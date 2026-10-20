"Nasibnya di tangan Mourinho": Klub-klub besar Inggris memburu bintang Real Madrid

Trent Alexander-Arnold, bek kanan Real Madrid, mulai memikirkan masa depannya jauh dari Los Blancos, di tengah menurunnya menit bermainnya musim ini serta meningkatnya minat sejumlah raksasa Liga Primer Inggris untuk mendatangkannya.

Menurut situs "TEAM talk", klub-klub seperti Liverpool, Chelsea, Arsenal, dan Manchester City memantau situasi pemain Inggris berusia 27 tahun tersebut, di tengah rasa frustrasi akibat terbatasnya peluangnya untuk tampil sebagai starter di bawah arahan pelatih Jose Mourinho, di mana ia hanya memulai beberapa pertandingan di Liga Spanyol musim ini.

Perkembangan ini datang saat Liverpool tengah mencari penguatan di posisi bek kanan, menyusul cedera yang dialami Jeremie Frimpong, yang mungkin saja membuka pintu bagi kembalinya Arnold ke Stadion "Anfield", yang ia tinggalkan untuk bergabung dengan Real Madrid.

Dengan menunggu sikap sang pemain, minimnya menit bermain tampak menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan langkah berikutnya, sementara beberapa klub Inggris mengawasi situasi sambil menanti perkembangan apa pun yang bisa membuka jalan bagi kepindahannya.