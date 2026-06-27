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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mesir dan Cape Verde masuk dalam daftar bersejarah... sementara Senegal menyamai rekor Maroko

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7 tim Afrika lolos ke babak kedua Piala Dunia untuk pertama kalinya... Menanti Aljazair

Tim nasional Mesir dan Cape Verde masuk dalam daftar sejarah Afrika di Piala Dunia, setelah keduanya lolos pada Sabtu pagi ini ke babak kedua turnamen yang digelar untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Timnas Mesir berhasil mematahkan kutukan dalam partisipasi keempatnya setelah edisi 1934, 1990, dan 2018, serta memastikan tempatnya di babak kedua untuk pertama kalinya.

Timnas Mesir menempati posisi kedua di Grup 7 dengan raihan 5 poin setelah meraih hasil imbang berharga 1-1 melawan Iran, sementara Timnas Belgia memuncaki grup tersebut hanya berdasarkan selisih gol.

Sementara itu, timnas Cape Verde melaju ke babak kedua dalam partisipasi pertamanya sepanjang sejarah, setelah finis di posisi kedua Grup 8 dengan raihan 3 poin dari 3 hasil imbang, di belakang Spanyol yang memuncaki grup dengan 7 poin.

Timnas Cape Verde dan Mesir kini menempati urutan kesembilan dan kesepuluh dalam daftar tim-tim Afrika yang lolos ke babak kedua Piala Dunia sepanjang sejarah.

Kedua tim ini mengikuti jejak 8 tim lainnya, yaitu: Nigeria, Maroko, Senegal, Ghana, Kamerun, Aljazair, Afrika Selatan, dan Pantai Gading.

Afrika Selatan dan Pantai Gading juga baru saja memastikan lolos untuk pertama kalinya pada edisi kali ini, beberapa hari yang lalu.

Babak 16 besar Piala Dunia kali ini akan menyaksikan partisipasi 7 tim Afrika untuk pertama kalinya dalam sejarah, yaitu Maroko, Afrika Selatan, Pantai Gading, Cape Verde, Mesir, Senegal, dan Ghana, sementara Aljazair berpotensi bergabung dengan mereka besok, Minggu.

Dalam konteks yang sama, tim nasional Senegal dan Ghana berhasil meraih lolos untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka pada edisi ini, sehingga menyamai rekor Afrika dalam jumlah kali lolos yang dipegang oleh Maroko dan Nigeria.

Peringkat tim-tim Afrika berdasarkan jumlah kali lolos adalah sebagai berikut: Nigeria (3 kali), Maroko (3 kali), Senegal (3 kali), Ghana (3 kali), Kamerun (1 kali), Aljazair (1 kali), Afrika Selatan (1 kali), Pantai Gading (1 kali), Cape Verde (1 kali), dan Mesir (satu kali).

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