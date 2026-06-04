Mesin utang: bagaimana Inter menjual pendapatan masa depan demi kesuksesan hari ini

Dunia sepak bola semakin dipengaruhi oleh modal, di mana ekuitas swasta memainkan peran yang semakin besar. Akuisisi klub-klub seperti A.C. Milan, Chelsea, dan Olympique Lyon menunjukkan bahwa perusahaan investasi semakin sering memandang sepak bola internasional sebagai pasar yang menjanjikan.

Dalam buletin Cleats & Cashflows, kami mengulas perkembangan ini. Kami meneliti peluang strategis apa yang ditawarkan tren ini, namun juga menyoroti risiko yang menyertai meningkatnya investasi finansial di sepak bola. Edisi ini merupakan bab ketiga dari seri mini Milan kami, yang terdiri dari empat blog. Senin lalu kami menerbitkan blog pertama, ini adalah yang kedua dari seri tersebut.

Sebelumnya kami telah membahas rekonstruksi institusional AC Milan, dan awal pekan ini perhatian beralih ke sisi lain kota: Inter Milan. Sementara kisah Milan baru-baru ini ditandai dengan stabilisasi di bawah Elliott dan pertumbuhan lebih lanjut di bawah RedBird, Inter mengikuti jalur yang sangat berbeda. Jalur tersebut ditandai dengan pemilik yang ambisius, kesuksesan olahraga, dan strategi keuangan yang pada akhirnya terbukti tidak berkelanjutan, sehingga kendali jatuh ke tangan kreditor.

Ketika Oaktree mengambil alih kendali Inter pada 2024, mereka tidak mewarisi klub dengan masalah olahraga. Sebaliknya: di bawah Suning, Inter meraih gelar, kembali memainkan peran penting di Liga Champions, dan kembali ke puncak Serie A. Namun, secara finansial, situasinya jauh lebih suram.

Tantangan bagi Oaktree pun tidak terletak di lapangan, melainkan di luar lapangan: mengubah organisasi yang sangat bergantung pada utang dan pembiayaan eksternal menjadi model yang lebih sehat dan berkelanjutan secara finansial.

Mesin utang: obligasi dan trik keuangan

Keputusan keuangan terpenting Suning diambil pada Desember 2017. Hanya satu setengah tahun setelah akuisisi, Inter mengumpulkan 300 juta euro melalui pinjaman obligasi. Obligasi tersebut diterbitkan melalui Inter Media & Communication, sebuah perusahaan terpisah yang telah didirikan pada 2014 di bawah mantan pemilik Erick Thohir. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu lima tahun dan bunga sebesar 4,875%.

Konstruksi di baliknya cerdas, namun juga berisiko. Alih-alih meminjam uang secara langsung, Inter menggunakan pendapatan masa depan sebagai jaminan. Misalnya, hak siar televisi, kontrak sponsor, dan pendapatan komersial lainnya. Dengan demikian, investor berhak atas sebagian dari aliran dana masa depan tersebut, sementara Inter dapat langsung memanfaatkan dana tambahan tersebut.

Ide tersebut bukanlah hal yang unik. Klub-klub seperti Real Madrid juga memanfaatkan bentuk pembiayaan serupa. Namun, bagi Inter, penerbitan obligasi tersebut merupakan langkah penting: pendapatan masa depan mulai saat itu secara struktural digunakan untuk menarik pembiayaan baru.

Hal itu memiliki konsekuensi. Sejak saat itu, pemegang obligasi memiliki prioritas atas sebagian pendapatan klub. Sebelum Inter dapat menggunakan dana untuk kegiatan sepak bola sehari-hari, kewajiban bunga dan pelunasan utang harus dibayarkan terlebih dahulu.

Dengan hasil dari obligasi tersebut, Inter melunasi utang yang ada dan menciptakan ruang keuangan tambahan. Uang tersebut tidak langsung digunakan untuk transfer pemain. Untuk investasi dalam skuad, klub tetap bergantung pada pemegang saham, pembayaran transfer yang dicicil, dan anggaran gaji yang terus meningkat.

Obligasi tersebut pada dasarnya memberikan hal lain: kelonggaran keuangan langsung. Namun, hal itu tentu saja memiliki konsekuensinya. Suku bunga 4,875% tampak menguntungkan pada saat itu, tetapi tetap berarti sekitar 15 juta euro biaya bunga tahunan. Bersama dengan beban pembiayaan lainnya, total tagihan bunga pada 2017/18 mencapai sekitar 35 juta euro, hampir 10% dari pendapatan tahunan.

Namun, Suning memiliki alasan yang jelas untuk memilih utang. Pinjaman baru lebih murah daripada terus-menerus menyuntikkan dana sendiri ke klub. Selain itu, kendali atas klub tetap sepenuhnya di tangan pemilik. Risikonya hanya ditunda ke masa depan: jika pendapatan tidak sesuai harapan, beban utang akan tetap ada.

Pandemi COVID-19 menunjukkan betapa pentingnya fleksibilitas tersebut. Ketika suporter tidak lagi diperbolehkan masuk ke stadion, sumber pendapatan utama nyaris hilang sepenuhnya. Pada musim 2020/21, Inter diperkirakan kehilangan sekitar 45 juta euro dari pendapatan pertandingan.

Untuk menjaga kas tetap mencukupi, klub memperluas program obligasi yang ada pada 2020 dengan tambahan 75 juta euro. Akibatnya, total utang yang belum dibayar naik menjadi sekitar 375 juta euro. Beban bunga pun tentu saja ikut meningkat. Pada 2021/22, Inter membayar hampir 48 juta euro untuk bunga, sekitar 12% dari pendapatan.

Pada awal 2022, obligasi awal hampir jatuh tempo. Pada saat yang sama, Suning di Tiongkok semakin tertekan. Oleh karena itu, putaran pembiayaan baru tidak dapat dihindari.

