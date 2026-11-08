Pelatih asal Spanyol, Unai Emery, manajer Aston Villa, terus mengukuhkan posisinya di antara pelatih-pelatih terkemuka dalam sejarah Liga Premier Inggris, setelah meraih pencapaian baru dalam laga timnya melawan Manchester United di Stadion Old Trafford, dalam pertandingan pekan ke-10 Premier League.

Jaringan Squawka yang mengkhususkan diri dalam statistik menyebutkan bahwa Emery menjalani laga ke-200 miliknya di Liga Premier Inggris, menambahkan satu tonggak baru dalam perjalanan kepelatihannya di lapangan-lapangan Inggris.

Jaringan tersebut menunjukkan bahwa Emery menjadi pelatih asal Spanyol kelima yang mencapai angka ini dalam sejarah kompetisi, bergabung dengan daftar yang berisi rekan-rekan senegaranya Rafael Benitez, Roberto Martinez, Pep Guardiola, dan Mikel Arteta.