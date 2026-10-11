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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Nama tak terduga puncaki penilaian El Clasico Al Hilal vs Al Ittihad

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
J. Simic
Y. En-Nesyri
O. Watkins
Arab Saudi
Serbia
Maroko
Inggris

Simic Memuncaki Daftar, Watkins Puas di Posisi Kedua

Bek Al Ittihad asal Serbia, Jan Carlo Simic, mencuri perhatian dalam el clasico menghadapi Al Hilal, setelah menduduki puncak penilaian para pemain kedua tim di situs "SofaScore", mengungguli striker Al Hilal asal Inggris, Ollie Watkins, meskipun timnya kalah dengan skor 2-3, pada pekan kedelapan Liga Roshn Arab Saudi.

Simic meraih penilaian 8,4 poin, unggul tipis atas Watkins yang memperoleh 8,3 poin, meskipun ia berkontribusi dalam tiga gol Al Hilal dengan mencetak gol kedua serta menciptakan gol pertama dan ketiga untuk pemain Brasil Gabriel Martinelli dan pemain Belanda Crysencio Summerville.

Gelandang Al Hilal asal Portugal, Ruben Neves, dan striker Al Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, menempati peringkat ketiga bersama dengan penilaian 8 poin untuk masing-masing, setelah En-Nesyri mencetak gol pertama Al Ittihad, sementara Neves tidak memberikan kontribusi gol.

Bek kiri Al Hilal asal Prancis, Theo Hernandez, berada di peringkat kelima dengan penilaian 7,8 poin, sedangkan bek kiri Al Ittihad, Faris Abdi, berada di dasar daftar dengan perolehan 5,8 poin.

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