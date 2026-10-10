Pemain Maroko, Youssef En-Nesyri, penyerang Al-Ittihad, mencuri perhatian dalam Klasiko Al-Hilal setelah mencetak gol istimewa ke gawang rekan senegaranya, Yassine Bounou, kiper "sang pemimpin", pada Sabtu malam, dalam pertandingan pekan kedelapan Liga Roshn Saudi, sehingga ia mencatatkan angka bersejarah menurut jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri dalam statistik sepak bola.

Gol En-Nesyri terjadi pada menit ke-22 babak pertama, setelah ia memanfaatkan umpan luar biasa dari rekannya, Marwan Al-Sahafi, sebelum melepaskan tembakan roket yang bersarang di gawang, dalam sebuah momen yang mencerminkan ketajaman penyerang Maroko tersebut dan kemampuannya memanfaatkan peluang dalam laga-laga besar.

Menurut jaringan "Opta", gol En-Nesyri merupakan gol pertama yang dicetak Al-Ittihad ke gawang Al-Hilal dari luar kotak penalti di Liga Pro Saudi sejak gol Saud Abdulhamid pada April 2021, sehingga penyerang Maroko itu menorehkan jejaknya dalam catatan pertemuan kedua rival dengan sebuah pencapaian statistik yang mencolok.

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Keistimewaan gol En-Nesyri tidak berhenti pada statistik ini, karena ia menjadi pemain Maroko kelima yang berhasil menggetarkan gawang Bounou dalam pertandingan Liga Pro Saudi, bergabung dalam daftar yang mencakup rekan senegaranya Abderrazak Hamdallah, Karim El Berkaoui, Mourad Batna, dan Romain Saïss.

Pencapaian ini mencerminkan keunikan pertemuan antara En-Nesyri dan Bounou, yang memiliki hubungan istimewa di jajaran timnas Maroko, namun berubah menjadi rival dalam Klasiko, setelah penyerang Al-Ittihad itu berhasil mengejutkan kiper Al-Hilal dengan tembakan keras yang tak mampu ditepisnya.

Dengan demikian, gol En-Nesyri bukan sekadar upaya sukses untuk memberi keunggulan bagi Al-Ittihad dalam salah satu pertandingan terpenting pekan ini, melainkan juga membawa makna statistik yang istimewa, setelah mengakhiri penantian lebih dari lima tahun untuk sebuah gol Al-Ittihad dari luar kotak penalti ke gawang Al-Hilal, dan menuliskan namanya dalam daftar terbatas pemain Maroko yang menggetarkan gawang Bounou di Liga Pro Saudi.







