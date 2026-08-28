Penalti kontroversial untuk Al-Khaleej, dan Al-Hilal selamat berkat Bono

Pertandingan antara Al-Khaleej dan tamunya Al-Hilal, yang berlangsung di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd dalam pekan keempat Liga Roshn Saudi, menyaksikan sebuah insiden wasit yang memicu kontroversi luas menyusul pemberian penalti aneh untuk tuan rumah pada babak kedua.

Al-Hilal sempat mendominasi jalannya laga secara mutlak sejak awal, menutup babak pertama dengan keunggulan telak berkat hasil (5-1), sebelum menit ke-64 menyaksikan sebuah momen tak lazim saat pelaksanaan tendangan gawang untuk tim berkostum biru tersebut.

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Detail insiden ini bermula ketika kiper asal Maroko Yassine Bounou mengoper bola kepada rekannya, bek asal Senegal Kalidou Koulibaly, untuk memulai permainan. Namun, sang bek justru memegang bola dengan tangannya guna mengatur ulang posisinya karena mengira tendangan belum dilakukan. Wasit pertandingan pun menganggap bola sudah dalam kondisi hidup begitu dioper oleh kiper, sehingga menyalahkan Koulibaly dan memberikan penalti di tengah protes dari kubu Al-Hilal.

Teknologi Video Assistant Referee (VAR) pun mendukung keputusan wasit lapangan, hingga pemain Baru mengeksekusi penalti untuk Al-Khaleej. Namun, kiper Yassine Bounou berhasil menebus kesalahan momen tersebut dengan penyelamatan brilian atas tendangan penalti dengan caranya sendiri melalui gerakan cerdas untuk membingungkan eksekutor penalti dan melindungi gawangnya dari gol kedua.