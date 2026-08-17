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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Odegaard: Premier League Saja Tidak Cukup, Kami Ingin Lebih

Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield
M. Oedegaard
B. Guimaraes
Inggris
Wales
Norwegia
Brasil

Ambisi kapten Arsenal tanpa batas

Martin Odegaard, kapten Arsenal, memperingatkan para pesaing bahwa klubnya sangat berhasrat untuk meraih banyak gelar musim ini, dan puas hanya dengan Liga Primer Inggris saja tidaklah cukup.

Pemain asal Norwegia itu tampil gemilang dalam kemenangan telak Arsenal atas Manchester City dengan skor 3-0 pada laga Community Shield kemarin, Minggu, di mana ia mencetak satu gol dan meraih penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan.

Penampilan dominan tersebut membuatnya semakin berhasrat untuk meraih lebih banyak lagi menjelang musim baru, yang dimulai dengan laga pembuka Arsenal di liga melawan Coventry pada hari Jumat mendatang.

Odegaard mengatakan dalam pernyataan yang dikutip oleh surat kabar Inggris "Daily Mail": "Kami ingin menunjukkan level kami".

Ia menambahkan: "Tentu saja, kami memenangkan liga tahun lalu. Namun tahun ini kami menginginkan lebih. Ada banyak hal yang bisa kami perebutkan. Kami ingin mengulang pencapaian di liga, ditambah gelar-gelar lainnya. Kami masih punya banyak pekerjaan, dan masih ada ruang luas untuk berkembang".

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Arsenal
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Odegaard juga sangat memuji rekrutan baru Bruno Guimaraes, yang didatangkan dari Newcastle dengan nilai 75 juta pound sterling, dan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Arsenal melawan Manchester City.

Ia melanjutkan: "Sungguh luar biasa, dan sangat natural. Sejak hari pertama ia bergabung, semuanya terasa sangat natural. Meskipun kami pernah terlibat beberapa perselisihan besar dengannya di masa lalu, ia kini menjadi bagian yang natural dari tim".

Ia meneruskan: "Anda bisa melihat kualitasnya. Ia mampu merebut bola, ia seorang petarung, tetapi ia juga memiliki kualitas tinggi dalam mengolah bola".

Ia menuturkan: "Ia memiliki keistimewaan itu, apa lagi yang bisa saya katakan. Ia sangat tenang dengan bola. Ia selalu mengambil waktu yang cukup dan menemukan celah umpan".

Ia menutup: "Sejak momen pertama latihan dimulai, Anda bisa merasakan kehadiran dan bakatnya. Ia pemain yang hebat. Saya menantikannya".

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