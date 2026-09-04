Cara menonton Paris Saint-Germain vs Monaco dengan VPN

Gemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda bisa melewati pembatasan blackout dan menyaksikan tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan di bagian selanjutnya dalam artikel ini, atau Anda juga bisa melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Ligue 1 - Pekan 3 4 Sep 2026 - 15.05 Parc des Princes

Pertandingan hari ini antara Paris Saint-Germain dan Monaco akan dimulai pada pukul 20.05.

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Paris Saint-Germain vs Monaco hari ini

NordVPN

Unduh & Instal : Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda masih menyimpan lokasi lama. Hapus cookie Anda atau segarkan browser untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Buka situs web dan aplikasi pemegang hak siar Anda lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi olahraga langsung paling pas dinikmati di layar besar. Berikut cara menjalankan VPN di TV Anda:

Smart TV & Fire Stick: Kebanyakan TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN native. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi pada TV, masuk, lalu hubungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.

Apple TV, Roku & Konsol : Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya ada di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast siaran dari ponsel atau laptop Anda yang sudah terhubung ke VPN ke TV.

Performa

PSG meraih dua poin dari dua pertandingan terakhir mereka di Ligue 1, setelah bermain imbang 2-2 melawan Lille dan Rennes. Satu-satunya kemenangan dalam lima laga terakhir datang saat melawan Aston Villa di Piala Super UEFA, yakni kemenangan 2-1, dan sebelum itu mereka kalah 1-0 dari Lens di Piala Super. Dalam lima pertandingan, PSG mencetak delapan gol dan kebobolan enam gol, tanpa satu pun clean sheet dalam rangkaian tersebut.

Monaco datang dalam kondisi yang jauh lebih baik. Mereka memenangi empat dari lima pertandingan terakhir, dengan satu-satunya kekalahan berupa hasil 2-0 dalam laga persahabatan melawan Coventry City pada pramusim. Dalam pertandingan kompetitif, mereka mengalahkan Marseille 2-0 di Ligue 1, memenangi kedua leg laga kualifikasi Conference League melawan Gornik Zabrze, 2-3 di kandang lawan dan 4-1 di kandang sendiri, serta menang tipis 1-0 atas Le Havre di kandang lawan. Monaco mencetak sepuluh gol dan kebobolan dua gol dalam lima pertandingan terakhir mereka.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Ligue 1 pada 6 Maret 2026, dengan Monaco menang 3-1 di Parc des Princes. Sebelum itu, kedua klub bertemu dua kali di Liga Champions pada Februari 2026, dengan PSG menang 3-2 di markas Monaco dan kedua tim bermain imbang 2-2 di Paris. Dalam lima pertemuan terakhir, Monaco menang dua kali, PSG menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang, dengan Monaco mencetak sepuluh gol berbanding sebelas gol milik PSG.

Klasemen

Di Ligue 1, Monaco saat ini berada di puncak klasemen, sementara PSG menempati posisi ke-11.