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Fey. Rotterdam vs. Inter Milan: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 de Kuip

Pertandingan antara Fey. Rotterdam dan Inter Milan dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

Fey. Rotterdam vs. Inter Milan hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Feyenoord dan Inter Milan dapat disaksikan secara langsung di DAZN. Tautan berikut akan membawa Anda langsung ke siarannya.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Fey. Rotterdam dan Inter Milan?

Feyenoord memasuki laga ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Pada laga terbaru, tim asal Rotterdam itu bermain imbang 1-1 melawan Fortuna Sittard. Sebelumnya, mereka juga bermain imbang melawan PSV (1-1) dan kalah dari Real Betis di Liga Champions (0-1). Sisi positifnya, Feyenoord menang atas Telstar (4-3) dan Como (2-3 dari sudut pandang tim tamu). Mereka mencetak total sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi juga kebobolan delapan gol.

Inter Milan mencatat tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-3 dari AC Milan dalam derbi Milan. Sebelumnya, Inter menang di Serie A atas Venezia (2-0) dan Firenze (1-2 dari sudut pandang tim tamu), serta di Liga Champions atas Shakhtar Donetsk (1-0). Dalam lima pertandingan tersebut, Inter mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol.

Fey. Rotterdam vs. Inter Milan: Susunan pemain

Fey. Rotterdam vs. Inter Milan: Performa

Fey. Rotterdam vs. Inter Milan: Rekor pertemuan

Fey. Rotterdam vs. Inter Milan: Klasemen