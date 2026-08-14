Dalam kasus klasik perdebatan soal "siapa yang melakukannya lebih dulu?" versus "siapa yang melakukannya lebih baik?", Cole Palmer akhirnya mengakui bahwa ia meminjam selebrasi terkenalnya "cold" dari sahabat dekatnya, Morgan Rogers, namun pada saat yang sama ia bersikeras bahwa dirinyalah alasan utama selebrasi tersebut meraih ketenaran global.

Selama beberapa musim, keduanya saling berdebat dan berseloroh mengenai asal-usul sebenarnya dari selebrasi tersebut, di mana Rogers, mantan pemain Aston Villa, selalu menegaskan bahwa gerakan ini adalah miliknya seorang.

Namun, setelah kedua sahabat itu berkumpul kembali di Stadion Stamford Bridge usai sebelumnya bermain bersama di akademi Manchester City pada masa junior, Palmer memutuskan untuk mengungkap kisah nyata di balik lahirnya selebrasi ini. Ia berkata dalam pernyataannya kepada jaringan "CFC+" sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "The Sun": "Saya tidak ingat persis bagaimana idenya bermula. Kami sedang berbincang dan dia menyuruh saya untuk melakukannya. Dia yang pertama kali melakukannya di pertandingan tengah pekan, lalu kami bermain melawan Luton Town pada hari Sabtu dan saya memberitahunya bahwa saya akan melakukannya. Saya yakin dia berharap saya tidak melakukannya saat itu!".

Palmer menambahkan sambil tertawa: "Ya, dia memang mendahului saya, tapi sayalah yang membuatnya terkenal! Itulah kenyataannya, dan dia sendiri mengakuinya".

Palmer dan Rogers terjalin persahabatan erat di dunia sepak bola yang membentang sejak masa sekolah di akademi Manchester City, bersama rekan-rekan mereka yang kini bermain di Chelsea seperti Romeo Lavia dan Liam Delap. Persahabatan ini berkembang menjadi semacam persaingan yang bersahabat, di mana Rogers sebelumnya mengungkapkan bahwa Palmer adalah orang pertama yang mengiriminya pesan setelah setiap penampilan gemilang yang ia tunjukkan, dan komunikasi di antara mereka tidak pernah terputus meski keduanya terus berusaha saling mengungguli.

Dua tahun lalu, ketika Chelsea bertemu Aston Villa dan "The Blues" menang 3-0 tanpa balas, Rogers mengirim pesan singkat kepada Palmer yang berbunyi: "Jangan mencetak gol ke gawang Villa", lalu datang balasan Palmer yang lebih dingin dari selebrasi terkenalnya: "Penghargaan man of the match akan pulang bersama saya". Dan itulah yang benar-benar terjadi; Palmer bahkan sengaja mengunggah percakapan pribadi di antara mereka melalui Instagram di samping foto penghargaan tersebut.

Candaan pun tidak berhenti di situ; pemilik nomor punggung 10 di Chelsea itu menggoda sahabatnya, Rogers, dengan mengatakan bahwa ia akan menugaskan "juru sita pengadilan" untuk mengejarnya jika ia mencoba melakukan selebrasi tersebut di Stamford Bridge, sebelum akhirnya menyampaikan kabar gembira kepada para suporter tentang kemungkinan mereka berselebrasi bersama pada periode mendatang.

Palmer berkata: "Kami belum pernah membicarakan selebrasi bersama sebelumnya, tapi hal itu kini menjadi kenyataan; dia melakukannya dan saya juga melakukannya. Saya sudah mendaftarkan merek dagang selebrasi ini atas nama saya, jadi jika dia mencoba melakukan gerakan apa pun, dia akan mendapati juru sita di depan pintu rumahnya!".

Keduanya tampak sangat bahagia bisa bermain bersama lagi, di mana mereka menunjukkan pemahaman dan kesiapan yang tinggi selama latihan tembakan yang diunggah klub melalui platform media sosial sebagai persiapan menghadapi pertandingan pertama mereka musim ini di kandang sendiri dalam laga persahabatan melawan Real Sociedad.

Palmer mengakhiri perbincangannya dengan mengenang momen ketika ia mengetahui bergabungnya Rogers ke Chelsea, saat itu Rogers sedang bersama Reece James di pemusatan latihan timnas Inggris: "Saya menemukan panggilan tak terjawab darinya, dan sebuah pesan instan yang mengatakan bahwa saya hanya punya 5 menit untuk menelepon kembali. Saya merasa saat itu dia punya urusan penting. Saya turun ke bawah dan langsung meneleponnya, lalu dia mengumumkan kabar kedatangannya. Saya tidak memercayainya pada awalnya, tapi ketika saya memastikannya, saya melambung karena bahagia".