Pakar perwasitan asal Mesir, Samir Mahmoud Othman, mengakhiri perdebatan seputar penampilan wasit Saudi, Khalid Al-Tarees, selama el clasico antara Al-Hilal dan Al-Ittihad, yang berakhir dengan kemenangan sang pemimpin dengan skor 3-2, pada Sabtu malam, dalam rangkaian pekan kedelapan Liga Roshn Pro, dalam laga yang menyaksikan ketegangan besar di dalam lapangan, yang berlanjut hingga keributan antara para pemain Al-Ittihad dan wasit usai peluit panjang ditiup.

Pernyataan pakar Mesir itu muncul di tengah suasana kemarahan di kubu Al-Ittihad, setelah sejumlah pemain tim memprotes keputusan-keputusan Al-Tarees, terutama di detik-detik akhir pertandingan, yang menyaksikan protes atas cara pengelolaan waktu tambahan, sebelum keadaan memanas usai peluit panjang ditiup.

Dalam pernyataannya melalui program "Rotana Sport ma'a Waleed", Samir Mahmoud Othman memuji penampilan umum wasit Saudi tersebut, menegaskan bahwa ia tidak melihat Al-Tarees merusak laga itu, namun ia menyoroti sebuah poin penting terkait pengelolaan waktu tambahan, yang menurut pandangannya layak ditangani secara berbeda.

Pakar perwasitan Mesir itu berkata: "Al-Tarees menyajikan pertandingan yang hebat, tetapi ia seharusnya menambah waktu tambahan lebih banyak lagi", sebagai isyarat bahwa waktu yang dihitung tidak cukup untuk mengganti seluruh periode penghentian yang terjadi dalam pertandingan, yang menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ketepatan penghitungan waktu tambahan.

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Othman menjelaskan bahwa laga tersebut menyaksikan banyak penghentian, di antaranya waktu yang terpakai dalam penghitungan penalti, di samping kejadian-kejadian lain yang menyebabkan terhentinya permainan, dengan menilai bahwa penambahan waktu tambahan akan memberi pertandingan kesempatan untuk menyelesaikan jalannya laga secara lebih adil dari segi waktu bermain yang sesungguhnya.

Dengan demikian, Samir Mahmoud Othman tidak membebankan tanggung jawab merusak el clasico kepada wasit Khalid Al-Tarees, melainkan memuji penampilannya secara keseluruhan, dengan mencatat sebuah catatan jelas mengenai waktu tambahan. Di sisi lain, penilaian ini muncul di saat dampak pertandingan masih berlanjut, setelah kemarahan para pemain Al-Ittihad atas akhir laga, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Al-Hilal dan memperkukuh posisi puncaknya di Liga Roshn.







