Penyerang Al Hilal asal Inggris, Ollie Watkins, mengungkapkan keberatannya terhadap wasit Saudi Khalid Al Turais yang memimpin laga El Clasico melawan Al Ittihad di Liga Roshn.

Al Hilal menang atas rival beratnya, Al Ittihad, dengan skor 3-2, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Sabtu malam, di Stadion Kingdom Arena, ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Watkins mengatakan dalam pernyataannya kepada kanal "Thmanyah" seusai laga: "Ini laga berkualitas tinggi, apalagi kami baru saja kembali dari jeda internasional. Kami berlatih selama berhari-hari, tetapi tidak ada yang sebanding dengan menjalani pertandingan dengan kekuatan penuh."

Ia menambahkan: "Ini adalah duel memperebutkan puncak klasemen, dan Anda bisa melihat betapa pentingnya laga ini bagi semua orang. Ada banyak euforia dan perayaan, tetapi yang terpenting adalah kami meraih tiga poin, dan saya sangat senang."

Watkins mencetak gol kedua Al Hilal pada menit ke-30 pertandingan, setelah kesalahan bek Portugal Danilo Pereira, sementara ia menyumbang assist untuk gol pertama dan ketiga bagi dua pemain sayap, Gabriel Martinelli asal Brasil dan Crysencio Summerville asal Belanda.

Mengenai assist gol pertama, ia berkata: "Saya berusaha mencapai garis gawang dan mengembalikan bola ke belakang. Saya tidak tahu bahwa dia (Martinelli) ada di sana, tetapi saya hanya mengoper bola ke area yang menurut saya tepat."

Adapun soal gol yang ia cetak sendiri, ia menjelaskan: "Ruben (Neves) selalu mencari peluang untuk mengirim umpan silang, lalu saya maju mendahuluinya (Danilo Pereira) karena saya menyadari dia terlambat bereaksi, dan saya menghukumnya atas kesalahan yang ia lakukan."

Di sisi lain, penyerang Inggris itu menganggap bahwa ia mencetak satu gol lagi yang sah namun dianulir karena bola menyentuh tangannya sebelum masuk ke gawang di penghujung babak pertama.

Ia menutup: "Terus terang saya mencetak satu gol lagi, tetapi sayangnya dianulir. Saya tahu itu keputusan yang sulit, dan saya tidak akan mengomentarinya, tetapi saya merasa itu gol yang sah."