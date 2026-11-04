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Liga Champions UEFA di televisi

PSV vs. Club Brugge: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Philips Stadion

Pertandingan antara PSV dan Club Brugge dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

PSV vs. Club Brugge hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di televisi dan melalui streaming?

Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung di DAZN. Berikut cara untuk mulai menonton siaran langsungnya.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah PSV dan Club Brugge?

PSV memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Pada laga terbarunya, PSV menang 7-0 atas Willem II Tilburg di Eredivisie, sebuah pernyataan tegas setelah kalah 1-2 dari ADO Den Haag. Di Liga Champions, PSV menang 1-0 saat bertandang ke Porto, tetapi kalah dari RB Leipzig dan Inter Milan masing-masing dengan skor 0-1 dan 1-0.

Club Brugge tampil dalam performa gemilang dan memenangi kelima laga kompetitif terakhirnya. Terbaru, tim ini menang 2-4 di kandang SV Zulte Waregem dalam liga Belgia. Di Liga Champions, Brugge mengalahkan Lens 3-0 dan menang 3-4 di kandang Inter Milan, sebuah rangkaian lima kemenangan tanpa kekalahan yang mengesankan.

PSV vs. Club Brugge: Susunan pemain

PSV vs. Club Brugge: Performa

PSV vs. Club Brugge: Rekor pertemuan

PSV vs. Club Brugge: Klasemen