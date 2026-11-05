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Europa League
team-logoReal Sociedad
Reale Arena
team-logoLyon
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Menonton Real Sociedad vs Lyon secara langsung hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Real Sociedad vs Lyon
Real Sociedad
Lyon
Europa League

Real Sociedad menghadapi Lyon di Liga Europa. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

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Liga Europa di televisi

Real Sociedad vs. Lyon: Waktu kick-off

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Europa League - Pekan 4
Reale Arena

Pertandingan antara Real Sociedad dan Lyon dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Real Sociedad vs. Lyon hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di televisi dan streaming?

Pertandingan ini disiarkan secara langsung. Pilihan siaran yang tersedia tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Real Sociedad dan Lyon?

Real Sociedad mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga teranyar berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Athletic Bilbao di La Liga. Sebelumnya, tim ini meraih kemenangan telak 6-0 atas Lilleström di Liga Europa, serta kemenangan tandang atas Malaga (5-2) dan Levante (2-1). Secara keseluruhan, Real Sociedad mencetak 15 gol dan kebobolan 10 gol dalam lima laga tersebut.

Lyon mencatat tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Terakhir, tim ini menang 2-0 atas Angers di Ligue 1. Hasil positif lainnya adalah kemenangan 3-2 atas Crystal Palace dan 2-1 atas Nice. Kekalahan dari Paris Saint-Germain (0-2) dan Hoffenheim (0-3) di Liga Europa menjadi catatan kurang baik. Dalam periode ini, Lyon mencetak delapan gol dan kebobolan delapan gol.

RSO

RSO - Performa

GIL
S1-1
MAL
M2-5
LIL
M0-6
LEV
M2-1
ATH
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
OL

OL - Performa

CRY
M3-2
NCE
M2-1
TSG
K3-0
PSG
K2-0
SCO
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Real Sociedad vs. Lyon: Susunan pemain

Susunan Pemain Real Sociedad vs Lyon

4-4-2
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Formasi
Lyon crest
Lyon
OL
4-3-3
U. MarreroU. MarreroJ. AramburuJ. AramburuI. ZubeldiaI. ZubeldiaS. GomezS. GomezM. SarrM. SarrJ. GorrotxategiJ. GorrotxategiA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaG. GuedesG. GuedesY. HerreraY. HerreraM. OyarzabalM. Oyarzabalteam-logoO. OskarssonD. GreifD. GreifAbnerAbnerF. BacherF. BacherZ. AthekameZ. AthekameR. KluivertR. KluivertT. TessmannT. TessmannC. TolissoC. TolissoM. BidstrupM. BidstrupK. MerahK. MerahK. NakamuraK. NakamuraK. BoudacheK. Boudache
Lyon crest
Lyon
OL
4-4-2
Real Sociedad

Susunan Pemain Utama

Lyon

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Matarazzo
  • J. Maciel

Real Sociedad vs. Lyon: Performa

RSO

RSO - Performa

GIL
S1-1
MAL
M2-5
LIL
M0-6
LEV
M2-1
ATH
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
OL

OL - Performa

CRY
M3-2
NCE
M2-1
TSG
K3-0
PSG
K2-0
SCO
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Real Sociedad vs. Lyon: Rekor pertemuan

Head to Head

Real SociedadSeriLyon
2
1
2
Champions League Qualification
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Lyon badge
Lyon
OL
0
FT
Champions League Qualification
Lyon badge
Lyon
OL
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FT
Club Friendlies
Lyon badge
Lyon
OL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FT
Champions League
Lyon badge
Lyon
OL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
FT
Champions League
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Lyon badge
Lyon
OL
1
FT
5Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Real Sociedad vs. Lyon: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
FerencvarosFerencvarosFTC
431093+610
S
M
M
M
2
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
3
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
430182+69
K
M
M
M
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
430164+29
M
K
M
M
7
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
421193+67
M
M
S
K
9
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
10
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
11
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
421163+37
M
K
S
M
12
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
13
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
14
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
M
M
K
K
15
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
M
M
K
K
16
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
17
LyonLyonOL
420257-26
K
K
M
M
18
LevskiLevskiLES
41213305
S
M
S
K
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
K
S
K
M
20
AC MilanAC MilanMIL
411245-14
S
K
M
K
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
S
K
M
K
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
24
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
411259-44
K
M
S
K
25
SalzburgSalzburgSAL
411237-44
K
S
K
M
26
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
27
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
M
K
K
K
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
K
K
S
K
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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