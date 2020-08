Percayalah, Mikel Arteta Akan Beri Arsenal Trofi-Trofi Berikutnya Setelah Piala FA

Selamat datang, Mikel Arteta. Era baru dimulai!

Gelar Piala FA yang diraih The Gunners Sabtu lalu seakan memberi sinyal bahwa klub London Utara di bawah polesan Arteta siap merebut trofi-trofi bergengsi berikutnya pada musim depan.

Bayangkan, hanya dalam rentang delapan bulan sejak menggantikan manajer Unai Emery pada Desember lalu, Arteta berhasil mempersembahkan sebuah piala sekaligus menyelamatkan musim kelam Arsenal di periode 2019/20.

Fans Arsenal sampai-sampai berguyon: Arteta cuma perlu waktu delapan bulan untuk bisa memiliki trofi yang sama jumlahnya dengan yang dimiliki rival abadi mereka, Hotpsur, dalam 21 tahun! Alih-alih guyon, toh nyatanya ini fakta.

Tak heran bila penggila Arsenal begitu optimstis, Arteta berpotensi menghadirkan kembali kejayaan di Emirates Stadium di musim-musim berikutnya.

