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Messi mengikuti jejak Buffon dalam perburuan Ballon d'Or

L. Messi
G. Buffon
Inter Miami CF
Argentina
World Cup
Argentina
Italia
AS

Si Kutu Loncat Terus Mengukir Sejarah

Lionel Messi, legenda timnas Argentina, mencatatkan angka istimewa dalam ajang perebutan Ballon d'Or 2026.

Panitia Ballon d'Or telah mengumumkan 20 pemain pertama dalam daftar terbaik, di mana pemilihan tersebut tidak memunculkan nama La Pulga, sehingga memastikan keberadaannya di antara 10 pemain terbaik.

Menurut jaringan "Stats Foot" yang mengkhususkan diri dalam statistik, Lionel Messi (39 tahun dan 4 bulan) menjadi pemain tertua yang masuk dalam 10 pemain terbaik penghargaan Ballon d'Or sejak Gianluigi Buffon, kiper legendaris Italia, pada 7 Desember 2017 (39 tahun dan 10 bulan).

Perlu diingat bahwa Lionel Messi berhasil memimpin timnas negaranya ke final Piala Dunia 2026, sebelum kalah dalam perebutan gelar dari Spanyol.

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