Para pemain Kanada dan Qatar terlibat bentrokan sengit... serta pertengkaran antara kedua pelatih

Bentrokan sengit meletus antara beberapa pemain dan anggota staf teknis Qatar dan Kanada, setelah kemenangan telak Kanada (6-0), Jumat pagi waktu Greenwich, di Stadion "BC Place" di kota Vancouver, Kanada, dalam pertandingan Grup 2 Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Segera setelah wasit meniup peluit akhir, pelatih Qatar, Julen Lopetegui, terlibat pertengkaran dengan rekan sejawatnya di timnas Kanada, Jesse Marsh, yang sedang merayakan kemenangan timnya dengan penuh semangat.

Baca juga

Kekeringan gol terpanjang... Ronaldo kesulitan mencetak gol di turnamen besar

Bukan janji saya... Mourinho tentukan pilihan utamanya untuk memperkuat lini tengah Real Madrid

Marsh mengabaikan teguran tajam Lopetegui, sementara perkelahian sengit meletus di antara beberapa anggota staf teknis dan pemain, di tengah ketegangan yang terjadi selama pertandingan, di mana dua pemain Qatar, Hammam Al-Amin dan Asim Madbou, diusir pada menit ke-33 dan ke-54, sementara bintang Kanada, Ismail Koné, harus ditarik keluar karena mengalami cedera serius di kakinya.

Sejumlah pemain dari kedua tim akhirnya turun tangan untuk meredakan bentrokan tersebut.

Dengan kemenangan ini, tim Kanada mengumpulkan 4 poin dan memuncaki Grup B Piala Dunia 2026, unggul selisih gol atas Swiss yang berada di posisi kedua, sementara Qatar tetap di satu poin, di peringkat keempat dan terakhir, di bawah Bosnia yang berada di peringkat ketiga.

Tim Al-Anabi harus meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina untuk memastikan lolos ke babak berikutnya, sementara Kanada akan berhadapan dengan Swiss dalam pertarungan memperebutkan posisi teratas.