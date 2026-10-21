Keseriusan klub asal London itu untuk merekrut penyerang sayap tersebut dikonfirmasi oleh Michael Yormack, presiden perusahaan yang menaungi agen Vinicius, Roc Nation Sports International, dalam wawancara dengan Sportsboom. "Arsenal sangat terlibat. Mereka sangat agresif," kata Yormack. Pindah ke London memang sempat menjadi opsi bagi Vinicius. "Apakah dia pernah serius mempertimbangkan Arsenal? Tentu saja. Ketika tim seperti Arsenal menyambutmu dengan tangan terbuka dan membuatmu merasa benar-benar diinginkan, tentu kamu harus mendengarkan tawaran mereka," lanjutnya.

Namun, pada akhirnya Vinicius memutuskan bertahan di Real Madrid. Pada Agustus, Vinicius menandatangani kontrak baru bernilai besar yang mengikatnya dengan Real Madrid hingga 2032. Bagi Yormack, keputusan itu tidak terlalu mengejutkan: "Hati Vini ada di Madrid. Sejak dulu dia ingin berada di sana, sekarang dia berada di sana, dan dia berharap bisa menghabiskan sisa kariernya di sana. Saya rasa tidak pernah ada keraguan soal itu. Menghabiskan seluruh karier di satu klub, klub terbaik di dunia, akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa."

Hubungan Vinicius dengan Real Madrid tidak selalu berjalan mulus. Meski berprestasi di lapangan, pemain menyerang itu berulang kali mendapat kritik dari pendukung timnya sendiri dan bahkan beberapa kali dicemooh di Santiago Bernabeu. Perilakunya kerap menjadi sorotan, terutama pada musim lalu. Saat ditarik keluar oleh mantan pelatih Xabi Alonso dalam laga Clasico melawan FC Barcelona, ia kehilangan kendali dan berteriak di depan kamera yang sedang merekam: "Selalu saya. Saya akan meninggalkan tim. Saya pergi, lebih baik saya pergi."

Setelah itu, spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya kembali mencuat. Pelatih Arsenal Mikel Arteta bahkan disebut telah menghubungi Vinicius secara pribadi untuk membujuknya pindah ke London.

Awal musim 2026/27 juga sejauh ini jauh dari kata ideal bagi penyerang sayap tersebut. Dari sepuluh pertandingan kompetitif, ia baru mencatatkan satu gol dan tiga assist. Selain itu, ia mendapat skorsing di LaLiga: Setelah Vinicius menarik rambut pemain lawan sebelum gol yang diduga dicetaknya dalam pertandingan melawan FC Villarreal, lalu mengamuk, ia dijatuhi skorsing empat pertandingan liga.

Namun, pemain asal Brasil itu tetap boleh tampil di Liga Champions. Dengan demikian, tidak ada yang menghalanginya untuk bermain melawan RB Leipzig pada Rabu.