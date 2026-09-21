Nyanyian Suporter Jadi Bukti: Al-Ittifaq Ajukan Keluhan Resmi terhadap Al-Ittihad

Klub Al-Ettifaq mengajukan pengaduan resmi kepada Otoritas Kekayaan Intelektual Saudi, sebagai bentuk keberatan atas pendaftaran merek dagang "Itti ITTI" oleh klub Al-Ittihad.

Keberatan Al-Ettifaq, menurut surat kabar Al-Riyadiyah Saudi, didasarkan pada fakta bahwa klub tersebut telah menggunakan sebutan "Itti" selama bertahun-tahun, dan bahwa nama itu telah menjadi bagian dari identitas para pendukungnya. Manajemen klub memperkuat pengaduannya dengan sejumlah bukti yang mendokumentasikan penggunaan sebutan tersebut dalam nyanyian para suporter tim, di samping kemunculannya dalam produk dan materi media yang terkait dengan klub selama tahun-tahun terakhir.

Al-Ettifaq khawatir bahwa pendaftaran merek dagang oleh Al-Ittihad dapat memengaruhi haknya di masa depan dalam menggunakan nama "Itti", baik pada produk maupun aktivitas komersial dan medianya. Hal inilah yang mendorong manajemen untuk mengambil langkah resmi guna menuntut perlindungan atas hak-hak klub yang terkait dengan sebutan tersebut.

Sumber-sumber menjelaskan bahwa manajemen Al-Ettifaq melampirkan sejumlah dokumen dan materi dokumentasi yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya dalam keberatannya, dengan tujuan membuktikan bahwa klub lebih dahulu menggunakan nama "Itti", sekaligus menegaskan keterkaitan sebutan tersebut dengan klub dan para pendukungnya.

Saat ini Al-Ettifaq menunggu keputusan yang akan diambil Otoritas Kekayaan Intelektual Saudi terkait keberatan tersebut, setelah mempelajari dokumen dan bukti yang diajukan manajemen klub untuk mendukung posisinya.

Sebelumnya, klub Al-Ittihad pada Juli lalu mengumumkan peluncuran merek dagangnya "Itti", sebagai bagian dari strategi yang bertujuan mengembangkan merek dan memperkuat kehadirannya, di samping memanfaatkannya untuk mendiversifikasi sumber pendapatan serta mendukung pertumbuhan komersial dan investasi klub.

Pengaduan Al-Ettifaq ini muncul dalam kerangka upaya klub untuk mempertahankan hak-haknya yang berkaitan dengan sebutan tersebut, sambil menunggu hasil dari prosedur resmi di hadapan Otoritas Kekayaan Intelektual Saudi.