Perangkap refinansialisasi

Pada Februari 2022, Inter kembali menggalang dana melalui pasar modal. Kali ini berupa obligasi senilai 415 juta euro dengan jangka waktu hingga 2027. Suku bunga sebesar 6,75% jauh lebih tinggi dibandingkan pinjaman sebelumnya.

Itu bukanlah kebetulan. Posisi keuangan Inter memburuk, peringkat kreditnya diturunkan, dan dampak pandemi masih terlihat dalam angka-angka tersebut.

Di sini terlihat jelas berapa biaya sebenarnya yang harus ditanggung klub akibat strategi utang tersebut. Hanya untuk obligasi ini saja, Inter membayar bunga hampir 28 juta euro per tahun. Biaya pembiayaan lainnya masih ditambahkan di atasnya.

Dampaknya semakin terlihat. Pada musim 2023/24, Inter memiliki beban bunga tertinggi di seluruh Serie A, yaitu sekitar 35 juta euro. Sebagai perbandingan: Juventus membayar sekitar 20 juta, Roma 11 juta, dan AC Milan kurang dari 1 juta.

Total utang bersihnya pun tetap yang tertinggi di Italia, yaitu sekitar 311 juta euro. Setiap euro yang dihasilkan Inter harus terlebih dahulu dibayarkan kepada para pemberi pinjaman sebelum ada sisa nilai bagi klub itu sendiri.

Perlahan-lahan, tekanan finansial tersebut mulai memengaruhi kebijakan olahraga. Apa yang dulunya dimaksudkan sebagai cara untuk memberi klub ruang finansial yang lebih luas, semakin menjadi batasan.

Hal ini terlihat jelas di bursa transfer. Antara musim 2018/19 dan 2021/22, Inter menghabiskan sekitar 271 juta euro secara bersih untuk pemain baru. Dalam tiga musim berikutnya, situasinya berbalik sepenuhnya: klub justru mendapatkan lebih banyak uang dari transfer daripada yang dibelanjakan.

Inter berubah dari pembeli yang ambisius menjadi klub yang semakin sering harus menjual pemain untuk menjaga keuangan tetap teratur.

Inilah rekayasa keuangan dalam praktiknya. Inter tidak berhenti berinvestasi dalam sepak bola, tetapi semakin jarang melakukannya dengan dana sendiri.

Antara 2017 dan 2024, program obligasi menyediakan pembiayaan baru, membantu klub melewati masa-masa sulit, dan memungkinkan dilakukannya investasi. Pada saat yang sama, program tersebut membebani organisasi dengan beban bunga struktural, sehingga ruang gerak finansial semakin menyempit.

Hal ini tidak hanya memengaruhi kebijakan di kantor, tetapi pada akhirnya juga ambisi olahraga di lapangan. Dampak dari beban bunga tersebut baru benar-benar terlihat jelas ketika kita melihat arus kas. Antara musim 2018/19 dan 2023/24, Inter secara rutin menghasilkan arus kas operasional yang signifikan. Namun, begitu pembayaran bunga dan pajak diperhitungkan, sisa kas yang tersisa seringkali jauh lebih sedikit.

Musim Arus kas operasional sebelum bunga dan pajak (€m) Arus kas setelah bunga dan pajak (€m) 2018/19 74 48 2019/20 116 95 2020/21 43 -1 2021/22 18 -34 2022/23 13 -29 2023/24 88 46

Maurits Linders

Gambar 1: Perkembangan arus kas operasional, arus kas bebas, dan pembayaran bunga Inter berdasarkan laporan arus kas.

Strategi utang yang selama bertahun-tahun memungkinkan pertumbuhan Inter, pada akhirnya benar-benar berakhir setelah Oaktree mengambil alih kendali klub.

Pada tahun 2025, pemilik baru memutuskan untuk melakukan refinancing lebih awal atas obligasi yang akan jatuh tempo pada tahun 2027. Pinjaman baru tersebut berlaku hingga tahun 2030 dan memiliki suku bunga yang jauh lebih rendah, yaitu 4,52%. Dengan demikian, biaya bunga tahunan dilaporkan turun sekitar 12 juta euro.

Yang menarik, ketiga penerbitan obligasi ini hampir menceritakan seluruh kisah masa kepemilikan Inter.

- 4,875% pada 2017: para investor percaya pada rencana masa depan Suning.

- 6,75% pada 2022: beban utang yang tinggi dan kerentanan finansial klub semakin terlihat.

- 4,52% pada 2025: setelah akuisisi oleh Oaktree, kepercayaan pemberi pinjaman kembali.

Pasar modal sebenarnya sudah melihat perubahan dalam manajemen dan stabilitas keuangan jauh sebelum dunia sepak bola sepenuhnya menyadarinya.

Hal ini membawa kita pada kesimpulan penting. Masa kejayaan Inter tidak didanai oleh operasional bisnis yang secara struktural menguntungkan. Klub tersebut membangun kesuksesannya sebagian besar dengan utang, skema keuangan, dan menggeser pendapatan masa depan ke masa kini.

Dengan kata lain: Inter tidak membiayai kesuksesannya dengan uang hari ini, melainkan dengan uang masa depan.

Selama bertahun-tahun, model tersebut berhasil. Hal itu membantu klub memenangkan trofi, kembali ke puncak Eropa, dan tetap kompetitif di level tertinggi. Namun, pada 2022, menjadi jelas bahwa program obligasi saja tidak lagi cukup untuk mempertahankan struktur keuangan.

Dan di situlah bab berikutnya dimulai: bagaimana sistem tersebut akhirnya mulai retak. Blog ketiga tentang Inter akan diterbitkan akhir bulan ini.

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