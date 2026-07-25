Sejumlah laporan media, pada Sabtu pagi ini, mengungkap keterlibatan pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, dalam transfer pemain Pantai Gading, Yan Diomande, bintang Leipzig Jerman, yang dikaitkan untuk mengenakan kostum "Los Merengues" pada musim panas ini.

Real Madrid sebelumnya telah mengajukan tawaran pertama senilai 90 juta euro ditambah 10 juta euro sebagai tambahan, namun ditolak oleh klub Jerman tersebut, terutama karena pemain itu mendapat minat besar dari beberapa klub Eropa. Simak detailnya

Jurnalis Italia, Fabrizio Romano, menyebutkan bahwa Manchester City dan Arsenal telah menghubungi Diomande selama beberapa hari terakhir, tetapi pemain itu tidak menunjukkan kesediaannya untuk mengenakan kostum salah satu dari keduanya.

Pakar transfer sepak bola itu menjelaskan bahwa Mourinho terlibat kuat dalam transfer ini, setelah memberikan lampu hijau kepada manajemen untuk mengintensifkan negosiasi terkait perekrutan pemain tersebut, meskipun tawaran pertama ditolak.









Meski ada nama-nama sekelas duo Brasil, Vinicius Junior dan Rodrygo, serta pemain Prancis Kylian Mbappe, di samping pemain Maroko Brahim Diaz, pelatih Portugal itu menilai bahwa lini depan membutuhkan lebih banyak kecepatan dan vitalitas, dan ia menemukan sosok yang dicarinya pada winger Pantai Gading tersebut.

Perlu dicatat bahwa Liverpool sebelumnya telah mengajukan tawaran yang sama dengan tawaran pertama Real Madrid dan ditolak, di tengah laporan yang menunjukkan adanya kesepakatan pemain itu dengan Paris Saint-Germain, tetapi hingga kini klub terakhir belum muncul dalam bursa ini dalam bentuk resmi apa pun.