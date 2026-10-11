Paris Saint-Germain Terancam Sanksi Usai Insiden Mengejutkan di Parc des Princes

Sebuah spanduk politik yang dibentangkan oleh suporter Paris Saint-Germain saat menghadapi Le Mans, Sabtu kemarin, memicu kontroversi luas terkait kemungkinan klub Prancis itu dijatuhi sanksi disipliner, setelah pihak keamanan turun tangan untuk menurunkannya, sebelum para suporter melakukan protes dengan meninggalkan tribun untuk sementara.

Kelompok "Collectif Ultras Paris" membentangkan sebuah spanduk di tribun Auteuil Stadion Parc des Princes, yang bertuliskan: "Milisi kalian menindas, dan pemuda kami melawan", sebagai bentuk sindiran terhadap aksi protes para pelajar dan tuduhan yang diarahkan kepada polisi atas penggunaan kekerasan.

Petugas keamanan bergegas menurunkan spanduk tersebut, yang mendorong para suporter meninggalkan tribun sebagai bentuk protes, sambil melantunkan sejumlah nyanyian, di antaranya "Kebebasan untuk Ultras", sebelum mereka kembali ke tempat duduk masing-masing seusai babak pertama. Peraturan internal stadion melarang pembentangan spanduk yang bersifat politik, ideologis, atau filosofis.

Meski demikian, penjatuhan sanksi kepada Paris Saint-Germain bukanlah hal yang pasti, sebab pihak berwenang disipliner yang berkompeten dapat menyelidiki insiden tersebut, serta menilai isi spanduk dan langkah-langkah yang diambil klub untuk meredam situasi.

Pertandingan berikutnya MCI Champions League 15.00 PSG

Sanksi yang mungkin dijatuhkan untuk insiden semacam ini berkisar antara denda finansial hingga penutupan sebagian tribun, dengan kemungkinan diperhitungkannya tindakan pihak keamanan dan penurunan spanduk sebagai bagian dari situasi yang melatarbelakangi insiden.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai pembukaan penyelidikan atau penjatuhan sanksi kepada klub ibu kota Prancis itu, yang berarti pembicaraan soal pemberian sanksi kepada mereka masih berada dalam ranah kemungkinan, sebagaimana dilaporkan oleh situs Foot Mercato Prancis.