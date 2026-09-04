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Ligue 1
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
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Paris Saint-Germain vs Monaco: Siaran Ligue 1 di seluruh dunia dan cara menontonnya dari mana saja di dunia dengan VPN

Paris Saint-Germain vs Monaco
Paris Saint-Germain
Monaco
Ligue 1

Ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dengan keamanan lebih baik, atau dari belahan dunia lain tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

Cara menonton Paris Saint-Germain vs Monaco dengan VPN

VPN GuideGemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda bisa melewati pembatasan blackout dan menyaksikan tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan di bagian selanjutnya dalam artikel ini, atau Anda juga bisa melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

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Ligue 1 - Pekan 3
Parc des Princes

Pertandingan hari ini antara Paris Saint-Germain dan Monaco akan dimulai pada pukul 20.05.

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Paris Saint-Germain vs Monaco hari ini

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  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda masih menyimpan lokasi lama. Hapus cookie Anda atau segarkan browser untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Buka situs web dan aplikasi pemegang hak siar Anda lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton lewat ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi olahraga langsung paling pas dinikmati di layar besar. Berikut cara menjalankan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Kebanyakan TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN native. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi pada TV, masuk, lalu hubungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya ada di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast siaran dari ponsel atau laptop Anda yang sudah terhubung ke VPN ke TV.

Susunan Pemain Paris Saint-Germain vs Monaco

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formasi
Monaco crest
Monaco
ASM
4-2-3-1
39M. Safonov33W. Zaire-Emery51W. Pacho2A. Hakimi5Marquinhos17Vitinha87J. Neves8F. Ruiz11M. Akliouche14D. Doue7K. Kvaratskhelia1L. Hradecky72S. Sane15E. Dier20F. Nazinho2Vanderson8L. Camara10A. Golovin6D. Zakaria17S. Idumbo28M. Coulibaly29P. Brunner
Monaco crest
Monaco
ASM
4-3-3
Paris Saint-Germain

Susunan Pemain Utama

Monaco

Pemain Pengganti

Manajer

  • Luis Enrique
  • Luis
Paris Saint-Germain

Cedera dan Larangan Bermain

Monaco

Performa

PSG

PSG - Performa

MUN
S1-1
AVL
M2-1
RCL
K1-0
REN
S2-2
LIL
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ASM

ASM - Performa

COV
K2-0
GOR
M2-3
LEH
M0-1
GOR
M4-1
OM
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

PSG meraih dua poin dari dua pertandingan terakhir mereka di Ligue 1, setelah bermain imbang 2-2 melawan Lille dan Rennes. Satu-satunya kemenangan dalam lima laga terakhir datang saat melawan Aston Villa di Piala Super UEFA, yakni kemenangan 2-1, dan sebelum itu mereka kalah 1-0 dari Lens di Piala Super. Dalam lima pertandingan, PSG mencetak delapan gol dan kebobolan enam gol, tanpa satu pun clean sheet dalam rangkaian tersebut.

Monaco datang dalam kondisi yang jauh lebih baik. Mereka memenangi empat dari lima pertandingan terakhir, dengan satu-satunya kekalahan berupa hasil 2-0 dalam laga persahabatan melawan Coventry City pada pramusim. Dalam pertandingan kompetitif, mereka mengalahkan Marseille 2-0 di Ligue 1, memenangi kedua leg laga kualifikasi Conference League melawan Gornik Zabrze, 2-3 di kandang lawan dan 4-1 di kandang sendiri, serta menang tipis 1-0 atas Le Havre di kandang lawan. Monaco mencetak sepuluh gol dan kebobolan dua gol dalam lima pertandingan terakhir mereka.

Rekor pertemuan

Head to Head

Paris Saint-GermainSeriMonaco
2
1
2
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Monaco badge
Monaco
ASM
3
FT
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FT
Champions League
Monaco badge
Monaco
ASM
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FT
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FT
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Monaco badge
Monaco
ASM
1
FT
10Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Ligue 1 pada 6 Maret 2026, dengan Monaco menang 3-1 di Parc des Princes. Sebelum itu, kedua klub bertemu dua kali di Liga Champions pada Februari 2026, dengan PSG menang 3-2 di markas Monaco dan kedua tim bermain imbang 2-2 di Paris. Dalam lima pertemuan terakhir, Monaco menang dua kali, PSG menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang, dengan Monaco mencetak sepuluh gol berbanding sebelas gol milik PSG.

Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
LyonLyonOL
321062+47
M
S
M
2
LilleLilleLIL
321052+37
M
S
M
3
MonacoMonacoASM
220030+36
M
M
4
Paris FCParis FCPAR
211030+34
M
S
5
RennesRennesREN
211054+14
M
S
6
TroyesTroyesTRO
211021+14
M
S
7
LensLensRCL
210164+23
K
M
8
MarseilleMarseilleOM
210142+23
K
M
9
AngersAngersSCO
21013303
M
K
10
StrasbourgStrasbourgSTR
210125-33
M
K
11
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
20204402
S
S
12
BrestBrestB29
20204402
S
S
13
Le MansLe MansLEM
201145-11
K
S
14
Le HavreLe HavreLEH
201112-11
S
K
15
LorientLorientFCL
201112-11
K
S
16
ToulouseToulouseTFC
301225-31
K
S
K
17
NiceNiceNCE
201103-31
K
S
18
AuxerreAuxerreAJA
3003411-70
K
K
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

Di Ligue 1, Monaco saat ini berada di puncak klasemen, sementara PSG menempati posisi ke-11.

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