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Champions League
team-logoPSV
Philips Stadion
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Menonton PSV vs. Club Brugge secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

PSV vs Club Brugge
PSV
Club Brugge
Champions League

Di Liga Champions, PSV menghadapi Club Brugge. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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Liga Champions UEFA di televisi

PSV vs. Club Brugge: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
Philips Stadion

Pertandingan antara PSV dan Club Brugge dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

PSV vs. Club Brugge hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di televisi dan melalui streaming?

Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung di DAZN. Berikut cara untuk mulai menonton siaran langsungnya.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah PSV dan Club Brugge?

PSV memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Pada laga terbarunya, PSV menang 7-0 atas Willem II Tilburg di Eredivisie, sebuah pernyataan tegas setelah kalah 1-2 dari ADO Den Haag. Di Liga Champions, PSV menang 1-0 saat bertandang ke Porto, tetapi kalah dari RB Leipzig dan Inter Milan masing-masing dengan skor 0-1 dan 1-0.

Club Brugge tampil dalam performa gemilang dan memenangi kelima laga kompetitif terakhirnya. Terbaru, tim ini menang 2-4 di kandang SV Zulte Waregem dalam liga Belgia. Di Liga Champions, Brugge mengalahkan Lens 3-0 dan menang 3-4 di kandang Inter Milan, sebuah rangkaian lima kemenangan tanpa kekalahan yang mengesankan.

PSV

PSV - Performa

RBL
K1-0
HAA
K2-1
POR
M0-1
FEY
S1-1
WII
M7-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
CLB

CLB - Performa

INT
M3-4
LOK
M1-0
RCL
M3-0
STT
M3-2
ZUL
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

PSV vs. Club Brugge: Susunan pemain

Susunan Pemain PSV vs Club Brugge

4-2-3-1
PSV crest
PSV
PSV
Formasi
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
4-3-3
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticS. DestS. DestK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. MijnansR. van BommelR. van BommelG. TilG. TilY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysJ. SpileersJ. SpileersB. MecheleB. MecheleK. SabbeK. SabbeH. VanakenH. VanakenH. VetlesenH. VetlesenF. PottsF. PottsJ. VirgiliJ. VirgiliN. TresoldiN. TresoldiC. ForbsC. Forbs
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
4-2-3-1
PSV

Susunan Pemain Utama

Club Brugge

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Bosz
  • I. Leko
PSV

Cedera dan Larangan Bermain

Club Brugge

PSV vs. Club Brugge: Performa

PSV

PSV - Performa

RBL
K1-0
HAA
K2-1
POR
M0-1
FEY
S1-1
WII
M7-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
CLB

CLB - Performa

INT
M3-4
LOK
M1-0
RCL
M3-0
STT
M3-2
ZUL
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

PSV vs. Club Brugge: Rekor pertemuan

Head to Head

PSVSeriClub Brugge
1
1
1
Club Friendlies
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
FT
Club Friendlies
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
2
FT
Club Friendlies
PSV badge
PSV
PSV
2
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
FT
4Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/3
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/3

PSV vs. Club Brugge: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
M
M
M
M
2
Real MadridReal MadridRMA
4400137+612
M
M
M
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
M
K
M
M
4
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
K
M
M
M
5
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
K
M
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
M
K
M
M
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
8
Bayern MunichBayern MunichFCB
4220125+78
M
S
S
M
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
K
S
M
M
11
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
14
InterInterINT
420286+26
M
M
K
K
15
LASKLASKLAS
4202109+16
M
M
K
K
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
M
K
K
M
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
M
M
K
K
19
FenerbahceFenerbahceFB
4121611-55
M
S
K
S
20
RomaRomaROM
4112108+24
K
M
K
S
21
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
K
K
M
S
22
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
23
Atletico MadridAtletico MadridATM
411245-14
K
S
M
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
S
K
M
K
25
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
26
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
K
K
M
K
30
AEK AthensAEK AthensAEK
4103511-63
K
K
K
M
31
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
K
K
M
K
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
LilleLilleLIL
4013410-61
S
K
K
K
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
K
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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