 'Si Binatang', 'Legenda' - Reaksi di Jalanan

Satu per satu, reaksi terhadap nama Gyökeres sangat positif.

"Luar Biasa," kata penggemar pertama, tanpa ragu.

"Si Binatang," kata penggemar kedua.

Penggemar ketiga bahkan tidak perlu satu kata pun untuk menyampaikan pendapatnya. "Dia sudah menjadi legenda," katanya.

"Tepat sasaran" adalah penilaian dari penggemar keempat - sebuah kata yang telah melekat pada pemain asal Swedia itu sejak kepindahannya ke Arsenal, dan kata yang juga digunakan Mikel Arteta sendiri untuk menggambarkan pemain bernomor punggung 14-nya.

Jawaban Kelima: 'Bir'

Lalu muncul jawaban yang tak terduga.

"Bir," kata penggemar kelima dengan datar.

Mengira telah salah dengar, reporter GOAL itu memintanya untuk mengklarifikasi. "Bir?"

"Bir," kata penggemar itu menegaskan. "Itu rahasianya. Dia minum banyak bir dan itulah yang membuatnya begitu kuat."

Tidak ada lelucon, tidak ada senyuman sinis—hanya keyakinan mutlak bahwa penuntas peluang paling klinis Arsenal mendapatkan kekuatan fisiknya dari sesuatu yang bisa ditemukan di keran bir, bukan di gym.

Apa pun rahasia sebenarnya, angka-angka lebih mendukung kubu "legenda" dan "binatang buas" daripada teori bir. Gyökeres bergabung dengan Arsenal dari Sporting CP musim panas lalu di bawah tekanan besar untuk membuktikan diri, dan dia menjawabnya: gelar Liga Premier perdana bersama The Gunners, periode musim di mana dia termasuk di antara pemain paling on-form di divisi tersebut, serta catatan gol musim yang menempatkannya di antara pencetak gol terbaik di lima liga top Eropa. Dia mempertahankan performa itu hingga Piala Dunia 2026 bersama Swedia sebelum perjalanan mereka berakhir melawan Prancis di babak 32 besar.

Tentu saja, semua itu tidak menjelaskan soal bir tersebut.