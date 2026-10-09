Pelatih Inter Miami soal perpisahan Messi: Dia akan merindukannya hingga hari terakhir dalam hidupnya

Kelly Gonzalez, Direktur Teknik klub Inter Miami, menegaskan bahwa timnas Argentina akan sangat kehilangan sosok bintang Lionel Messi usai pensiunnya dari sepak bola internasional, seraya mengajak para suporter untuk menikmati masa kebersamaannya dengan klub Amerika tersebut.

Dalam pernyataan yang disampaikannya hari Jumat ini, Gonzalez berbicara soal laga perpisahan menghadapi Benin, dengan mengatakan sebagaimana dikutip situs ESPN: "Momen itu luar biasa penuh emosi. Jelas saya sangat dekat dengannya, tapi pada akhirnya, momen itu adalah miliknya seorang, itu adalah waktunya sendiri."

Ia menambahkan: "Yang penting hanyalah agar ia menikmatinya. Saya hanya memintanya untuk menikmati, dan menyerap seluruh cinta ini, bukan hanya dari Argentina, melainkan dari seluruh dunia."

Pelatih Inter Miami itu melanjutkan: "Ia tentu akan dirindukan dengan jersey ini, tapi hari ini ia bersama kami di sini, dan kita harus menikmati keberadaannya bersama kami sekarang. Ia pun akan merindukannya, mulai dari hari pensiunnya hingga hari terakhir dalam hidupnya. Saya sama sekali tidak ragu bahwa timnas baginya terletak pada mengenakan jersey itu; ia akan selalu merindukan jejak yang ia tinggalkan dan warisan yang ia ciptakan di sana. Namun sayangnya, kita tidak akan melihatnya lagi dengan jersey itu, jadi mereka yang berada di sini harus menikmatinya. Kini ia menjadi milik kami, jadi saya harus menikmatinya."

Pertandingan berikutnya MIA Major League Soccer 19.30 DCU

Gonzalez menjelaskan bahwa Messi meninggalkan warisan abadi bersama Argentina berkat jiwa kompetitifnya yang tinggi, yang memotivasi orang-orang di sekitarnya untuk berkembang setiap hari, dengan mengatakan: "Leo adalah sosok yang menularkan mentalitas tertentu setiap hari; ia menuntut rekan-rekan setimnya, dan setiap orang di antara kami, untuk memberikan 100% di setiap aspek."

Ia menyambung: "Ia adalah seorang kompetitor sejati. Anda bisa melihatnya di setiap sesi latihan, dan itu luar biasa. Ia berusia 39 tahun, namun tetap terus mengejar tantangan-tantangan baru. Ini hal yang luar biasa bagi semua orang, bukan hanya bagi rekan-rekan setimnya, tapi juga bagi staf teknis dan klub. Ia mendorong Anda untuk menjadi lebih baik setiap harinya."

Gonzalez melengkapi pujiannya kepada bintang Argentina itu dengan berkata: "Itulah sebabnya ia menjadi panutan; dan seperti yang saya katakan sebelumnya, ia akan dirindukan di timnas karena ia meninggalkan warisan di sana, dan ia juga meninggalkan warisan di sini, sebab klub ini telah berubah sejak momen kedatangannya. Ia mendorong kami untuk membaik setiap hari dan bersiap dengan segala cara. Dan ia bahagia, saya melihatnya menikmati waktunya, dan itu juga sangat membahagiakan saya."

Messi dan timnya, Inter Miami, bersiap menghadapi DC United pada Sabtu malam di Stadion "Nou Stadium", dalam laga pertama tim tersebut setelah kembali dari jeda internasional.

Inter Miami saat ini menempati peringkat ketiga di klasemen Wilayah Timur dengan koleksi 46 poin yang dikumpulkan dari 27 pertandingan, menyusul rangkaian negatif tanpa kemenangan di liga Amerika yang berlanjut selama lima laga, di mana selama itu tim mencatatkan satu hasil imbang dan satu kekalahan dalam empat pertandingan liga beruntun terakhir. Meski demikian, tim meraih kemenangan berharga atas Cruz Azul dengan skor dua gol tanpa balas di turnamen Piala Campeones pada 16 September.