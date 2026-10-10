Pelatih kepala Al Ittihad asal Belanda, Jens Toornstra, menunjukkan kekecewaannya setelah timnya kalah dari Al Hilal dengan skor 3-2, Sabtu malam, dalam lanjutan pekan kedelapan Liga Roshn Saudi. Ia menegaskan bahwa para pemainnya telah memberikan segala kemampuan hingga detik-detik terakhir, namun ia menekankan perlunya belajar dari kesalahan dan segera fokus pada pertandingan berikutnya.

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Toornstra mengatakan dalam konferensi pers seusai pertandingan: "Kami kalah dalam pertandingan ini. Kami memberikan segalanya secara fisik dan dari sisi ketajaman, kami bertarung hingga akhir," seraya menyoroti bahwa Al Ittihad telah berusaha keras menghadapi lawan yang kuat, tetapi tidak berhasil meraih hasil yang diharapkannya.

Pelatih asal Belanda itu menambahkan: "Kami bermain menghadapi tim besar. Saya rasa mereka hanya kalah dua kali dalam 50 pertandingan terakhir, entahlah, dan kami harus berkembang. Kami seharusnya mengalahkan tim ini, dan kami telah memberikan segala yang kami miliki hingga akhir, tetapi kami harus belajar, dan kami akan fokus pada pertandingan berikutnya".

Toornstra menjelaskan sikapnya soal George, dan memuji Al Ghamdi

Toornstra menyinggung pilihan taktisnya terkait para pemain asing, dengan menjelaskan bahwa tidak dimainkannya beberapa elemen tidak berarti meremehkan kemampuan mereka. Ia berkata: "George pemain hebat dan saya menyukainya, tetapi aturan hanya memperbolehkan saya mendaftarkan 8 pemain asing di setiap pertandingan, dan seluruh pemain yang tampil dalam laga ini telah menjalankan tugas mereka".

Sang pelatih juga memberikan pujian khusus yang mencolok kepada Ahmed Al Ghamdi, setelah gelandang itu tampil istimewa selama El Clasico, dengan menilainya sebagai yang terbaik di antara seluruh pemain dalam pertandingan tersebut. Ia berkata: "Ahmed Al Ghamdi menampilkan pertandingan yang luar biasa, menurut saya ia adalah pemain terbaik dalam pertandingan ini".

Mengapa Al Juraidan absen? Toornstra menjelaskan sikapnya

Terkait pilihan di lini belakang, Toornstra menjelaskan bahwa cedera Al Juraidan selama periode lalu memengaruhi perhitungannya sebelum menghadapi Al Hilal, seraya menyoroti bahwa pertandingan sebesar ini menuntut untuk mengandalkan pemain yang paling siap secara fisik dan teknis.

Pelatih Al Ittihad itu berkata: "Sepanjang periode lalu Al Juraidan mengalami cedera, dan pertandingan seperti laga melawan Al Hilal menuntut saya untuk memainkan pemain yang siap, dan Muhannad Al Shanqeeti telah menjalankan tugasnya".

Pernyataan Toornstra datang setelah kekalahan yang menghentikan rangkaian tanpa kalah Al Ittihad di Liga Roshn musim ini, sehingga koleksi poin tim membeku di angka 17 di peringkat kedua, terpaut empat poin di belakang Al Hilal yang memuncaki klasemen. Pelatih asal Belanda itu berharap para pemainnya dapat mengambil pelajaran dari El Clasico, dan tim segera kembali ke jalur kemenangan untuk melanjutkan persaingan memperebutkan puncak liga.