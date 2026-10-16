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Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Mimpi yang tertunda terus menghantui Benzema: akankah ia kembali ke rumah lamanya?

K. Benzema
Al Hilal vs Al Hazem
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Al Hazem
Saudi Pro League
Lyon vs Nice
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Setelah kepergiannya dari Al Hilal

Karim Benzema belum kehilangan harapan untuk kembali ke akarnya, karena gagasan mengenakan jersey Olympique Lyon masih terus menghantui striker Prancis itu, meski usianya telah mencapai 38 tahun dan ia kini jauh dari lapangan tanpa klub, setelah kontraknya dengan Al Hilal Arab Saudi diputus.

Karim Djaziri, mantan agen Benzema, mengungkapkan bahwa kembali ke Lyon merupakan keinginan lama bintang Prancis tersebut, sembari menegaskan bahwa keterikatannya dengan Arab Saudi menghalangi terwujudnya hal itu pada musim panas ini.

Djaziri berkata, saat tampil dalam program "Rioll Club": "Dia sudah lama memikirkan untuk kembali ke Lyon. Itu kotanya, timnya, dan klubnya. Berbeda dengan banyak pemain lain, Karim hanya pernah bermain untuk dua klub, dan itu adalah hal yang jarang terjadi di sepak bola modern."

Dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato" Prancis, Djaziri juga mengkritik proyek sepak bola Arab Saudi, dengan menilai bahwa membeli klub-klub Eropa akan memberi Arab Saudi ketenaran yang lebih besar daripada membangun liga milik mereka sendiri.

Meski saat ini Benzema tidak terikat dengan klub mana pun, striker Prancis itu belum mengumumkan pensiun dari sepak bola, sementara masa depannya masih belum jelas, di tengah berbagai pertanyaan mengenai kemampuannya untuk terus bermain dan peluang mewujudkan impian kembali ke Lyon sebelum menutup layar kariernya.

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