Pelatih asal Spanyol, Unai Emery, manajer Aston Villa, terus mengukuhkan posisinya di antara pelatih-pelatih terkemuka dalam sejarah Liga Premier Inggris, setelah meraih pencapaian baru dalam laga timnya melawan Manchester United di Stadion Old Trafford, dalam pertandingan pekan ke-10 Premier League.
Jaringan Squawka yang mengkhususkan diri dalam statistik menyebutkan bahwa Emery menjalani laga ke-200 miliknya di Liga Premier Inggris, menambahkan satu tonggak baru dalam perjalanan kepelatihannya di lapangan-lapangan Inggris.
Jaringan tersebut menunjukkan bahwa Emery menjadi pelatih asal Spanyol kelima yang mencapai angka ini dalam sejarah kompetisi, bergabung dengan daftar yang berisi rekan-rekan senegaranya Rafael Benitez, Roberto Martinez, Pep Guardiola, dan Mikel Arteta.
|#
|M
|M
|S
|K
|G
|K
|+/-
|POIN
|Performa
|1
|10
|9
|0
|1
|15
|5
|+10
|27
M
M
M
M
M
|2
|10
|7
|1
|2
|26
|7
|+19
|22
M
M
K
M
M
|3
|10
|7
|0
|3
|21
|13
|+8
|21
K
K
K
M
M
|4
|10
|5
|3
|2
|14
|10
|+4
|18
M
K
M
M
K
|5
|10
|5
|1
|4
|19
|16
|+3
|16
K
M
K
M
M
|6
|10
|4
|4
|2
|12
|10
|+2
|16
M
M
K
K
S
|7
|10
|4
|3
|3
|16
|14
|+2
|15
M
M
M
M
K
|8
|10
|3
|5
|2
|16
|11
|+5
|14
K
M
S
K
S
|9
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|+2
|14
M
K
S
S
K
|10
|10
|3
|4
|3
|14
|17
|-3
|13
S
S
M
M
S
|11
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|-1
|12
K
M
M
M
S
|12
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
S
K
M
K
K
|13
|10
|2
|5
|3
|11
|11
|0
|11
K
S
S
K
S
|14
|10
|3
|2
|5
|15
|20
|-5
|11
K
S
S
K
M
|15
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|-2
|10
S
S
M
M
K
|16
|10
|2
|3
|5
|9
|13
|-4
|9
M
K
S
K
K
|17
|10
|3
|0
|7
|10
|19
|-9
|9
K
M
K
K
M
|18
|10
|1
|5
|4
|14
|19
|-5
|8
S
K
K
S
S
|19
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
M
K
S
K
K
|20
|10
|2
|1
|7
|10
|24
|-14
|7
K
K
K
K
M