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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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Old Trafford menjadi saksi malam bersejarah Emery di Premier League

U. Emery
P. Guardiola
M. Arteta
Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League
Spanyol
Inggris

Angka yang hanya bisa dicapai oleh para pemain besar

Pelatih asal Spanyol, Unai Emery, manajer Aston Villa, terus mengukuhkan posisinya di antara pelatih-pelatih terkemuka dalam sejarah Liga Premier Inggris, setelah meraih pencapaian baru dalam laga timnya melawan Manchester United di Stadion Old Trafford, dalam pertandingan pekan ke-10 Premier League.

Jaringan Squawka yang mengkhususkan diri dalam statistik menyebutkan bahwa Emery menjalani laga ke-200 miliknya di Liga Premier Inggris, menambahkan satu tonggak baru dalam perjalanan kepelatihannya di lapangan-lapangan Inggris.

Jaringan tersebut menunjukkan bahwa Emery menjadi pelatih asal Spanyol kelima yang mencapai angka ini dalam sejarah kompetisi, bergabung dengan daftar yang berisi rekan-rekan senegaranya Rafael Benitez, Roberto Martinez, Pep Guardiola, dan Mikel Arteta.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
ArsenalArsenalARS
10901155+1027
M
M
M
M
M
2
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
10712267+1922
M
M
K
M
M
3
Manchester CityManchester CityMCI
107032113+821
K
K
K
M
M
4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
M
K
M
M
K
5
ChelseaChelseaCHE
105141916+316
K
M
K
M
M
6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
M
M
K
K
S
7
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
104331614+215
M
M
M
M
K
8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
K
M
S
K
S
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
10352108+214
M
K
S
S
K
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
S
S
M
M
S
11
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
103341011-112
K
M
M
M
S
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
103341316-312
S
K
M
K
K
13
Hull CityHull CityHUL
102531111011
K
S
S
K
S
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
103251520-511
K
S
S
K
M
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
S
S
M
M
K
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
M
K
S
K
K
17
Coventry CityCoventry CityCOV
103071019-99
K
M
K
K
M
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
101541419-58
S
K
K
S
S
19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
M
K
S
K
K
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
K
K
K
K
M
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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